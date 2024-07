Die Sommerspiele sind eröffnet-Meme Games sammelt in wenigen Tagen 200.000 Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris beginnen diesen Freitag und Meme-Coin-Fans haben bereits mehr als 200.000 Dollar in „The Meme Games“ investiert. Ziel des Projekts ist es, den Investoren eine Art Web3-Olympia-Erlebnis zu bieten.

The Meme Games ($MGMES) ist eine olympische Kryptowährung, die fünf Meme-Coin-Projekte – Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO) – zu einem olympischen Spielerlebnis vereint, das Spaß macht und potenziell sehr profitabel sein kann. Innerhalb weniger Minuten nach dem Start in der vergangenen Woche sammelte das Projekt bereits 100.000 US-Dollar an Raising Capital ein, als sich Early-Bird-Investoren mit dem Sommerhit Meme-Coin die Taschen füllten. Nun, kaum fünf Tage später, ist dieser Betrag bereits auf über 210.000 US-Dollar angewachsen. Dank der einzigartigen Kombination aus Olympischen Spielen und Meme-Coin wird $MGMES von der Krypto-Community als offizieller Meme-Coin der Olympischen Spiele 2024 gefeiert.

Wie funktioniert The Meme Games?

MGMES wird über die Vorverkaufswebsite zu einem festen Vorverkaufspreis von 0,00905 US-Dollar verkauft. In den nächsten drei Tagen können Investoren 10.000 $MGMES-Token für nur 90,50 US-Dollar kaufen. Danach wird der Preis schrittweise auf den nächsten festen Vorverkaufspreis von 0,0091 US-Dollar angehoben.

Nach der Auswahl aus den fünf Krypto-Meme-Charakteren – Dogecoin, Pepe, DogWifHat, Brett oder Turbo – wird der vom Käufer ausgewählte Athlet den 169-Meter-Sprint laufen und bei einem Gewinn 20 % sowie einen Bonus von 25 % auf den Kauf erhalten.



Das bedeutet, dass man beim Kauf von 10.000 $MGMES die Chance hat, automatisch weitere 2.500 $MGMES zu bekommen.

Die Teilnehmer können beliebig viele Token kaufen und damit ihre Chancen auf mehrere Token-Boni erhöhen. Es gibt zudem keine Mindestmenge an Token, die gekauft werden müssen.

Im Web3 hat die Meme Olympiade schon begonnen

Der Vorverkauf läuft zeitgleich mit der diesjährigen IRL Olympiade in Paris und endet am 8. September zeitgleich mit der Abschlusszeremonie der Paralympics, bevor der Token am 10. September bei den DEXs gelistet wird.

Diejenigen, die das Gewinnpotenzial des Coins maximieren möchten, können lukrative Gewinne erzielen, indem sie während der Vorverkaufsphase ihre Token staken. Der APY liegt derzeit bei 1.217 %. Diese Zahl ist allerdings variabel und sinkt mit der Anzahl der gestakten Token, so dass die Teilnehmer früh und viel staken sollten, um von einer hohen Rendite zu profitieren. Das Staking ist auf der Heimatschain von $MGMES, Ethereum möglich. Der Smart Contract von The Meme Games wurde von SolidProof und Coinsult verifiziert. Alle PreSale Coins und die Token aus den Meme Games-Events können also in verifizierten Smart Contracts gestaked werden. Dadurch wird das Ertragspotenzial von The Meme Games auf Olympia-Niveau maximiert.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2024

