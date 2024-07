Eilmeldung: WienerAI sammelt Ã¼ber 7 Millionen US-Dollar ein â€“ PreSale lÃ¤uft noch 7 Tage

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der PreSale von WienerAI ($WAI) biegt langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Die Early Bird Investoren haben noch sieben Tage Zeit, sich den $WAI zum günstigeren PreSale Preis zu sichern. Mit dem Vorverkauf konnte das Projekt bisher mehr als 7 Millionen Dollar Raising Capital einsammeln.

Der neue Meme-Coin ist nicht nur ein erfolgreicher Vorverkauf – er hat auch eine starke „Wurst-Armee“ im Rücken, benannt nach seinem Wiener Maskottchen, die bisher auf 13.000 Mitglieder auf Telegram und fast 16.000 auf X angewachsen ist.

Diese Wurst-Armee ist heiß auf den Start des fortschrittlichen KI-Krypto-Tradingbots von WienerAI, der für alle Krypto-Trader die gleichen Bedingungen schaffen will.

Die Uhr tickt und die Chance, WienerAIs nativen Token, $WAI, zum Schnäppchenpreis von 0,00073 US-Dollar zu ergattern und Wurstsoldat zu werden, könnte schnell vorbei sein.

Nach dem PreSale könnte das geplante Börsenlisting von WienerAI den Kurs von $WAI nach oben drücken. Das ist der Grund, warum clevere Investoren jetzt auf WienerAI setzen – es könnte die einzige Gelegenheit sein, den Token mit einem großen Rabatt zu ergattern.

Ethereum-ETFs gestartet, Meme-Coins starten durch

Fünf Ethereum ($ETH) Spot ETFs wurden heute am Dienstag auf den Markt gebracht, was dem Kurs von Ethereum auf lange Sicht wahrscheinlich einen großen Schub geben wird.

Der Preis von $ETH ist über das Wochenende von $3.395 auf $3.500 gestiegen. Das ist ein wichtiger Meilenstein für Ethereum und den Rest des Kryptowährungsmarktes. Damit wird die Legitimität digitaler Vermögenswerte im traditionellen Finanzwesen (TradFi) unterstrichen. KI-Prognosen zufolge könnte Ethereum innerhalb von drei Monaten sein Allzeithoch durchbrechen und bis Juli 2025 auf 7.000 US-Dollar steigen.Die Meme-Coins zeigten in den letzten sieben Tagen eine gewisse Dynamik, angeführt von Cat in a Dogs World mit einem Plus von 82 Prozent und Dogecoin ($DOGE) mit einem Plus von 10 Prozent. Der KI-gesteuerte Krypto-Turbo stieg um 46 %, bei Dogwifhat ($WIF) waren es 16 %.

Wie die folgende Grafik zeigt, stieg $MEW allein in der letzten Woche um 127,97 %.

Die Faktoren, die für diesen jüngsten Anstieg der Token-Werte verantwortlich sind, können für normale Anleger ein Buch mit sieben Siegeln sein, ganz zu schweigen von den Neulingen in der Krypto-Szene. Aber was wäre, wenn es vor einer Woche eine Möglichkeit gegeben hätte, in $MEW einzusteigen? Und genau hier setzt WienerAI an: Um allen Investoren einen Vorteil zu verschaffen.

WienerAI, das ChatGPT der Kryptowährungen

WienerAI erkennt dank seiner fortschrittlichen KI die optimalen Handelskonfigurationen, bevor sie überhaupt auftreten. Die prädiktive Technologie scannt den Markt und erfasst Daten zu wichtigen Ereignissen wie der Einführung von Ethereum-ETFs und anderen kritischen Faktoren, die für Investoren nicht sofort erkennbar sind. Mit seiner KI liefert WienerAI diese Setups und findet sogar die beste dezentrale Börse (DEX) für Händler. Alles, was ein Trader tun muss, ist eine Frage auf der intuitiven Benutzeroberfläche von WienerAI zu stellen, und die KI liefert die Antworten – ohne Grenzen. Ob Anfänger oder erfahrener Trader, die Bedienung ist so einfach wie eine Frage bei ChatGPT einzugeben. Ausführung und Ergebnisse folgen sofort. Darüber hinaus bietet WienerAI keine Handelsgebühren und einen Schutz gegen MaximalExtractable Value (MEV), der vor Bots schützt, die Trades ausnutzen, um Profit zu machen.

Diese Eigenschaften sind Crypto Gains aufgefallen, einem YouTube-Kanal mit 135.000 Followern, der Investoren dazu auffordert, schnell zu handeln und sich einen Anteil an WienerAI zu sichern, bevor der Vorverkauf endet.

Early Bird Investoren springen auf den $WAI auf

Early Bird Investoren, die am Vorverkauf teilnehmen wollen, können ihre Krypto-Wallets einfach mit der WienerAI-Website verbinden und Token mit ETH, USDT oder BNB kaufen. Auch Kredit- und Debitkarten werden akzeptiert. Etwa 20,7 Milliarden WAI Token sind für den Vorverkauf reserviert. Frühe Investoren können auch die Staking-Funktion von WienerAI nutzen, um ihre Bestände in Erwartung eines signifikanten Kursanstiegs noch weiter aufzustocken.

Derzeit sind bereits ca. 7,1 Mrd. $WAI-Token im Wert von ca. 5,1 Mrd. $ zum aktuellen Preis gestaked. Das sind mehr als 70 %, was das starke Vertrauen der Anleger in WienerAI und seine KI-Handelsfunktionen unterstreicht. Für Investoren, die über die Sicherheit des Smart Contracts besorgt sind, hat WienerAI eine umfassende Prüfung durch SolidProof durchlaufen, bei der bestätigt wurde, dass es keinerlei Code-Probleme gibt. Treten Sie der wachsenden Community von WienerAI auf X und Telegram bei, um über die neuesten Updates und Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben.

Sichern Sie sich noch heute Ihren $WAI Token – er ist nicht nur ein Meme-Coin, es könnte Ihr Anteil an der Zukunft des Kryptohandels sein.

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2024

