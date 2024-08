Crypto All-Stars sammelt über 530.000 Dollar in nur einer Woche – Ein neuer Star am Meme Coin-Himmel

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der neue Meme-Coin Crypto All-Stars ($STARS) hat einen fulminanten Start hingelegt und bereits in der ersten Woche über 530.000 US-Dollar eingesammelt.

Mit dem neuen Projekt wird der Meme-Coin-Sektor weiter angeheizt, indem diese Token einen neuen Nutzen erhalten: passive Einkommensgenerierung durch vereinheitlichtes Staking. Crypto All-Stars führt eine in der Branche einzigartige Funktion ein. Es ermöglicht, dass die Top-Meme-Coins, wie Dogecoin ($DOGE) und Pepe ($PEPE), zusammen gestaked werden können. Ihre Besitzer erhalten als Belohnung den nativen $STARS-Token. Dieses einheitliche Staking ist ein Segen für Meme-Coin-Besitzer, da es ihnen die Möglichkeit gibt, Einnahmen aus ihren Beständen zu generieren und so die Zeit sinnvoll zu nutzen, bis die nächste Meme-Coin Bullenwelle geritten werden will.

Es wird sogar noch besser, denn allein das Halten von $STARS löst eine Verdreifachung der Belohnungen aus und bietet Anlegern eine außergewöhnliche Chance auf massive Renditen, wie sie seit der Veröffentlichung des bahnbrechenden Whitepapers „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ nicht mehr gab.

Das könnte ein Grund sein, warum die erste Woche von Crypto All-Stars ein voller Erfolg war. Der Preis von $STARS ist von 0,00138 US-Dollar auf 0,0013911 US-Dollar gesprungen, da die Investoren versuchen, sich ihre Coins zu sichern, bevor der Preis in weniger als 24 Stunden auf 0,0013966 US-Dollar ansteigt, da die Vorverkaufsphasen sehr zügig durchlaufen werden.

Crypto All-Stars, der Retter des Meme-Coin-Sektors?

Die Meme-Coins sind auf dem Weg nach Süden. Die Branchenführer, die das erste Halbjahr 2024 so erfolgreich gemacht haben, sind in der zweiten Jahreshälfte kaum noch zu sehen. Vom Höchststand im Mai sind die Coins um rund 20 Milliarden Dollar gefallen, der aktuelle Gesamtwert liegt bei 38,3 Milliarden Dollar.

Allein in den letzten 30 Tagen haben die 10 wichtigsten Meme-Coins im Durchschnitt 37,1 % an Wert verloren, wobei Bonk ($BONK), Floki ($FLOKI) und Brett ($BRETT) mit einem Minus von 45,2 %, 40,6 % bzw. 45,1 % am stärksten betroffen waren.

Dieser Abwärtstrend des Marktes korrespondiert mit einem nachlassenden Interesse an Meme-Coins, wie die folgende Google Trends-Grafik zeigt.

Aber die Meme-Coins sind noch lange nicht Geschichte. Sie sind gekommen, um zu bleiben.

Dogecoin hat alle Marktstürme überstanden und der aktuelle Abschwung ist lediglich ein kleines Ärgernis für den ursprünglichen Meme Coin, den es seit 2013 gibt. Tatsächlich wird für $DOGE ein Anstieg von 131 % im Jahr 2024 vorhergesagt. Auch Pepe hat einen langen Atem bewiesen. Sein ursprüngliches Pendant, $PEPECOIN, eine Zeit lang umbenannt in $MEMES, war sogar einer der Stars des diesjährigen Meme-Coin-Superzyklus.

Das sind nur einige der Gründe, warum Meme Coins in der Kryptowelt fest verankert sind. Die aktuelle Flaute ist wohl der Markt mit den üblichen Höhen und Tiefen.

Für diejenigen, die nach dem Motto „buy the dip and hodl“ leben, bietet Crypto All-Stars eine lukrativere Alternative – eine Alternative, die dem gesamten Zweig helfen könnte, weitere Rückgänge zu vermeiden: hohes Staking für große Belohnungen.

Crypto All-Stars einheitliches Staking ist das erste in der Kryptoindustrie

Crypto All-Stars ist das erste Projekt, das ein einheitliches Staking-System einführt, das es den Nutzern ermöglicht, jeden beliebigen Meme-Coin zu staken und massive Belohnungen zu verdienen. Unabhängig davon, ob ein Nutzer $DOGE, $PEPECOIN, Shiba Inu ($SHIB), $FLOKI, $BRETT, Mog Coin ($MOG), Milady Meme Coin ($LAYDS), Turbo ($TURBO), Toshi ($TOSHI) besitzt, Coq Inu ($COQ), oder $BONK, können sie diese Token in Crypto All-Stars Multi-Token, Multi-Chain MemeVault einsetzen und über $STARS 2.868 % jährliche Rendite (APY) verdienen. Diese Liste ist noch unvollständig, da bald weitere Meme-Coins der Party beitreten werden.

Aber das ist noch nicht alles. Allein durch das Halten von $STARS können Sie Ihre Staking-Gewinne verdreifachen. Zum Beispiel könnte eine Investition von 1.000 US-Dollar, die 28.680 $STARS wert ist, auf 86.040 $STARS anwachsen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Stellen Sie sich ein Szenario mit einem großen Inhaber wie der US-Regierung vor, die über 50 Milliarden Dollar in SHIB hält. Durch das Staking dieser Token in Crypto All-Stars MemeVault könnte die US-Regierung beginnen, mit ihren $SHIB-Beständen, die seit über einem Jahr inaktiv sind, Geld zu verdienen.

Was auch immer die US-Regierung mit ihren $SHIB-Beständen vorhat, das Staking bei Crypto All-Stars bietet eine vielversprechendere Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen.

Natürlich gibt es auch andere Staking-Pools, aber keiner bietet so hohe Renditen wie Crypto All-Stars, wenn Sie Ihr gesamtes Meme-Coin-Vermögen auf einer Plattform staken.

Crypto All-Stars, der nächste Meme-Coin mit 100-fachem Potenzial.

Crypto All Stars und der $STARS Token bereichern die Meme-Coins Welt. Da $STARS der Meme-Branche nützliches Staking bietet und gleichzeitig den Schlüssel für mehr Belohnungen liefer, bietet der Coin sich zum langfristigen Halten an. Das macht Crypto All Stars zu einem Projekt für Investoren, die langfristig denken Es ist keine Überraschung, dass die Medien in der vergangenen Woche ausführlich über die Einführung berichtet haben. Die führende Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins mit mehr als 706.000 YouTube-Abonnenten hat die Details der Crypto All-Stars-Stakingprämien im folgenden Video näher beleuchtet:

Wer in den PreSale einsteigen möchte, sollte keine Zeit verlieren, denn Sie können sich noch einen beträchtlichen Teil des Staking-Pools sichern. Besuchen Sie die Crypto All-Stars Website, verbinden Sie Ihr Wallet (z.B. Best Wallet) und sichern Sie sich Ihre $STARS mit ETH, USDT oder BNB. Zahlungen per Kreditkarte werden ebenfalls über das sichere und benutzerfreundliche Widget der Website akzeptiert.

Crypto All-Stars wurde von Coinsult gründlich geprüft und es wurden keine kritischen Probleme im Code des Smart Contracts gefunden, sodass die Investoren beruhigt sein können.

Um über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen rund um Crypto All-Stars auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie der Community auf Telegram oder X beitreten. Maximieren Sie jetzt Ihre Meme-Coin-Belohnungen mit $STARS.

Zuletzt aktualisiert am 19. August 2024

