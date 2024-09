Krypto News: „Absoluter Wahnsinn“! Top-Trader sicher: Dieser Altcoin wird Solana killen – jetzt einsteigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ist er endlich gefunden, der Solana Killer? Ein populärer Krypto-Trader glaubt das – und verrät, welche Kryptowährung seiner Einschätzung nach nicht nur vor Bitcoin ein neues Allzeithoch erreichen, sondern gleichzeitig auch noch Solana ersetzen könnte.

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Einst war Ethereum (ETH) der letzte Schrei unter den Altcoins – dann kam Solana (SOL) und zwackte gehörig Marktanteile ab. Und nun schickt sich wieder eine neue Kryptowährung an, den etablierten Coins den Rang abzulaufen…

Konkret im Fokus steht dabei Solana (SOL): Die Smart-Contract-Plattform punktet im Gegensatz zu Ethereum zwar mit deutlich höherer Transaktionsgeschwindigkeit und gleichzeitig niedrigeren Gebühren. Ein alternativer Coin steht aber bereits in den Startlöchern, möchte in entscheidenden Details Vorteile bieten. Eine neue Prognose ist bereits überzeugt – und sieht den Altcoin als Solana-Killer. Was steckt dahinter?

Der technische Chartist Bluntz_Capital hat sich den Kursverlauf der Kryptowährung angesehen und analysiert – und kommt dabei zu einem bullishen Fazit:

„SUI Wochenchart Absoluter Wahnsinn, bei der Geschwindigkeit erreicht es das [Allzeithoch] vor Bitcoin“

Tatsächlich zählt Sui Coin (SUI) aktuell zu den Altcoins mit der besten Performance auf den Krypto-Märkten. Konkret pumpt nur ein Altcoin noch stärker als Sui Coin (SUI): Sei Coin (SEI). Zum Vergleich:

Sui Coin (SUI) konnte innerhalb der letzten 24 Stunden 12,07 Prozent steigen, innerhalb der vergangenen Woche sogar satte 46,37 Prozent.

Sei Coin (SEI) hingegen kommt auf ein Plus von 24,56 Prozent seit gestern und eine 7-Tage-Performance von sage und schreibe 70,06 Prozent.

Sprich: SEI konnte deutlich mehr zulegen, ist folglich im Moment auch das weniger attraktive Investment. Viele Trader warten mit einem Kauf bis zur nächsten Korrektur, um bessere Preise zu bekommen. Das rückt auch SUI in den Fokus.

Bluntz ist sogar überzeugt:

„SUI ist das nächste SOL”

to cause some mischief ill bite, sui is the next sol — Bluntz (@Bluntz_Capital) September 23, 2024

Doch kann das wirklich sein? Aktuell befindet sich Sui Coin (SUI) auf Platz 21 in der Krypto-Top-100 nach Marktkapitalisierung. Mehr als 80 Prozent konnte das digitale Asset innerhalb des letzten Monats zulegen, in den vergangenen 12 Monaten sogar 296,14 Prozent. Aktueller Preis: 1,74 Dollar pro SUI.

Solana hingegen befindet sich auf Platz 5 im Krypto-Ranking und kostet gegenwärtig 150,52 Dollar. Marktkapitalisierung: mehr als 70 Milliarden Dollar. Doch auch Top-Analyst Ali Martinez legt in einer Prognose nahe, dass er bei SUI Ähnlichkeiten zu Solana sieht – und zwar BEVOR der Coin im Bullrun 2021 völlig explodiert ist.

„SUI sieht aus wie Solana damals in 2021 vor dem Bullrun!“

Könnte sich der Einstieg in SUI also lohnen? Berücksichtigt man die SUI Prognose und rechnet aus, was ein SUI Coin wert sein könnte, wenn das Projekt die gleiche Marktkapitalisierung wie Solana besitzt, ergibt sich eine interessante Perspektive.

Momentan kommt SUI auf eine Marktkapitalisierung von „nur“ 4,6 Milliarden Dollar. Solana ist also noch ein gutes Stück entfernt. Verschiebt sich das Kapital nun von SOL zu SUI, ergibt sich ein SUI Kurs in Höhe von sage und schreibe 26,36 Dollar – das entspricht einem 15x, also einer fünfzehnfachen Vervielfachung des Preises.

Zuletzt aktualisiert am 25. September 2024

