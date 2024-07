Krypto News: +61,62%! Nichts pumpt aktuell wie dogwifhat (WIF) – bester Memecoin zum jetzt Kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Solana-Memecoin dogwifhat (WIF) übertrifft derzeit alle anderen Coins: +61,62% konnte WIF innerhalb der letzten 7 Tage zulegen – so viel wie keine andere Kryptowährung der Top-100. Ist WIF der beste Memecoin zum jetzt Kaufen?

Welche Kryptowährung kaufen für Anfänger?

Sie galten lange als unsinnig und riskant, doch seit einigen Monaten hat sich das Blatt gewendet: Anleger investieren enorme Summen Kapital in Memecoins, treiben die Kryptowährungen auf immer neue Höchststände. Mittlerweile äußern sich selbst renommierte Finanzinstitutionen und Analysten positiv über Memecoins, halten ein Investment unter bestimmten Voraussetzungen für sinnvoll – etwa Franklin Templeton:

The Value Between Meme Coins and Their Native Networks pic.twitter.com/LYjQ5HvXHp — Franklin Templeton Digital Assets (@FTI_DA) March 13, 2024

Nicht jeder Memecoin ist einen Blick wert – aber wer weiß, wo er suchen muss, findet unter Umständen den nächsten 10x, 100x oder 1000x-Geheimtipp. Also eine Kryptowährung, die aus 100 investierten Dollar 100.000 Dollar oder womöglich sogar mehr macht.

Doch welcher Coin ist vielversprechend, welcher hat ein bekanntes Team, welcher kann auf Unterstützung hochkarätiger Branchenteilnehmer pochen? Das ist die große Frage, deren Antwort Gewinn von Verlust unterscheidet.

Top-Solana-Memecoin dogwifhat (WIF) beispielsweise hat das Momentum seit geraumer Zeit auf seiner Seite. Selbst Top-Krypto-Analysten wie BitMEX-Gründer Arthur Hayes befürworten den Memecoin, sagen regelmäßig in Prognosen neue Höchststände voraus. Viele Anleger lesen das, fragen sich: Ist WIF der beste Memecoin zum jetzt Kaufen?

Omar the Octopus says “The hat stays on” I’m $WIF you buddy. pic.twitter.com/gRuTEwxuKg — Arthur Hayes (@CryptoHayes) April 14, 2024

Aktuell tradet dogwifhat (WIF) nach einem Anstieg von +61,62% innerhalb der letzten 7 Tage bei 2,45 Dollar und damit rund 49,43% unter dem aktuellen Allzeithoch von 4,85%, das vor rund vier Monaten erreicht wurde. Auch auf Tagesbasis performt der Memecoin ordentlich: +8,04% konnte WIF seit gestern zulegen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Trading-Volumen, das mehr als 60% über dem Vortageswert liegt. Trader und Anleger stürzen sich förmlich auf den Solana Memecoin – wohl in Erwartung weiterer Kurssprünge. Dass die bald kommen, davon zeigt sich auch der pseudonyme Top-Chart-Analyst „Bluntz“ überzeugt.

WIF wird explodieren, da besteht für ihn kein Zweifel. Auch ein Preisziel liefert er in seiner Prognose mit:

„10 Dollar WIF ist gesetzlich programmiert.“

Denn, so seine Vermutung: Sobald dogwifhat (WIF) anfängt sich aggressiv aufwärts zu bewegen, steigen zahlreiche Anleger ein, weil sie den Bull-Run nicht verpassen wollen. Und treiben den Kurs damit auf neue Höchststände! Bluntz:

„Wenn es erst einmal richtig losgeht, glauben Sie, dass all die Leute, die den letzten Run von Cents auf $5 verpasst haben, Runde 2 verpassen werden? Auf keinen Fall.“

$10 $wif is coded by law. once it starts properly going you think all those people that missed the last run from cents to $5 are going to miss round 2? not a chance. https://t.co/lwbxx6VrLo pic.twitter.com/4333Dv48j1 — Bluntz (@Bluntz_Capital) July 15, 2024

Ein Anstieg vom aktuellen Preis auf 10 Dollar, das entspricht einer spektakulären +308%-Rallye. Auch die aktuelle WIF-Prognose von Walletinvestor.com stellt explodierende Kurse in Aussicht, wenngleich weniger optimistisch: Demnach bewegt sich WIF bis Juli 2025 auf 5,6 Dollar und verdoppelt seinen Kurs folglich.

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Was Anleger vor einem Kauf allerdings berücksichtigen sollten: Das Argument von Bluntz, zahlreiche Anleger würden bei einem steigenden WIF-Kurs kaufen, lässt sich auch umdrehen. Sollte WIF neue Höchststände erreichen, droht ebenso ein Ausverkauf, bei dem Investoren aussteigen, um Gewinne zu realisieren.

Analysten wissen: dogwifhat (WIF) zählt nicht unbedingt zu den Kryptowährungen, deren Halter potenziell besonders langfristig orientiert sind. Viele suchen kurze, schnelle Gewinne – und drohen diese genau dann zu realisieren, wenn der Kurs abhebt.

Hat is off long term. $WIF is dead, but could be a decent lil long here pic.twitter.com/alrsN05sch — Luke | Toros (@toroscrypto) June 19, 2024

Dessen sollte man sich bewusst sein. Vor entsprechenden Preisbewegungen geschützt sind aktuell beispielsweise Kryptowährungen im Vorverkauf (Presale). Die sind noch nicht auf dem freien Markt und Kryptobörsen erhältlich, sondern werden exklusiv direkt von den Entwicklern verkauft.

Weiterer Vorteil: Presale-Memecoins werden zum Festpreis abgegeben. Presale-Aufsteiger PlayDoge (PLAY) beispielsweise kostet gegenwärtig 0,0052 Dollar. Erst in etwas mehr als 24 Stunden beginnt die nächste Presale-Phase – und damit einhergehend erhöht sich der Preis. So erhalten Schnellentschlossene einen Bonus.

Könnte sich der Einstieg lohnen? Prognosen bescheinigen dem „Krypto-Tamagotchi“ enormes Potenzial, loben beispielsweise das innovative Gamedesign des Smartphone-Spiels. Bei dem wirst du fürs Pflegen eines virtuellen Haustiers (Dogecoin lässt grüßen!) mit einer Kryptowährung belohnt. Auch die potenzielle Entwicklung des nativen PLAY-Tokens von PlayDoge (PLAY) könnten einen Blick wert sein, wie etwa Krypto-Influencer Flo Pharell in Analysen betont:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2024

