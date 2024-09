Ethereum Kurs Prognose: Darum könnte ETH jetzt auf 3.000 US-Dollar steigen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Wer im März dieses Jahres angefangen hat, in den Kryptomarkt zu investieren, nachdem er gehört hat, dass Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht hat, hat bisher wenig Freude mit seinem Investment gehabt. Der Bitcoin-Kurs ist von 73.750 US-Dollar auf aktuell 54.000 US-Dollar eingebrochen und Ethereum hat es noch deutlich härter getroffen. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung (ETH) hat die Gewinne von über 80 %, die im ersten Quartal des Jahres erreicht werden konnten, wieder vollkommen abgegeben. Aktuell notiert Ether bei 2.270 US-Dollar. Im März waren es noch 4.100 US-Dollar. Nun könnte sich der Kurs aber erholen.

Tiefpunkt könnte bei 2.100 US-Dollar erreicht sein

Es hätte ein gutes Jahr für Ethereum werden sollen. Ein halbes Jahr nachdem in den USA Spot Bitcoin ETFs zugelassen wurden, hat die SEC auch für Spot Ethereum ETFs grünes Licht gegeben. Von den börsengehandelten Fonds hat man sich eine ähnliche Entwicklung wie bei Bitcoin erhofft. Der Bitcoin-Kurs ist nach der ETF-Zulassung schnell auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

Ethereum notiert dagegen heute noch rund 35 % tiefer als am Tag der Markteinführung der Ether-Fonds. Eine Entwicklung, mit der wohl nur die wenigsten gerechnet hätten. Allerdings deutet inzwischen einiges darauf hin, dass der Boden im Bereich von 2.100 US-Dollar gebildet worden sein dürfte.

#Ethereum We're seeing a **double bottom** forming, a reliable chart pattern signaling a potential reversal 🔥 With a high chance of $ETH pump coming soon, now's the time to watch closely.

Are you ready for the ride? 🚀 pic.twitter.com/BFRSUGOspg — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 7, 2024

Im Bereich um 2.100 US-Dollar wurde der Kurs nun mehrmals abgefangen, sodass sich hier eine starke Unterstützungslinie gebildet hat, die die Bullen offenbar unter keinen Umständen aufgeben wollen. Neben dem Chart deutet auch ein Blick auf die Daten der Vergangenheit darauf hin, dass es von hier aus wieder bergauf gehen könnte.

September-Korrektur schon überstanden?

Schaut man sich die Daten der letzten 10 Jahre am Kryptomarkt an, kommt für den September nicht unbedingt Hoffnung auf. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 10 Jahren 7 x gefallen, Ethereum ist seit 2016 auch nur 3 x im September gestiegen. Allerdings liegt der durchschnittliche Verlust in diesem Monat bei 6,93 %. ETH hat bisher in diesem Monat schon um 9 % nachgegeben, zwischenzeitlich waren es sogar schon mehr als 10 %, sodass das Schlimmste schon überstanden sein könnte.



(Monatliche Gewinne und Verluste bei Ethereum – Quelle: Bitcoin Monthly Return)

Außerdem zeigt sich, dass der Kurs im September zwar meistens gefallen ist, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Kurssteigerung, wenn man die Vormonate mit einbezieht. In allen 3 Fällen, in denen der Ether-Kurs im September gestiegen ist, hat es schon vorher im August eine Korrektur gegeben. Diesmal fällt der Kurs seit Juni, sodass die Chancen auf Gewinne in diesem Monat noch höher sind.

Sollte sich der Ether-Kurs im September beim aktuellen Kursniveau und damit bei einem Verlust von rund 9 % einpendeln, stehen die Chancen gut, dass es danach schnell zu einem Anstieg auf 3.000 US-Dollar kommt. Daten aus der Vergangenheit zeigen nämlich auch, dass das letzte Quartal für den gesamten Kryptomarkt oft extrem bullish war, weshalb es sich lohnen könnte, jetzt noch günstig Ethereum zu kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 8. September 2024

