Krypto News: Das wird nächste Woche wichtig!

Die Erholung am Kryptomarkt erweist sich als nachhaltig. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich nach wie vor oberhalb der 60.000 Dollar Marke und für Anleger, die sich informieren, kommt diese Entwicklung auch nicht ganz überraschend. Nachdem zuletzt enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht wurden und Rezessionsängste den Bitcoin-Kurs gedrückt haben, stehen die Zeichen nun auf Erholung. Die Inflationsrate für den August ist niedriger ausgefallen als erwartet und seitdem geht es wieder bergauf. Auch in der kommenden Woche könnte es einen weiteren bullishen Impuls geben.

Am 18. September kommen die Währungshüter der USA zusammen und geben den Zinsentscheid bekannt. Die US-Notenbank Federal Reserve hat mit der Aufgabe zu kämpfen, die Zinsen hoch genug zu halten, um die Inflation weiter einzudämmen, dabei aber die Wirtschaft nicht zu sehr zu schwächen.

In Zeiten hoher Zinsen geht der Konsum zurück und auch Investitionen von Unternehmen werden auf ein Minimum reduziert, da frisches Kapital teuer ist. Wenn die Inflation außer Kontrolle gerät, ist aber genau das nötig, um wieder Stabilität aufkommen zu lassen. Da die Inflationsrate nun stärker eingedämmt wurde als erwartet, erwarten Experten, dass die Fed die Zinsen wieder senken wird.



(Leitzinsentwicklung USA und Euroraum – Quelle: Leitzinsen.info)

Kommt es zu Zinssenkungen, könnte das dem gesamten Kryptomarkt den nötigen Schub verleihen, um die Kurse wieder in die Höhe zu treiben. Die Bitcoin-Prognosen der meisten Experten liegen noch für dieses Jahr bei über 100.000 US-Dollar. Dafür wird es eine lockerere Zinspolitik brauchen.

Grundsätzlich ist man sich darüber einig, dass die Fed die Zinsen senken wird. Die Frage ist nur, wie weit. Für den kommenden Mittwoch ist man bisher von einer Senkung um 0,25 % ausgegangen. Da die Inflationsrate nun aber niedriger ist, als erwartet, stehen auch größere Zinsschritte im Raum.

🇺🇸 NEW: JPMorgan Is Predicting a 50bps Rate Cut Next Week

Here are some of the other predictions:

Cit: 25bps

BofA: 25bps

Goldman Sachs: 25bps pic.twitter.com/XgRb7PIyBL

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 13, 2024