Indische Kryptobörse gehackt: 234 Millionen Dollar Schaden

So vielversprechend die Blockchain-Technologie auch ist, so groß sind auch die Gefahren. Während Privatanleger extrem vorsichtig sein müssen, wo sie ihre Wallets verbinden und sich nicht von Phishing Websites täuschen lassen sollten, sind Unternehmen wie Kryptobörse immer wieder im Visier von Hackern, da hier natürlich das große Geld zu holen ist. Das zeigt sich auch wieder im aktuellen Fall der indischen Kryptobörse WazirX, bei der Hacker über 234 Millionen Dollar erbeuteten.

Eine MultiSig Wallet gilt als besonders sicher, da Transaktionen hier von mehreren Ebenen autorisiert werden müssen (Multi Signature). Hier reicht es also nicht, eine Bewegung einmal durch eine kurze Unachtsamkeit zu genehmigen. Dennoch ist es Hackern scheinbar gelungen, die MultiSig Wallet der indischen Kryptobörse WazirX zu kompromittieren.

Der Schaden, der bisher durch den Hackerangriff entstanden ist, ist enorm. Coins im Wert von 234,9 Millionen Dollar wurden bisher aus der Wallet transferiert. Da die Coins durch den Mixer Tornado Cash geschickt wurden, ist es wohl nur noch schwer bis gar nicht möglich, die Transaktionen noch nachzuvollziehen oder den Schaden einzudämmen.

Es ist nicht der erste Hackerangriff auf eine Kryptobörse in diesem Jahr. Erst Ende Mai wurde DMM Bitcoin angegriffen, wobei ein noch größerer Schaden von 300 Millionen Dollar entstanden ist. Für die Börsen kann ein solcher Angriff natürlich verheerende Folgen haben. Das hat schon vor über 10 Jahren Mt. Gox demonstriert. Die Börse musste damals Insolvenz anmelden, als Angreifer hunderttausende Bitcoin gestohlen haben. Die Auszahlung der Bitcoin, die im Zuge des Insolvenzverfahrens wieder aufgetaucht sind, wirft bis heute einen Schatten auf den Kryptomarkt.

