Das glÃ¼cklichste Land der Welt ist Bitcoin Wal â€“ und es ist nicht El Salvador

Nayib Bukele machte vor drei Jahren den Bitcoin in El Salvador zur Staatswährung und pumpt seitdem massiv Staatsgeld in die Kryptowährung. Aktuell hält das Land etwa 5.800 Bitcoin. 474 dieser Bitcoins wurden mit geothermischem Mining erzeugt. Die Einwohner von El Salvador sollen unter anderem mit der Kryptowährung ihre Einkäufe und Steuern bezahlen können. Dafür müssen sie nur Wallet Chivo herunterladen. Als der Bitcoin 2021 eingeführt wurde, bekam jeder Bürger, der die Wallet herunterlud, ein Startguthaben von 30 US-Dollar. Trotz anfänglicher Bedenken scheint sich die Strategie auszuzahlen, denn Bukele verkündete, dass er für 2025 einen komplett schuldenfreien Haushalt plant. Die Sache hat allerdings einen Haken, denn viele der Bürger nutzen den Bitcoin nicht. Entweder weil sie keine Internetverbindung haben, das System nicht verstehen, kein Smartphone haben, der Währung misstrauen oder schlicht und ergreifend kein Geld haben.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Präsident von El Salvador höchst umstritten ist. Im Februar ließ er sich wieder wählen, obwohl die Verfassung das eigentlich verbietet. Sein Regierungsstil ist autoritär. Von dem Land mit der höchsten Kriminalitätsrate wurde El Salvador zum Land mit der höchsten Inhaftierungsrate. Tausende der Inhaftierten sind vermutlich unschuldig und die Köpfe der „Maras“ also der Bande, die El Salvador vor Amtsantritt terrorisierte, haben sich längst abgesetzt. Zudem sind große Teile der Bevölkerung immer noch verarmt – trotz Bitcoin.

Über die 5.800 Bitcoins, die El Salvador hält, kann ein Land nur müde lächeln – und es sind nicht die USA. Das Königreich Bhutan hält laut der Analyseplattform Arkham Intelligence etwa 13.000 Bitcoin, die rund 750 Millionen US-Dollar wert sind. Schon im vergangenen April wurde durch die Insolvenz von BlockFi und Celsius bekannt, dort hatte Bhutan ein Multi-Millionen-Dollar Portfolio. Gehalten wurden die Coins über die staatliche Investmentfirma DHI.

