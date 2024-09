Krypto News: Darum könnte das September-Tief nun überwunden sein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es kam nicht wirklich überraschend, dennoch hat es einige Anleger spätestens gestern hart getroffen: Das September-Tief. Der September gilt schon am Aktienmarkt als gefährlicher Monat und Daten aus der Vergangenheit zeigen, dass es auch Kryptowährungen in dieser Zeit schwer haben. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 10 Jahren nur 3 x im September gestiegen. Auch diesmal liegt die größte Kryptowährung bereits im Verlust, obwohl der Monat noch lange ist. Dennoch deutet einiges darauf hin, dass das Schlimmste bereits überstanden sein könnte.

Monatsverluste bereits erreicht?

Zwar weiß man, dass der Bitcoin-Kurs im September meistens gefallen ist und mit ihm auch der gesamte restliche Kryptomarkt, allerdings haben sich die Verluste dabei häufig auf etwa 7 % belaufen. Aktuell liegt der Bitcoin-Kurs im September mit 7,35 % im Minus. In den letzten 10 Jahren waren die Verluste 3 x in etwa in dieser Höhe. Nur 2 x mussten Anleger im September deutlich höhere Verluste hinnehmen.



(Bitcoin monatliche Gewinne und Verluste – Quelle: Bitcoin Monthly Return)

Ein Blick auf die Daten der letzten 10 Jahre zeigt auch, dass der Bitcoin-Kurs alle 3 x, an denen er im September gestiegen ist, vorher schon im August gefallen ist. Auch diesmal ist der Bitcoin-Kurs schon im August gefallen, weshalb die statistische Wahrscheinlichkeit auf einen erneuten Kursanstieg in diesem Monat deutlich höher ist.

Außerdem zeigt sich, dass der Bitcoin-Kurs im Halving-Jahr im September eher steigt als fällt. In diesem Jahr wurde wieder ein Bitcoin Halving durchgeführt, genau wie in den Jahren 2020, 2016 und 2012. Bezieht man all diese Faktoren mit ein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-Kurs im September mit Verlusten schließen wird, schon gar nicht mehr so hoch, sodass gestern bereits der Tiefpunkt erreicht gewesen sein könnte und es von hier aus schnell wieder bergauf gehen könnte.

Letzte Chance in diesem Jahr?

Sollte der Tiefpunkt im September tatsächlich schon erreicht sein, könnte es gut sein, dass aktuell die letzte Chance ist, Bitcoin nochmal so günstig zu kaufen. Immerhin wird erwartet, dass es im letzten Quartal zu einer Rallye kommt, wie es bisher meistens der Fall war. Die Präsidentschaftswahl steht in den USA an und wenn Donald Trump gewinnen sollte, dürften die bullishsten Prognosen auch tatsächlich eintreten.

Der Oktober wird am Kryptomarkt auch gerne “Uptober” genannt, da hier die statistische Wahrscheinlichkeit auf Gewinne am höchsten ist. In den letzten 10 Jahren ist der Bitcoin-Kurs im Oktober nur 2 x gefallen. Die Gewinne waren in der Regel auch deutlich höher als die Verluste im September, sodass Anleger, die heute Bitcoin kaufen, demnach gute Chancen haben, spätestens Ende Oktober in der Gewinnzone zu landen.







Zuletzt aktualisiert am 7. September 2024

