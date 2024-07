Ethereum – die ewige Nummer zwei oder der nächste große Kryptocoin?

Bitcoin ist die (noch) unumstrittene Nummer eins der Kryptowährungen. Der BTC war 2009 der erste Coin und läutete damit die Ära der digitalen Blockchain Coins ein. Die zweite Kryptowährung, die jemals das Licht der digitalen Welt erblickte, war übrigens Litecoin, die als digitales Silber als Alternative zum digitalen Gold werden wollte (Bitcoin wird oft auch als „digitales Gold“ bezeichnet). Im Jahr 2015 folgte dann Ethereum. Anders als beim Bitcoin, der zum damaligen Zeitpunkt lediglich als Zahlungsmittel diente, handelt es sich bei diesem Projekt um eine dezentrale Open-Source-Plattform, die Entwickler beispielsweise für dApps oder für Smart Contracts nutzen können.

Bei den oben genannten Personen handelt es sich natürlich nicht um die nächste Boyband, sondern vielmehr um das Gründungsteam von Ethereum. #

Vitalik Buterin, heute Kryptrockstar und Gegenspieler von Elon Musk, stellte im Jahr 2013 das Whitepaper vor und bald schlossen sich ihm Anthony di Iorio, Joseph Lubin, Gavin Wood und Charles Hoskinson an. Letzterer verließ nach Streitigkeiten mit Buterin das Projekt allerdings wieder und gründete mit Cardano seine eigene Blockchain. 2014 startete das Gründerteam den ICO. Mit dem Vorverkauf wurden rund 18 Millionen US-Dollar Raising Capital eingesammelt. Im Jahr 2015 war es dann so weit, Ethereum wurde gelauncht. Mit ihrem Projekt traten die Gründer eine regelrechte Altcoin Welle los, auch weil es möglich war, über ihre Blockchain neue Coins zu implementieren. Der Kurs lag damals bei rund 1 US-Dollar. Im Jahr 2016 rückte der ETH dann auf Platz im Kryptoranking vor und verdrängte damit den XRP. Mitte 2016 stieg der Kurs dann auf rund 20 US-Dollar. Anfang Januar 2017 kletterte der Kurs dann auf 300 US-Dollar, Ende 2017 lag der Kurs des ETH bei 800 US-Dollar.

Im Januar 2018 erreichte der Ethereum dann sein erstes AllTime High von 1.400 US-Dollar. Ende 2018 stürzten die Kryptokurse dann wieder ab und ein ETH kostete 130 US-Dollar. Das Jahr 2019 verlief dann relativ unspektakulär. Ende 2020 setzte dann eine Rallye ein und im November 2021 erreichte der ETH dann sein nächstes AllTime High von 4.800 US-Dollar. Eigentlich hätte im Jahr 2022 alles so weiter gehen können, aber es kam anders. Im Mai 2022 kollabierte die Kryptowährung Terra/Luna und gerade, als sich wieder zarte Silberstreifen am Horizont abzeichneten, brach im November 2022 mit FTX die drittgrößte Kryptobörse der Welt zusammen. Anfang 2023 notierte der ETH gerade einmal bei rund 1.200 Euro. Ende 2023 setzte dann eine Kryptorallye ein und im März 2024 notierte der ETH dann bei knapp 4.000 US-Dollar. Dann war mit den Höhenflügen allerdings erstmal Schluss. Aktuell notiert der ETH bei rund 3.400 US-Dollar und ist damit von seinem einstigen AllTime High noch etwas entfernt.

Das könnte sich aber vielleicht bald ändern, denn nach dem Bitcoin Spot ETF soll jetzt auch ein Ethereum Spot ETF aufgelegt werden. So eine Art halbes Okay von der SEC gibt es dafür schon, denn die 19b-4 Anträge der Emittenten wurden bereits genehmigt. Analysten gehen davon aus, dass die endgültige Genehmigung schon diese Woche erfolgen könnte.

Welcome to spot eth ETF approval week…

I’m calling it.

Don’t know anything specific, just can’t come up w/ good reason for any further delay at this point.

Issuers ready for launch.

— Nate Geraci (@NateGeraci) July 14, 2024