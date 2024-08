Krypto News: AVAX im Höhenflug: 28 % Zuwachs – während dieser Meme-Coin die 10 Millionen Dollar knackt

Für viele ist der Begriff „Krypto“ automatisch mit dem Namen Bitcoin verbunden. Was ja an sich nicht falsch ist, da der BTC die erste Kryptowährung überhaupt war und die Finanzwelt grundlegend verändert hat. Das Kryptouniversum besteht mittlerweile aus sehr viel mehr Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. Im August ist die Anzahl laut Statista auf über 10.000 Coins angestiegen und es gibt Projekte jenseits der Top Ten des Kryptorankings, die die Aufmerksamkeit der Trader und Anleger auf sich ziehen. Dazu gehört Avalanche. Der native Token AVAX ist auf Wochensicht um rund 28 % im Kurs gestiegen. Der Coin notiert derzeit bei rund 26 US-Dollar.

Bis jetzt war Avalanche beziehungsweise AVAX nicht unbedingt im Mittelpunkt des Interesses der Trader und Anleger. Im Kryptoranking steht das Projekt derzeit auf Platz 12 und ist damit noch nicht nochmal in den Top 10. Warum jetzt also die Kurszuwächse? Nicht ganz unschuldig daran dürften Grayscale und Franklin Templeton sein. Der Vermögensverwalter Grayscale hat angekündigt einen Avalanche Investment Trust zu starten. Damit erweitert das Unternehmen, das als der größte Vermögensverwalter von digitalen Währungen gilt, sein Angebot. Nach dieser Ankündigung stieg der AVAX Kurs und das 24 Stunden Handelsvolumen. Stand heute 23. August 2024 beträgt diese Steigerung 108 %. Die Marktkapitalisierung ist ebenfalls um 11 % gestiegen.

Franklin Templeton, ein weiterer US-amerikanischer Vermögensverwalter, hat seinen Franklin on Chain US Government Money Fund auf die Avalanche-Blockchain ausgedehnt. Damit diversifiziert das Unternehmen die Blockchain Plattformen, die Investoren zur Verfügung stehen, weiter. Bislang bietet Franklin Templeton tokenisierte Aktien auf Polygon, Arbitrum und Stellar an.

Global investment firm with $1.6T AUM expands its L1 blockchain footprint to Avalanche.

The Franklin Templeton OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) is the first and only U.S.-registered mutual fund to leverage a public blockchain as the system of record to process… pic.twitter.com/p9l8Whg88Y

— Avalanche 🔺 (@avax) August 22, 2024