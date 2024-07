Krypto News: Bitcoin-Legende schwört jetzt auf neuen PEPE Memecoin! Die nächste 1000x Kryptowährung?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Er ist eine absolute Bitcoin-Legende, hat zahlreiche Anleger zu Millionären gemacht. Jetzt verblüfft der Krypto-Investor mit einer spektakulären 180°-Wende – und schwört plötzlich auf einen neuen PEPE Memecoin! Kommt hier die nächste 1000x Kryptowährung?

Was hat 1 Bitcoin 2009 gekostet?

Für die meisten alteingesessenen Bitcoin-Anleger bleibt BTC die Kryptowährung Nummer 1 – komme, was da wolle. Bitcoin war die erste Kryptowährung ihrer Art, Bitcoin ist die wertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Bitcoin ist das bekannteste und am meisten verbreitete digitale Asset.

Aber: Ist Bitcoin auch die Kryptowährung mit der besten Perspektive? Das galt lange als gesichert – jetzt bekommt die Fassade aber erste Risse. Bitcoin über 65.000 Dollar – für viele kaum erschwinglich, frisches Kapital kommt nur schleppend über die ETFs ins Ökosystem.

Top-Investor und Bitcoin-Legende Davinci Jeremie verblüfft deshalb jetzt mit einer 180°-Kehrtwende. Jeremie gilt als einer der ersten Bitcoin-Anleger, ist berühmt für sein mittlerweile elf Jahre (!) altes Youtube-Video, in dem er seinen Zuschauern rät, doch bitte wenigstens einen Dollar in Bitcoin zu investieren. Einige Anleger sind seinem Rat gefolgt, haben ein paar hundert Dollar reingesteckt – und sind heute finanziell unabhängig.

Jeremie ist dabei nicht einfach nur „früh dran“ gewesen – er kennt sich mit der Materie durchaus aus. Ursprünglich stammt er aus aus Chile, ist im Alter von 18 Jahren aber nach Kanada gezogen, wo er Informatik an der Simon Fraser University studiert hat.

2007 dann die Erkenntnis: das Finanzsystem gleicht legalem Betrug – und Kryptowährungen könnten ein Ausweg sein. Es folgte sein legendäres Bitte-Bitcoin-kaufen-Video – und heute gilt er als einer der bekanntesten Bitcoin-Influencer. Der Wahl-Kanadier besitzt eine gigantische Anhängerschaft auf verschiedenen Plattformen, die ihm für seine Ansichten und Analysen zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen folgen.

Bitcoin-Legende schwört jetzt auf Memecoin

Soweit so gut – doch jetzt verblüfft der Bitcoin-Guru mit einer Kehrtwende. Vom Bitcoin zum Shitcoin: Wie er seinen fast 1 Million Followern auf Instagram erzählt, setzt er jetzt auf $PeiPei Coin – einen neuen Pepe Coin! Jeremie an seine Follower:

„Ich bin offizieller Botschafter von $PeiPei 🇨🇳🎉. Ich setze stark auf sein Potenzial, eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar und mehr zu erreichen. 🚀 Verfolgen Sie meine Investitionen in Echtzeit auf meiner öffentlichen Geldbörse bei X. Dort können Sie die Zahlen sehen, die ich investiere.“

Man solle sich nur seinen Wallet auf DEX Screener anschauen, fordert er seine Follower auf.

Welche Kryptowährung wird explodieren 2025?

Viele Anleger sind durch die Memecoin-Befürwortung des einstigen Bitcoin-Fans irritiert: Ist Jeremie gekauft, wird er bezahlt für seine Befürwortung? Oder sollte man dem Rat des Krypto-Gurus folgen? Würde man es ansonsten in zehn Jahren bereuen – so, wie es heute womöglich viele bereuen, damals auf seine Aufforderung hin keinen Bitcoin gekauft zu haben? Fest steht: Memecoins können Anlegern einige Vorteile bieten. Die drei wichtigsten:

1. Niedrige Einstiegskosten: Memecoins positionieren sich oft im Niedrigpreissegment. Sie sind meist zu Cent-Bruchteilen zu haben, ermöglichen Kleinanlegern dadurch einen mühelosen Einstieg.

2. Hohe Renditen: Memecoins wie Pepe Coin (PEPE), Pepe Unchained (PEPU) oder Dogecoin (DOGE) sind in der Vergangenheit förmlich explodiert – in der Regel, weil es zu einem plötzlichen Hype und Run auf die Coins gekommen ist.

3. Community-Support: Viele Memecoins können sich auf eine starke und engagierte Community verlassen, die den Wert der Coins durch kontinuierliche Befürwortung in den sozialen Medien unterstützen.

Was Anleger bezüglich $PEIPEI allerdings berücksichtigen sollten: Der Memecoin konnte durch die Befürwortung von Davinci Jeremie bereits ordentlich zulegen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könnte ein Einstieg deshalb unattraktiv erscheinen. Wer sich für neue Memecoins mit PEPE-Branding interessiert, könnte stattdessen einen Blick auf Pepe Unchained (PEPU) werfen: Der brandneue Memecoin befindet sich gegenwärtig noch im Presale (Vorverkauf), ist also vor Preismanipulationen wie bei PEPE oder PEIPEI Coin noch geraume Zeit geschützt.

Pepe Unchained (PEPU) versteht sich als Art Pepe Coin 2.0: Das Projekt hat eine eigene Layer-2-Blockchain entwickelt – das Motto:

„Bessere Geschwindigkeit, bessere Gewinne. Das gleiche köstliche Pepe-Aroma.“

Krypto-Trader wissen: Pepe Coin basiert auf Ethereum – und Ethereum hat ein Problem mit langsamen Transaktionen und hohen Gebühren. Das ist eine Flaschenhals, der PEPE ausbremst und viele Kleinanleger von einem Kauf absehen lässt. Pepe Unchained (auf deutsch etwa „Pepe Entfesselt“) möchte dieses Problem lösen und stellt damit die Weichen für massive Kapitalzuflüsse. Krypto-Influencer Jacob Bury beispielsweise spekuliert bei Pepe Unchained (PEPU) auf ein 10x, also eine Kurs-Explosion um den Faktor 10!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2024

