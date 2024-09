Krypto News: +5,26%! Elon Musk pumpt Dogecoin (DOGE) – könnte sich der Einstieg lohnen?

2021 hat angerufen: Bitcoin tradet über 58.000 US-Dollar – und Elon Musk pumpt wieder Dogecoin (DOGE)! Was steckt dahinter – und sollte man jetzt Dogecoin kaufen?

Hat das bearishe Ausbluten endlich ein Ende? Kryptowährungen steigen wieder sanft – und mit ihnen die Stimmung unter Anlegern. Bitcoin (BTC) beispielsweise konnte innerhalb der letzten 24 Stunden eine Erholung um +2,36 Prozent einleiten, Binance Coin (BNB) – heutiger Top-Performer der Krypto-Top-10 – sogar +5,42 Prozent.

Es zeigt sich reichlich grün im Portfolio-Tracker, die globale Krypto-Marktkapitalisierung ist +2,17 Prozent im Aufwind. Die größten Gewinne der Top-100 verzeichnet heute Sui Coin (SUI) mit +14,71 Prozent, auf der Abwärtsseite hingegen führend ist Internet Computer (ICP) mit -4,42 Prozent. Inmitten der aufatmenden Kurse: Memecoin-König Dogecoin (DOGE).

+5,04 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage, +1,62 Prozent seit gestern. Was ist da los beim OG-Memecoin? Macht sich Dogecoin (DOGE) bereit für eine neue Rallye? Womöglich gar für einen Bullrun in Q4, wie viele vermuten?

Bullish für Anleger: Tesla-Chef und SpaceX-CEO Elon Musk umwirbt den Coin wieder – und das nicht zu knapp. Auf seine ihm typisch-doppeldeutige Weise zeigt er sich in den sozialen Medien bzw. X (Ex-Twitter) dem Dogecoin sehr zugewandt. Was steckt dahinter? Um die neuen Pump-Versuche des gebürtigen Südafrikaners zu verstehen, zunächst eine Erklärung:

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump plant nach eigener Aussage, eine „Kommission für Regierungseffizienz“ (government efficiency commission) einzurichten. Und die soll von niemand geringerem als Multi-Milliardär Elon Musk geleitet werden. Trump:

Musk hat zwischenzeitlich zugestimmt und ist heiß auf den Job. Der 12-fache Familienvater (!) auf X:

I look forward to serving America if the opportunity arises.

No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7

