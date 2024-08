Krypto News: +1.358% – Trader sprachlos! Ist Neiro Ethereum (NEIRO) der beste Memecoin zum jetzt Kaufen?

Was hat es nur mit diesem Coin auf sich? Neiro Ethereum (NEIRO) geht seit Tagen durch die Decke, explodiert mehr als jeder andere Memecoin! Trader sind sprachlos, Anleger verwundert: Ist Neiro Ethereum (NEIRO) der beste Memecoin zum jetzt Kaufen?

Absturz oder Aufstieg? Bitcoin zeigt sich unentschlossen, versetzt Anleger mit einer Wochenbilanz von -4,2% nicht unbedingt in Extase. Auch Ethereum (ETH) und Solana (SOL) wirken mit -3,38% und -8,74% im gleichen Zeitraum eher so, als würden sie erneut korrigieren wollen.

Größter Verlierer der Top-100 nach Marktkapitalisierung: dogwifhat (WIF) – der Solana Memecoin crasht um sage und schreibe -27,72%. Top-Trader Murad ist dennoch überzeugt: Die Märkte befinden sich in einem Memecoin-Superzyklus – keine andere Krypto-Sparte wird so gut performen wie die Meme-Coins, so seine Prognose. Was hat es damit auf sich?

Murad an seine mehr als 125.000 Follower auf X:

„Die Charts der wichtigsten Memecoin-Kulte werden am Ende so aussehen wie dieses Einsamkeits-Chart unten.

The Charts of top Memecoin Cults will end up looking like this Loneliness Chart below.

Remember: Memecoins are Onchain Communities wrapped in a layer of Financialization.

This is a Memecoin Supercycle, for reasons both internal and external to the Crypto industry. pic.twitter.com/Y22XevgJBP

— Murad (@MustStopMurad) July 27, 2024