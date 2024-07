Der Countdown läuft: WienerAI Presale endet in knapp 4 Tagen – Jetzt einsteigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In knapp vier Tagen schließt sich das Zeitfenster für einen frühen Einstieg bei WienerAI ($WAI).

Seit dem Start des Vorverkaufs vor drei Monaten hat der neue Meme-Coin mehr als 7 Millionen Dollar eingenommen. Die Investoren warten gespannt auf die wegweisende Verknüpfung von künstlicher Intelligenz und Meme Coin Viralität. WienerAI bringt einen neuen und leistungsstarken Chatbot für den Krypto-Handel auf den Markt, der das Trading für alle einfacher machen kann. WienerAI hat für den Rest des Vorverkaufs einen endgültigen Token-Preis von 0,00073 US-Dollar festgelegt. Potenzielle Investoren haben noch etwas Zeit, um einzusteigen.

Es könnte sich als großer Fehler erweisen, auf die Zeit nach dem Vorverkauf zu warten, da der Erfolg des Vorverkaufs bereits darauf hindeutet, dass WienerAI ein erfolgreicher Meme-Coin werden könnte – sobald $WAI wie geplant an den großen Börsen notiert wird.

$WAI – der Coin für clevere Investoren

Bitcoin notiert derzeit bei rund 67.000 US-Dollar, möglicherweise beeinflusst durch den Transfer von 48.000 BTC im Wert von rund 3,1 Milliarden US-Dollar in eine unbekannte Wallet auf Kraken.

Allerdings lag der Fokus in diesem Jahr bisher auf den Meme-Coins. Kluge Anleger sollten daher nach neuen Gelegenheiten Ausschau halten, die sich ergeben könnten, wenn die Aufwärtsdynamik in den kommenden Wochen zunimmt. Ein Blick auf die Muster des letzten Quartals gibt jedoch Hinweise darauf, welche Art von Token der Auslöser für die nächste Aufwärtswelle sein könnte.

Die führenden Narrative des 2. Quartals, die WienerAI zu einem ultimativen Token verschmilzt

Einem Bericht von Coingecko zufolge waren Meme-Coins und künstliche Intelligenz zwei der wichtigsten Krypto Themen im zweiten Quartal 2024. Künstliche Intelligenz gewann nach dem Popularitätsschub von ChatGPT im Jahr 2022 an Zugkraft, aber erst 2024, mit dem bahnbrechenden Erfolg der Meme-Coins, insbesondere der auf dem Kryptomarkt beliebten Hunde Coins, rückte die Technologie wirklich ins Rampenlicht. WienerAI kombiniert diese starke Erzählung mit seinem KI-gesteuerten Trading-Chatbot, der es Anlegern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, über eine benutzerfreundliche Chat-Schnittstelle, ähnlich der von ChatGPT, Handelsfragen zu stellen und sofortige Ergebnisse zu erhalten. Dank dieser KI-Fähigkeit ist WienerAI in der Lage, den Markt nach optimalen Handels-Setups zu durchforsten und sogar die besten dezentralen Börsen (DEXs) vorzuschlagen. Darüber hinaus profitieren Händler vom Schutz vor MEV-Bots (Maximum Extractable Value). Außerdem fallen bei bei der Nutzung von WienerAI keine Handelsgebühren an.

Was ist mit dem Meme-Coin-Teil? WienerAI hat die Herzen der hundebegeisterten Krypto-Community erobert. Das Maskottchen ist ein niedlicher Wiener Hund, der dem Slinky aus Toy Story den Rang ablaufen könnte.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist WienerAI ein unverzichtbares Tool für Händlerinnen und Händler, die jetzt und in Zukunft an der Maximierung ihres Kryptogeschäfts interessiert sind. WienerAI ist der beste Freund des Traders. Aus diesem Grund prognostiziert die vertrauenswürdige Krypto-Lernplattform 99Bitcoins auf YouTube, dass die Kombination von KI und Krypto WienerAI ein 100-faches Wachstumspotenzial verleiht.

Einsteigen, so lange noch Zeit ist

WienerAI verfügt über einen Gesamtbestand von 69 Milliarden Token, von denen 20,7 Milliarden für den laufenden PreSale geblockt sind. Um am Vorverkauf teilzunehmen, verbinden Sie einfach Ihre Krypto-Wallet mit der Website von WienerAIund kaufen Sie $WAI mit ETH, USDT oder BNB. Kredit- und Debitkarten werden ebenfalls akzeptiert. Investoren können ihre Token sofort nach dem Kauf staken, der APY liegt bei 140 %. Derzeit sind etwa 7,3 Milliarden $WAI-Token im Wert von etwa 5,3 Millionen Dollar im Staking Contract, was über 70 % der insgesamt 7 Millionen Dollar entspricht. Aus Sicherheitsgründen wurde WienerAI von SolidProof einer umfassenden Prüfung unterzogen, die die Integrität des Codes bestätigt. Treten Sie der WienerAI Community auf X und Telegram bei, um über die neuesten Entwicklungen und Ankündigungen informiert zu werden, insbesondere über das Ende des Vorverkaufs. Mit weniger als vier verbleibenden Tagen sollte man keine Zeit verlieren, um $WAI zu kaufen, denn die Kryptothemen, die auch das zweite Quartal dominiert haben, sind hier und werden bleiben. WienerAI ist bereit, daraus Kapital zu schlagen.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2024

