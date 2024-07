Die Dominanz der Meme-Coins – ist der nächste Bitcoin eine Meme-Token?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während das erste Quartal 2024 noch von deutlichem Optimismus geprägt war, im März 2024 erreichte der Bitcoin beispielsweise sein neues AllTime High von 73.750 US-Dollar, sah die Kryptowelt im zweiten Quartal 2024 schon ganz anders und deutlich düsterer aus. Denn trotz Bitcoin Halving korrigierte der Markt erst einmal kräftig. Insgesamt ging die Marktkapitalisierung um 14, 4 % zurück. Die Gesamtmarktkapitalisierung schloss Ende Juni mit 2,43 Billionen US-Dollar.

Der Bitcoin Kurs fiel insgesamt um 11,9 %. Zu den beliebtesten Kryptowährungen im zweiten Quartal gehörten, wer hätte es anders gedacht, die Meme-Coins, mit einem Anteil von rund 14 %. Auf Platz zwei folgen die Real World Assets (RWA) mit

rund 11 % und auf Platz 3 folgen die KI Projekte mit rund 10 %. (Quelle: CoinGecko).

Megatrend Base Meme-Coins

Das Base neben Solana in Sachen Meme-Coins ein ganz großes Ding werden könnte, zeichnete sich ja schon mehr oder weniger ab. Überraschend ist allerdings, dass $BRETT der Top Gainer im zweiten Quartal war. Der Token legte um rund 99 % zu und das obwohl im Mai 2024 Brett ein AllTime Low von 0,01945 US-Dollar verzeichnete. Seitdem ist der Token allerdings wieder um rund 500 % gestiegen.

Das Brett erneut so durchgestartet ist, liegt unter anderem auch an dem Marketing, das im zweiten Quartal noch einmal verstärkt wurde. Brett wurde beispielsweise an weiteren Börsen notiert und erreichte Anfang Juni 2023 eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar (aktuell rund 1,2 Milliarden US-Dollar). Mittlerweile ist $BRETT so etwas wie das inoffizielle Maskottchen der Base-Chain. Dabei war der Token gar nicht der erste Meme-Coin, der auf der Blockchain gelauncht wurde, das war nämlich $BALD. Aktuell notiert $BRETT bei 0,1209 US-Dollar.

How it all started for Brett and the Boys’ Club. Video Courtesy : Feels Good Man pic.twitter.com/CoTt5ShT6v — Brett (@BasedBrett) March 27, 2024

Pepe-Coin – Erfolg geht auch ohne Utility

Auf Platz zwei bei den Meme-Coin-Top Gainers des zweiten Quartals 2024 findet sich mit Pepe ein alter Bekannter. Was insofern ein netter Zufall ist, denn Pepe und Brett sind in Matt Furies „The Boys Club“ beste Freunde. Anders als $BRETT läuft $PEPE allerdings auf Ethereum. Der Token konnte im zweiten Quartal 2024 um

insgesamt 28 % zulegen. Vor allem die Meme-Coin Welle, die seit dem ersten Quartal 2024 nicht abgeebbt ist. Im April 2023 war der Froschcoin die Überraschung. Mit einem Stealth Launch wurde der amphibische Coin auf den Markt geworfen und eroberte in Rekordzeit die Herzen und Wallets der Anleger. Seit seinem AllTime Low im April 2023 ist der Token um 41.211 % gestiegen. Early Bird Investoren, die ihre Token immer noch hodln, sind mit ihrem Kauf vermutlich immer noch ziemlich glücklich. $PEPE notiert aktuell bei 0,00001138 US-Dollar.

Löst ein Meme-Coin den Bitcoin ab?

Ob auf kurze oder lange Sicht ein Meme-Coin den Bitcoin ablösen wird, kann an dieser Stelle natürlich nicht genau prognostiziert werden. Denn im sowieso schon volatilen Kryptouniversum zählen die Meme-Coins zu den volatilsten Token. Wobei das an dieser Stelle nichts Schlechtes heißen soll. Denn Volatilität funktioniert in beiden Richtungen. Das heißt, es sind nicht nur extreme Verluste drin, sondern auch extreme Gewinne. Schaut man sich die beiden Quartale des Jahres 2024 an, dann ist allerdings ein deutlicher Trend zu den Meme-Coins erkennbar.

WienerAI – der Meme-Coin mit KI Faktor

Der PreSale von WienerAI ist im zweiten Quartal 2024 gestartet und dem Projekt gelang es innerhalb kürzester Zeit über 7 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Das, was den Token so interessant für die Early Bird Investoren macht, ist, dass das Projekt zwei Mega Hype Themen miteinander verbindet: Meme-Coins und KI, inklusive niedlichen Maskottchen. Das Team von WienerAI hat sich zwar für einen Hund entschieden. Es handelt sich allerdings nicht um einen allgegenwärtigen Shiba Inu, sondern um einen Dackel. Der $WAI kann im Moment noch zum günstigen PreSale Preis von 0,00073 US-Dollar gekauft werden. Wer als Early Bird Investor einsteigen will, muss sich allerdings etwas beeilen, denn der Vorverkauf ist mittlerweile auf die Zielgeraden eingebogen. Dafür muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB, USDT oder mit einer Kreditkarte.

Der Trading-Bot mit dem gewissen etwas

Ziel des WienerAI Teams ist es, einen Trading Bot zu schaffen, der sowohl blutigen Anfängern als auch erfahrenen Tradern hilft, bessere Handelsergebnisse zu erzielen. Dafür muss man WienerAI lediglich eine Frage zur gewünschten Kryptoinvestition stellen und schon durchsucht die KI mit ihrer prädiktiven KI das Kryptouniversum nach einem Gewinner. Ist dieser gefunden, liefert WienerAI zusätzlich eine detaillierte Analyse sowie die günstigsten Kurse auf den verschiedenen DEXs. WienerAI schützt seine Nutzer außerdem vor MEV-Bots, die Transaktionen künstlich verteuern können. Zudem berechnet die Plattform keine Gebühren.

Hier geht es zu Wiener AI

Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2024

