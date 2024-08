Darum könnte der Bitcoin-Kurs schon Ende September explodieren

Alle warten auf den großen Bullrun am Kryptomarkt. Experten sagen seit letztem Jahr voraus, dass der Bitcoin-Kurs noch heuer auf 100.000 Dollar steigen soll. Mehrere Entwicklungen könnten dazu beitragen, dass es dazu kommt, allerdings hat es zuletzt auch einige Ereignisse gegeben, die den Bullrun ausgestoppt haben. Nun könnte es allerdings bald so weit sein. Zumindest zeigen Analysten Daten, die darauf hindeuten, dass der Bitcoin-Kurs schon im September explodieren könnte.

Einer der wichtigsten Punkte, den Experten für eine mögliche Rallye in diesem Jahr genannt haben, ist das Bitcoin Halving. Das Halving findet alle 4 Jahre statt und bisher hat man am Kryptomarkt auch immer von 4-Jahres-Zyklen gesprochen, da der Kurs in den 500 Tagen davor und den 500 Tagen danach immer stark angestiegen ist, bis es später zu einer heftigen Korrektur gekommen ist.

Allerdings hat es dazwischen auch immer wieder eine Phase der Konsolidierung gegeben. In dieser befinden wir uns laut Analysten auch jetzt. Nach dem Halving hat es bisher 150 – 170 Tage gedauert, bevor der ganz große Anstieg gekommen ist. Sollte das auch diesmal wieder so sein, würde das bedeuten, dass es schon Ende September steil bergauf gehen könnte.

#BTC

Bitcoin is ~125 days after the Halving

Bitcoin tends to breakout into the Parabolic Phase of the cycle some ~160 days after the Halving

If history repeats, Bitcoin could be just over a month away from breakout

That's late September$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/iy7xmDjuso

— Rekt Capital (@rektcapital) August 18, 2024