Krypto News -10.000 Dollar – Flash Crash! Bitcoin Schock-Prognose Jetzt geht's auf $44k – Kaufgelegenheit?

Bitcoin ist über Nacht um 10.000 Dollar abgestürzt. Ein Top-Analyst warnt vor weiteren Verlusten. Prognose: Ist der Bull-Run 2024 endgültig vorbei?

Die Schwäche hat sich zwar bereits seit einigen Tagen abgezeichnet, doch erst jetzt gibt der Krypto-Crash Vollgas: Derartige Verluste haben Bitcoin, Ethereum und Co. seit dem Corona-Crash 2020 nicht mehr gesehen!

Bitcoin (BTC) beispielsweise musste innerhalb der letzten sieben Tage unfassbare 23,98% verlorengeben, kommt innerhalb der vergangenen 24 Stunden auf ein Minus von 12,64%!

10.000 Dollar musste Bitcoin über Nacht einbüßen: Bären trieben das digitale Asset von 60.490 Dollar aus auf unter 50.000 Dollar. Hier konnte der BTC Kurs zwar eine dezente Erholung einleiten und sich wieder auf bis zu 52.858 Dollar bewegen, wo die Kryptowährung gegenwärtig tradet.

Fraglich ist aber, wie es von hier aus weitergeht. Während einige Wale den Rücksetzer nutzen und fleißig Bitcoin akkumulieren, steigen viele Kleinanleger aus. Das sorgt für Rekordwerte beim Trading-Volumen, das gegenwärtig +178,17% über dem Vortag liegt.

Rekordwerte auch in puncto Anleger-Stimmung – leider allerdings im Negativbereich. Die Stimmung ist auf einem neuen Tiefpunkt angelagt, wie der Crypto Fear & Greed Index anzeigt. „Angst“ ist im Moment die vorherrschende Empfindung unter Investoren.

Wird der Bitcoin wieder steigen? Oder war’s das mit dem Bull-Run 2024? Was gilt für Altcoins, wie schaut’s aus bei Ethereum (ETH)?

Schließlich blutet die Smart-Contract-Plattform wie kaum ein anderer Coin: -30,99% hat der ETH-Kurs innerhalb der letzten 7 Tage verloren, -19,75% seit gestern! Die Folge: Ethereum tradet bei gegenwärtig nur noch 2.332 Dollar – und hat nahezu alle Gewinne aus dem Jahr 2024 wieder abgegeben. Insgesamt hat sich die globale Krypto-Marktkapitalisierung um 13,6% zurückgezogen, was den erdrutschartigen Charakter des Absturzes unterstreicht.

Top-Analyst Charles Edwards kommentiert: Bitcoin muss sofort wieder steigen – sonst droht ein weiterer Rückgang auf bis zu 44.000 Dollar! Der Chart-Experte an seine mehr als 109.000 Follower auf X:

Key $52K level hit, if market is going to bounce, now’s the time. Else $44K next.

Was man hierbei allerdings berücksichtigen sollte: Gerade derartige Crashs und Korrekturen bieten potenziell lukrative Kaufgelegenheiten, wie etwa Top-Trader Michael van de Poppe in einer aktuellen Analyse betont. Der Krypto-Stratege schreibt:

These days typically define the low or the start of a big crisis.

It’s binary.

Either V-Shape back up and it’s going to rotate towards $BTC as safe haven alongside Gold & $ETH taking over with DeFi as the safe haven for banking systems.

I think we’re rolling into that.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 5, 2024