Finaler Countdown: PlayDoge enthüllt mehr P2E-Gameplay vor dem Ende des Presales

Nach fast drei Monaten Fundraising nähert sich der PlayDoge ($DOGE) PreSale seinem Ende. Am 16. August gab das Projekt bekannt, dass der Vorverkauf am 26. August um 12 Uhr MESZ enden wird. Der Grund dafür ist erfreulich, denn die Entwicklung des Spiels schreitet viel schneller voran als ursprünglich geplant. Das Projekt hat mehr als 6 Millionen Dollar an Raising-Capital sammeln können. Das Spiel, eine Krypto-Variante von Tamagotchi, wird demnächst auf Google Play und im Apple App Store erhältlich sein.

Die von PlayDoge auf X veröffentlichten Teaser zeigen ein dynamischeres und lebendigeres Gameplay als die ursprüngliche Bandai-Version. PlayDoge hat bis jetzt rund 6,14 Millionen Dollar und das Ziel von 6,735 Millionen Dollar könnte vielleicht sogar noch vor dem 26. August erreicht werden. Das Tempo der Vorverkäufe beschleunigt sich tendenziell, je näher die Ziellinie rückt. Token-Claiming und DEX-Listings könnten kurz nach Ende des PreSales erfolgen.

Investoren, die sich noch nicht an dem Projekt beteiligt haben, können $PLAY immer noch zum Preis von 0,00531 US-Dollar pro Token kaufen.

Nach der ersten Präsentation der Alpha-Version des Handyspiels von PlayDoge hat das Projekt weitere Gameplay-Clips auf X veröffentlicht. Einer der neuen Clips zeigt die Fütterung des virtuellen Haustiers, bei der die Spieler sorgfältig das richtige Futter auswählen müssen, um das Tier gesund zu halten. Wie bei Tamagotchis ist die regelmäßige Fütterung entscheidend, damit das Hündchen nicht krank wird und schließlich stirbt.

