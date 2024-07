Krypto News: +8.642.942,35091%! Irre Prognose – PEPE auf $1! Zieht Pepe Unchained (PEPU) nach?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es ist die wohl irrste Memecoin Prognose des beginnenden Bull-Runs: PEPE Coin auf 1 Dollar! Zieht Pepe Unchained nach – und an PEPE vorbei? Was sollten Anleger jetzt wissen?

Kann Pepe $1 erreichen?

Der Performance von Pepe Coin (PEPE) kann aktuell kein anderer Memecoin das Wasser reichen – von FLOKI einmal abgesehen: +22,84% innerhalb der letzten Woche, +15,57% innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die PEPE-Bullen trampeln – und das deutlich: Käufer trieben den Memecoin vom lokalen Tief bei 0,000009764 Dollar aus auf bis zu 0,00001251 Dollar. Auch das Trading-Volumen geht völlig durch die Decke, liegt satte +131,83% über dem Vortageswert. Damit nicht genug: Prognosen für Pepe Coin (PEPE) stellen sogar eine mögliche Bewegung auf 1 Dollar in Aussicht – und so mancher Anleger und Analyst schließt sich der verrückten Vorhersage an!

Vom aktuellen Preis auf 1 Dollar: Das entspricht einer Kurs-Explosion um 8.642.942,35091% – klingt fast unglaublich. Das renommierte Krypto-Portal Watcher.guru kommentiert allerdings überzeugt:

„Pepe Coin kann wahrscheinlich $1 erreichen.“

Doch es gibt eine Einschränkung:

„Leider ist das noch eine sehr lange Zeit entfernt.“

Der PEPE Prognose zufolge müsse Pepe Coin erst den Meilenstein von 0,01 Dollar erreichen, sei aber aktuell noch zu weit davon entfernt, als dass das magische Preisziel von 1 Dollar greifbar wäre. Die Prognose warnt:

„Dass ein neuer Meme-Coin einen Cent, geschweige denn einen Dollar erreicht, ist in diesem Tempo nicht zu erwarten.“

Doch was ist kurz- und mittelfristig realistisch? Wie hoch kann PEPE steigen? Die PEPE Prognose von Walletinvestor.com wagt sich an eine nüchtern-realistische Betrachtung: PEPE Coin sei ein „herausragendes“ Langzeitinvestment, so die Vorhersage. Preisziel: 0,000259 Dollar bis Juli 2025. Das entspricht in Relation zum jetzigen Kurs einem Plus von sage und schreibe 2.202%. Sollte man jetzt PEPE kaufen?

Kann Pepe auf 1 Cent kommen?

Wenngleich Prognosen in absehbarer Zeit eine starke Performance in Aussicht stellen, sollte man sich des Absturz-Risikos bewusst sein: Pepe Coin (PEPE) besitzt bereits eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,73 Milliarden Dollar.

Das bedeutet: Viele vermögende Investoren sitzen auf Pepe Coins für viele Millionen Dollar – und werden diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest teilweise auf den Markt werfen, sobald der Preis nennenswert zugelegt hat. Sprich: Neue Anleger haben das Nachsehen, während früh eingestiegene Investoren fette Gewinne einfahren.

Still long $PEPE, I really thought it'd bounce good on last week's dump, but it's been amongst the worst performing, I'm not cutting yet, but if it doesn't show some strength soon it's gonna be time for the next dump — void (@cryptodreams11) July 10, 2024

Schon jetzt kommt es zum ersten Knirschen im Getriebe: Einige Anleger entscheiden sich offenbar für Gewinnmitnahmen, drehen den Anstieg bei Pepe Coin damit um. Auf dem Stundenchart heißt das: ein Verlust von satten -4,14%!

Viele Anleger entscheiden sich deshalb nicht für ein Investment in Pepe Coin, sie kaufen stattdessen PEPE Neuauflage Pepe Unchained (PEPU): Die ist vor entsprechenden Korrekturen und Rücksetzern geschützt, da sie sich gegenwärtig noch im Presale (Vorverkauf) befindet.

Das bedeutet: Der Memecoin ist nicht auf Krypto-Börsen und Exchanges erhältlich, sondern wird exklusiv über die Homepage der Entwickler abgegeben. Entsprechende Projekte gelten oft als Geheimtipp, da sie nicht auf offiziellen, stark frequentierten Kanälen erhältlich sind. Gleichzeitig sind sie vor Crashs und Korrekturen geschützt, da sie sich noch nicht auf dem freien Markt befinden.

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Oder, anderes formuliert: Wer im Presale einsteigt, ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt dabei – und nimmt dann alle potenziellen Kurs-Explosionen und -Abstürze mit, die nach dem Release stattfinden. Könnte sich der Kauf von Pepe Unchained also lohnen? Was hat es mit dem Coin überhaupt auf sich?

Hintergrund des Projekts: Pepe Coin (PEPE) basiert auf der Blockchain von Ethereum (ETH). Die hat unter anderem den Nachteil, mitunter enorm hohe Gebühren von Nutzern zu erheben. Das bremst das Memecoin-Wachstum, da viele Anleger auf geringen Kapitaleinsatz und maximal-mögliche Rendite setzen. Pepe Unchained (PEPU) hingegen hat seine eigene Layer-2-Blockchain – und bietet dadurch einige ganz konkrete Vorteile. So sind unter anderem die Gebühren niedriger und die Geschwindigkeit höher.

Der bullishste Aspekt dürfte aber die mögliche Entwicklung sein: Pepe Unchained (PEPU) profitiert einerseits von der Bekanntheit der PEPE-Marke, punktet aber für Anleger mit einem Ökosystem, das im Gegensatz zu PEPE den Großteil seines potenziellen Wachstums noch vor sich hat.

Krypto-Influencer Jacob Bury beispielsweise ist überzeugt: Mit Pepe Unchained (PEPU) könnte ein möglicher 10x Coin ins Haus stehen – also eine Kryptowährung, die um den Faktor 10 durch die Decke geht!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2024

