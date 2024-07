Die Geschichte der Meme-Coins â€“ vom Scherz zum ernsthaften Kryptomarkt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während die Geschichte der Kryptowährung mit „Es war einmal der Bitcoin“ beginnt, fängt die Geschichte der Meme-Coins mit „Es war einmal der Dogecoin“ an.

Der DOGE wurde im Dezember 2013 gelauncht. Erfinder waren die beiden Programmierer Billy Markus (IBM) und Jackson Palmer (Adobe). Ihr Ziel war es, einen Coin zu schaffen, der so lächerlich wie möglich sein sollte. Dazu sollte man allerdings wissen, dass im Jahr 2013 die Zahl der Kryptowährungen noch recht überschaubar war. Der Dogecoin basiert auf dem berühmten Internet Meme der Shiba Inu Hündin Kabosu. Das Foto mit dem charakteristischen skeptischen Gesichtsausdruck ist an dem Tag entstanden, als ihre Besitzerin sie aus dem Tierheim adoptierte. Kabosu ist 2024 im stolzen Alter von 18 Jahren gestorben. Dogecoin wurde schnell bei den Nutzern von Reddit beliebt. Sie zahlten damit Tipps (also Trinkgelder) an andere Nutzer. Denn Dogecoin hat sehr wohl eine Utility, wie man auch auf der Webseite des Projekts lesen kann. Der Token dient als Zahlungsmittel. Durch Reddit und Aktionen wie dem Sponsoring der jamaikanischen Bobmannschaft im Jahre 2014 wurde die Community des $DOGE immer größer. Doch die Initialzündung fehlte irgendwie noch.

Und dann kam Elon

Die kam dann 2020 in Form von Elon Musk, dem, vorsichtig ausgedrückt, exzentrischen Milliardär aus Texas. Der entdeckte nämlich im Jahr 2020 den Dogecoin für sich. In einem virtuellen Schlagabtausch auf Twitter mit Bitcoin Ikone Michael Saylor schrieb er: „Nur ein Wort, Doge.“ Prompt schoss der Kurs des Meme-Coins nach oben. Am 8. Mai 2021 lag der Kurs des DOGE auf 0,7376 US-Dollar.

Elon Musk nimmt immer mal wieder mit mehr oder weniger kryptischen Tweets Einfluss auf den Kurs des Doge. Bei einer Pressekonferenz im Mai deutete Musk sogar an, dass eventuell die Möglichkeit bestehen könnte, dass man einen Tesla (also das Auto) mit Doge bezahlen kann. Im Merchandise Shop von Tesla ist für bestimmte Waren, beispielsweise Socken, die Zahlung mit $DOGE schon länger möglich. Seine Liebe zum Dogecoin hat Musk auch schon jede Menge Ärger eingebracht. Im Jahr 2023 wurde eine Sammelklage wegen vermeintlicher Kursmanipulation gegen den Milliardär eingereicht. Aktuell (also zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) notiert der Dogecoin bei 0,1336 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei 19 Milliarden US-Dollar.

Shiba Inu – Die Nummer zwei des Meme-Coin Rankings

Was Ethereum im „normalen“ Kryptoranking ist, das ist Shiba Inu ($SHIB) im Meme-Coin Space. Gelauncht wurde der Token 2020 und genau wie beim Bitcoin weiß man nicht, wer der Schöpfer des Coins ist, denn Ryoshi ist lediglich ein Pseudonym. Der $SHIB ist ein ERC-20 Token, das heißt, er läuft auf der Ethereum Blockchain, im Gegensatz zum Dogecoin, der ja seine eigene Blockchain hat. Auch sonst unterscheiden sich die beiden Projekte. Bei Shiba Inu gibt es beispielsweise Shiba Swap, eine dezentrale Börse, bei der man beispielsweise die Möglichkeit hat, seine $SHIB zu staken oder gegen andere Kryptowährungen zu tauschen. Es gibt außerdem eine Layer 2 Blockchain sowie die Shiboshi NFT, die später integraler Bestandteil des geplanten Play-to-Earn Games sein sollen. Der $SHIB liegt momentan bei 0,00001731 US-Dollar und die Marktkapitalisierung bei rund 10 Milliarden US-Dollar.

🌕🌕🌕 🚨@ShibainuCoin: AI Forecasts $SHIB Price for April 1, 2024 🚀🚀 HOLD and Don’t listen to FUD 💥https://t.co/mtUy1hPIUh — Shiba Inu (@ShibainuCoin) March 27, 2024

Pepe – der Meme-Coin mit dem Frosch

Der Pepe Coin war vermutlich DIE Überraschung des Jahres 2023. Im April wurde der Token mit einem Stealth Launch auf den Markt geworfen und es dauerte nicht lange, bis der Froschcoin die Herzen und Wallets der Anleger eroberte. Pepe basiert auf dem Meme „Pepe the Frog“, das wiederum aus dem Comic „The Boys Club“ von Matt Furie stammt. Noch eine weitere Figur aus diesem Comic hat im Kryptouniversum große Bekanntheit erreicht, dazu aber weiter unten mehr. Im Mai 2023 erreichte Pepe dann seit erstes All Time High von 0,00000378 US-Dollar. Rund ein Jahr später stieg der Token dann auf 0,00001718 US-Dollar. Derzeit steht Pepe im Meme-Coin Ranking auf Platz 3 und beweist damit, dass auch ein Meme-Coin ohne große Utility (Pepe zählt zu den „klassischen Meme-Coins) enorm erfolgreich sein kann. Der Kurs von Pepe liegt im Moment bei 0,00001305 US-Dollar. Early Bird Investoren, die ihre Token gehodelt haben, können sich momentan über eine Rendite von rund 47.000 % freuen.

Angriff aus der „zweiten Reihe“: Die Solana Meme-Coins

Aber die Konkurrenz schläft nicht und das gilt sowohl für die Meme-Coins als auch für die Blockchains. Viele Meme-Coins basieren auf Ethereum beziehungsweise basierten, denn im Dezember 2023 änderte sich das ganz plötzlich und Solana wurde zur go-to-Blockchain für neue Meme-Coin Projekte. Das lag unter anderem auch am großen Erfolg von $BONK, dem ersten Solana Hunde-Meme-Coin. Der wurde zwar schon im Dezember 2022 gelauncht, bis zum großen Durchbruch dauerte es dann aber noch rund ein Jahr. Im Dezember 2023 erreichte der Bonk das erste AllTime High von 0,00002445 US-Dollar und plötzlich wollten gefühlt alle Meme-Coin Projekte zu Solana. Die Vorteile liegen auch klar auf der Hand: Solana ist schneller und vor allem günstiger als Ethereum. Im März 2024 erreichte BONK mit 0,00004704 US-Dollar sein bisher letztes AllTime High. Zurzeit liegt der Kurs bei 0,00002963 US-Dollar. Ein Solana Meme-Coin Projekt wurde allerdings noch erfolgreicher: Dogwifhat ($WIF). Der Token steht im Meme-Coin Ranking auf Platz 4 und hat eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar. Weitere erfolgreiche Solana Meme-Coin Projekte sind Popcat ($POPCAT), Cat in a dogs World ($MEW) und Book of Memes ($BOME).

Neuer Trend: Base Meme Coins

Natürlich gibt es auch im Meme-Coin Universum Hypes und Trends. Im Meme-Coin Space sind das im Moment die Base Meme-Coins, was vor allem an dem enormen Erfolg von $BRETT liegt. Der war zwar nicht der erste Meme-Coin, der auf der Layer 2 von Coinbase gelauncht wurde, das war $BALD, ist aber bis jetzt der erfolgreichste. Brett basiert ebenfalls auf dem Comic „the Boys Club“ von Matt Furie und ist „der beste Freund von Pepe auf der Base Chain“. Anfang März 2024 wurde der Token gelauncht und im Juni 2024 erreichte $BRETT sein All Time High von 0,1939 US-Dollar. Derzeit notiert der Token bei 0,1309 US-Dollar. Early Bird Investoren, die ihre Token gehodelt haben, werden mit einer Rendite von rund 577 % allerdings vermutlich immer noch sehr glücklich sein. Auch $BRETT zählt, genau wie $PEPE, eher zu der Kategorie klassischer Meme-Coin.

How it all started for Brett and the Boys’ Club. Video Courtesy : Feels Good Man pic.twitter.com/CoTt5ShT6v — Brett (@BasedBrett) March 27, 2024

Pepe Unchained – der Meme-Coin mit eigener Layer 2

Zwar sind Hunde, insbesondere die Rasse Shiba Inu (noch) die Lieblinge im Kryptospace, aber Frösche sind die heimlichen Helden. Mit Pepe Unchained hat sich jetzt ein neuer Froschtoken aufgemacht, die Herzen und Wallets der Anleger zu erobern. Mit dem erst kürzlich gestarteten PreSale ist es dem Projekt gelungen, rund 5,1 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Der Token kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden und kostet derzeit 0,0086304 US-Dollar.

Was macht Pepe Unchained jetzt so besonders? Nun, $PEPU läuft auf seiner eigenen Layer2 Blockchain, die zwar auf Ethereum basiert, aber schnellere und weitaus billigere Transaktionen bietet. Geplant ist außerdem ein Blockchain Explorer, womit die Voraussetzungen geschaffen werden, dass im Pepe Unchained Ökosystem neue Token Assets gelauncht werden können. On Top hat $PEPU auch eine Stakingfunktion. Die gekauften Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden. Aktuell befinden sich rund 435 Millionen Coins im Staking Contract, der APY liegt bei 367 %.

Um als Early Bird Investor in den Vorverkauf einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB oder USDT. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Das Vorab-Staking ist nur mit einem Kauf über Ethereum möglich.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2024

