Krypto News: Crash nach +87%-Kurs-Explosion! Memecoin MEW – der beste Zeitpunkt zum jetzt Kaufen?

Die Krypto-Märkte korrigieren im Moment so intensiv wie seit Wochen nicht. Möglicher Grund: die Ethereum ETFs. Einen Coin trifft es dabei am heftigsten: Memecoin cat in a dogs world (MEW). Der konnte zuvor enorm zulegen, weshalb sich viele Anleger fragen: Ist jetzt der beste Zeitpunkt für einen Kauf? Was sollte man wissen?

Der Memecoin ist in einer Woche fast 90% gestiegen – jetzt dreht sich die Bewegung um: -17,47% muss cat in a dogs world (MEW) seit gestern verlorengeben, tradet dadurch bei nur noch 0,007175 Dollar. Gibt der Memecoin seine Gewinne der letzten Tage wieder verloren? Oder handelt es sich nur um eine kurzfristige Korrektur auf dem Weg zu neuen Höchstständen?

Branchenbeobachter wissen: Crashen die Krypto-Märkte, zieht es Memecoins meist am heftigsten nach unten. Doch es gibt Ausnahmen – hochkarätigen Memecoins gelingt es immer wieder, sich dem Abwärtssog zu entziehen. Das könnte auch für MEW gelten. Was steckt dahinter?

Top-Analyst CryptoCurb beispielsweise bezeichnet MEW als nächsten Shiba Inu Coin – und stellt damit eine mehr als bullishe Entwicklung in Aussicht:

Würde es cat in a dogs world (MEW) tatsächlich gelingen, die Marktkapitalisierung von Shiba Inu Coin (SHIB) zu erreichen, so brächte das den MEW-Kurs auf 0,11 Dollar – das entspricht einem entspannten 15x in Relation zum aktuellen Preis, also einer Verfünfzehnfachung des investierten Kapitals.

Auch der beliebte pseudonyme Krypto-Trader CROW ist überzeugt: MEW bildet lediglich die nötige Basis, um im Anschluss auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar zu explodieren!

making a base to make the next move to ~$1.5B https://t.co/rWLnUURccr pic.twitter.com/yLi7Ymzl1o

Sprich: Der Prognose zufolge könnte jetzt der optimale Zeitpunkt sein, um MEW zu kaufen. Was man hierbei allerdings berücksichtigen sollte: MEW gilt als Hochrisiko-Investment.

Es halten sich hartnäckig Gerüchte, nach denen der Memecoin eine Pump&Dump-Kryptowährung sein könnte. Der pseudonyme Top-Analyst „TheFlowHorse“ beispielsweise bedankt sich nach der Kurs-Explosion augenzwinkernd bei jedem, „der bezahlt wurde, [MEW] zu bewerben“:

If a large account buys and sells $MEW without tweeting about it for months, does it even count?

Thanks for all your hard work, anyone who was paid to promote this. pic.twitter.com/ujb86eMqZw

— HORSE (@TheFlowHorse) July 24, 2024