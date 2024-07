Krypto News: +8,25% für XRP – ETF Gerüchte! Ripple Wale auf Shopping-Tour: Was wissen sie, was du nicht weißt?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ripples XRP konnte über Nacht +8,25% zulegen, tradet dadurch aktuell so hoch wie zuletzt vor Monaten. Was steckt dahinter? Einerseits akkumulieren Krypto-Wale den Token, andererseits beflügeln auch Gerüchte um einen XRP ETF den Ripple Kurs! Sollte man jetzt Ripple kaufen?

Welche Krypto wird extrem steigen?

So hoch lag XRP zuletzt im März! +8,25% ist Ripples XRP innerhalb der letzten 24 Stunden gestiegen, die Branche blickt mit Staunen auf den Kursverlauf!

Seit Wochen kaufen Ripple Wale XRP, üben dadurch enormen Kauf-Druck auf das Asset aus. Mit entsprechenden Folgen für den Ripple Kurs: Der hat in den letzten vier Wochen bereits satte 36,45% zugelegt. Die Krypto-Forscher von Santiment haben die Wale auf Shopping-Tour beobachtet, kommentieren:

„🐳🦈 Die Anzahl der Wallets, die mindestens 10K XRP halten, ist in den letzten 5 Wochen in die Höhe geschnellt. 279,4K solcher Shark & Whale-Adressen sind im Ledger vorhanden, was ein neues 6-Monats-Hoch bedeutet. Die Korrelation zwischen diesen Wallets und dem Marktwert von XRP war im Jahr 2024 unbestreitbar. 👍“

🐳🦈 The amount of wallets holding at least 10K XRP has skyrocketed in the past 5 weeks. 279.4K such shark & whale addresses exist on the ledger, returning to a 6-month high. The correlation between these wallets and XRP’s market value has been undeniable throughout 2024. 👍 pic.twitter.com/JRT3629sJH — Santiment (@santimentfeed) July 30, 2024

Auch XRP Wallets mit mehr als 100.000 XRP werden kontinuierlich mehr:

100K+ XRP wallets overlayed in red. pic.twitter.com/MREJM6S5M0 — Santiment (@santimentfeed) July 31, 2024

Kommt der Ripple ETF?

Top-Krypto-Influencer „Crypto Bitlord“ reagiert auf das bullishe Momentum bei XRP, schreibt seinen mehr als 341.000 Followern auf X:

„Ich habe das Gefühl, dass sehr große Neuigkeiten über XRP an die Öffentlichkeit gelangen werden“

I have a feeling some very big news is about to become public for $XRP — Crypto Bitlord (@crypto_bitlord7) July 30, 2024

Doch um was könnte es sich dabei handeln? Bekannt bullish ist, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenbar den langjährigen Prozess gegen Ripple beilegen wird. Hintergrund: Gerade hat die Behörde einen Antrag eingereicht – und aus dem geht hervor: Die SEC beabsichtigt offenbar, in ihrer Klage gegen die Kryptobörse Binance eine andere Strategie zu fahren. Darin nimmt die SEC auch Bezug auf „Krypto-Asset-Wertpapiere Dritter“.

Es geht um die alte Frage, ob Token wie XRP, SOL oder MATIC als „nicht registrierte Wertpapiere“ gelten – und ihr Verkauf somit unrechtmäßig gewesen wäre. Die Coins werden im Antrag zwar nicht explizit genannt. Analysten und Trader sehen aber bereits eindeutige Auswirkungen auf Ripples XRP kommen – und spekulieren darauf, dass der anhaltende Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der SEC bald zuende ist.

Wie Branchenbeobachter Collin Brown ergänzt, sei nun bereits für den 1. August ein geheimes Treffen geplant – dem Analysten zufolge ein Durchbruch für XRP:

„🚨 #Ripple vs. #SEC: Ein geheimes Treffen ist für den 1. August angesetzt! Das könnte der Durchbruch für die endgültige Einigung von Ripple sein! 📈💼 Habt ihr alle eure #XRP-Taschen gefüllt, Leute?“

🚨 #Ripple vs. #SEC: A secret meeting is set for August 1! This could be the breakthrough for Ripple’s final settlement! 📈💼 Did you all fill your #XRP bags folks? Retweet of you are ready! pic.twitter.com/fWcdvjTWvS — Collin Brown (@CollinBrownXRP) July 30, 2024

Doch es kommt noch besser. Niemand geringeres als Top-Krypto-Trader Kaleo bringt jetzt sogar einen potenziellen Ripple ETF ins Spiel! Der vielzitierte Krypto-Stratege:

„Warum wird XRP so getradet, als würde gleich ein ETF dafür angekündigt?“

Why is XRP starting to trade like it’s about to be announced for an ETF — K A L E O (@CryptoKaleo) July 31, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Tatsächlich halten es zahlreiche Top-Analysten für wahrscheinlich, dass nach dem Ethereum-ETF nun auch andere Altcoins wie Solana (SOL), Cardano (ADA) oder eben Ripples XRP einen sogenannten exchange-traded funds bekommen – und damit vor neuen Kapitalzuflüssen stehen. Kommt der BlackRock Ripple ETF?

„EIN BLACKROCK $XRP ETF IM ANMARSCH?! 👀👇🏼 Robert Mitchnik, @Blackrocks Head of Digital Assets: „Ich glaube nicht, dass wir eine lange Liste von #Krypto-ETFs sehen werden. Wenn man an #Bitcoin denkt, macht er heute etwa 55% der Marktkapitalisierung aus. $ETH liegt bei 18%. Die nächste plausible Anlagemöglichkeit liegt bei etwa 3 %.“ ‼️ Raten Sie mal, wie viel Prozent der Krypto-Marktkapitalisierung $XRP ausmacht 😉“

#Ripple #XRPCommunity A BLACKROCK $XRP ETF INCOMING?! 👀👇🏼 Robert Mitchnik, @Blackrock‘s Head of Digital Assets: “I don’t think we’re going to see a long list of #crypto ETFs. If you think of #Bitcoin, today it represents about 55% of the market cap. $ETH is at 18%. 𝗧𝗵𝗲… pic.twitter.com/DOI2jEbbtP — Subjective Views (@subjectiveviews) July 26, 2024

Es wäre ein Segen für die gebeutelten Langzeit-Anleger von Ripples XRP, die seit Jahren darauf warten, dass der Coin endlich richtig pumpt. Die Chancen hierfür stehen besser denn je.

Werden Krypto-ETFs in den nächsten Wochen und Monaten zum nächsten viralen Finanzprodukt, durch das Milliarden Dollar Kapital in die Krypto-Märkte strömen? Anleger schätzen die Möglichkeit schließlich, über sichere, unkomplizierte Kanäle in einen Vermögenswert zu investieren. Eine ähnliche Option bieten Krypto-Presales, also Coins im Vorverkauf. Die sind noch nicht an Krypto-Börsen erhältlich, punkten dadurch mit einem optimierten Risiko-Rendite-Potenzial.

Sprich: Wer zum Presale investiert, ist frühestmöglich dabei – und nutzt sämtliche potenziellen Aufstiegschancen mit. Memecoin-Phänomen Pepe Unchained (PEPU) beispielsweise tritt an, den Sensationserfolg von Pepe Coin (PEPE) zu wiederholen – unter anderem mit einer eigens entwickelten Blockchain, die deutlich schneller und günstiger ist als Ethereum (ETH), die zweitwertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung! Mehr als 6,5 Millionen Dollar Kapital konnte das Projekt bereits von Anlegern anziehen – Tendenz steigend!

Analysten halten deshalb eine fulminante Kursentwicklung für möglich – Krypto-Influencer Flo Pharell etwa spekuliert bei Pepe Unchained (PEPU) sogar darauf, dass es der „beste Memecoin 2024“ sein könnte:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2024

