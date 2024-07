Ethereum Prognose: Neues Allzeithoch? „Garantiert“ – vor Jahresende! Wie hoch kann ETH jetzt steigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ein bekannter Krypto-Analyst sieht Ethereum (ETH) noch vor Jahresende neue Allzeithöchststände erreichen. Sollte man jetzt Ethereum kaufen? Wie hoch könnte die Smart-Contract-Plattform steigen?

Hat Ethereum noch Zukunft?

Trotz starker Medienpräsenz und bullisher Entwicklungen scheint sich die gerade beendete Ethereum-Konferenz ethCC7 bislang nicht wirklich auf die Preisaktion der Kryptowährung auszuwirken. -1,58% musste der Ethereum Kurs innerhalb der letzten 24 Stunden einbüßen: Bären trieben das Asset vom gestrigen Hoch bei 3.197 Dollar auf bis zu 3.065 Dollar, wo der Token gegenwärtig tradet.

Nass wurde innerhalb der letzten 24 Stunden zudem nicht nur der Kurs, auch Gründer Vitalik Buterin sah sich auf dem Weg zu seiner Rede in Brüssel von einem Platzregen erfasst:

😃Did you catch Vitalik Buterin at EthCC?@VitalikButerin was at #EthCC, showcasing his passion for Ethereum and dedication to DeFi, even in the rain. Fans really admire his humble approach, showing real commitment without the flashy billionaire stuff. pic.twitter.com/mfwLzHetVH — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) July 11, 2024

Ein bescheidener Milliardär. Ebenso bescheiden wie der Kursverlauf seiner Kryptowährung Ethereum (ETH): Die dümpelt seit mittlerweile drei Jahren unter ihrem Allzeithoch herum, lässt bullishes Momentum vermissen.

Ethereum tradet ständig im Schatten von Bitcoin, beeindruckt aber nie mit vergleichbar explosiven Kurssprüngen. Damit könnte bald Schluss sein, glaubt beispielsweise Top-Analyst und Krypto-Trader Altcoin Sherpa.

Die Ethereum ETFs könnten zwar bereits im Kurs eingepreist sein, so der Altcoin-Experte in einer neuen Prognose. Aber, so seine Überzeugung: Noch vor Jahresende ist Ethereum auf neuen Allzeithöchstständen – das sei „so gut wie garantiert“, schreibt er seinen mehr als 217.000 Followern auf X (ehemals Twitter).

Von aktuell 3.065 Dollar aus auf mehr als 4.891 Dollar, das entspricht einer Rallye von +59,58%. Sollte man jetzt Ethereum kaufen? Falls sich die Ethereum Prognose bewahrheitet, könnte der aktuelle Kurs folglich einen guten Einstieg darstellen. Auch Top-Trader Michael van de Poppe sieht bullishe Signale auf dem Ethereum-Chart, stellt sogar einen explosiven Trendwechsel in Aussicht. Der Holländer in seiner Prognose:

„ETH war in den letzten neun Wochen stärker als Bitcoin. Es ist gegenüber Bitcoin um 20% gestiegen und wechselt den Trend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das gesamte Ökosystem an Fahrt gewinnt.“

$ETH has been stronger than Bitcoin for the past nine weeks. It’s up 20% against Bitcoin and shifting its trend. It’s a matter of time until the entire ecosystem starts to pick up pace. pic.twitter.com/JbMrWw00fd — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 9, 2024

Nicht jede Ethereum-Prognose ist allerdings so überzeugt von der mittel- und langfristigen Performance der Kryptowährung. Die Vorhersage von Walletinvestor.com beispielsweise warnt aktuell sogar: Ethereum sei ein „schlechtes“ Investment – und das trotz der Ethereum ETF News!

Ethereum: Bearish bis 2029?

Die Plattform sieht den ETH Kurs bis Juli 2025 bei nur 2.984 Dollar – und sogar bis 2029 gelingt es Ethereum demnach nicht, nennenswert zu steigen: Lediglich 3.261 Dollar ist ETH der Prognose nach in fünf Jahren wert. Das entspricht einem Plus von bescheidenen 6,46%.

Gut möglich, dass sich der Fokus von Anlegern in den nächsten Monaten und Jahren auf alternative Kryptowährungen und Memecoins konzentriert – und großkapitalisierte Assets wie Bitcoin und Ethereum dadurch das Nachsehen haben.

Eine Kryptowährung für mehr als 1.000 Dollar pro Stück – das erscheint vielen Anlegern als zu teuer. Das zeigt sich deutlich an den Investitionsvorlieben der Kleinanleger – die pumpen seit Monaten Kapital in Memecoins. Top-Trader Murad kommentiert die Situation folgendermaßen:

„Das Momentum ist reflexartig und selbstverstärkend, da die Leute bei Dingen, die Aufmerksamkeit und damit eine Community angesammelt haben, Rücksetzer kaufen wollen. Wenn also Memecoins in Q1 2024 und Q2 2024 besser abschnitten als alles andere, wird sich dies wahrscheinlich auch für den Rest des Jahres fortsetzen.“

Momentum is reflexive and self-reinforcing, as people want to buy dips on things which have accumulated Attention and thus a Community. So if Memes did better than everything else in Q1 2024 and Q2 2024, this will likely continue for the rest of the year as well. — Murad (@MustStopMurad) July 11, 2024

Tatsächlich konnten Memecoins wie Dogecoin (DOGE, +10,40%), Shiba Inu Coin (SHIB, +21,06%) oder Bonk Coin (BONK, +18,93%) innerhalb der letzten Woche wieder massiv zulegen – mehr als jede andere Kryptosparte. Auch Presale-Memecoin PlayDoge (PLAY) bekommt das Momentum zu spüren: Gerade konnte das Smartphone-Spiel mit Krypto-Belohnungsfunktionen den 5,5-Millionen-Dollar-Meilenstein knacken – und verzeichnet trotzdem weiterhin Kapitalzuflüsse.

Das Konzept ist schnell erklärt: Hier kommt ein Handy-Spiel in charmanter Retro-Pixeloptik, das dich zum Paten eines virtuellen Vierbeiners macht. Den musst du pflegen, trainieren und lieb haben – und wirst dafür mit PLAY belohnt, der nativen Kryptowährung des Projekts. Krypto-Influencer Flo Pharell sagt eine starke Performance bei PlayDoge (PLAY) voraus, rät zum Kauf:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 12. Juli 2024

