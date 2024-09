Krypto News: Altcoin-Bullrun „startet am 1. Oktober“! Trader verrät: Diese Coins haben jetzt „100x Potenzial“

Altcoins machen sich bereit für den größten Bull-Run aller Zeiten. Am 1. Oktober ist es soweit, sagt ein populärer Krypto-Trader in einer Prognose voraus – und verrät gleichzeitig noch die Coins, die seiner Einschätzung nach 100x Potenzial besitzen. Welche Kryptowährung wird in einer Woche explodieren?

Bitcoin hat’s zwar noch nicht über die kritische 65.000-Dollar-Marke geschafft – doch Altcoins demonstrieren bereits seit einigen Tagen Stärke. Die Krypto-Forscher von Glassnode beispielsweise sehen eindeutig bullishe Signale, kommentieren:

Dazu zeigen die Analysten ein Raketen-Emoticon – und legen damit nahe: Altcoins stehen potenziell vor einer intensiven Aufwärtsbewegung.

It seems that we are on the verge of an Altcoin Season. We are bound to experience it intensely once $BTC breaks its ATH and enters uncharted territory. 🚀 #Altseason #Altseason2024 pic.twitter.com/7QFoR6Ow6x

#Altcoins have followed the bullish momentum of #Bitcoin

Doch muss Bitcoin wirklich vorab pumpen, damit die Altcoins durch die Decke gehen können? Oder gibt es auch alternative Szenarien, in denen Altcoins wie Ethereum, Solana oder Dogecoin gleichzeitig mit Bitcoin abheben?

Die Glassnode-Analysten erklären: Das klassische Szenario sei, dass Bitcoin zuerst pumpe, das Kapital dann in Richtung Ethereum fließe – und schlussendlich auch mittelgroße und kleine Altcoins stark steigen. Die Glassnode-Gründer:

Das bedeutet: Diesmal sind die Karten neu gemischt! Das bedeutet für den Altcoin-Bullrun:

The classic is Bitcoin first, then rotation into ETH, then Large Caps, the. Mid Caps, then Small Caps.

Since May we have seen $BTC push up three times without any sign of an Altcoin Season.

Now we saw the Altcoin Cycle indicator spike to near-50 before Bitcoin showed…

— 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) September 23, 2024