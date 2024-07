Krypto News: Diese Meme-Coins übertrafen 2024 sogar Bitcoin

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bitcoin ist auch weiterhin mit einer Marktkapitalisierung von über 1,2 Billionen US-Dollar auch weiterhin die unangefochtene Nummer Eins des Krypto-Rankings. Alleine im letzten Jahr ist der BTC-Preis um satte 107,19 % zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gestiegen. Alleine in den vergangenen sechs Monaten gab es ein Plus von 61 % für den Bitcoin Kurs.

Allerdings gibt es beim Blick auf das vergangene erste Halbjahr einige Token, die eine noch bessere Performance bieten konnten: Einige Vertreter der Meme-Coin-Sparte konnten wesentlich stärkere Gewinne realisieren und dafür sorgen, dass die Anleger ein starkes Plus verzeichnen konnten. Hier konnten teilweise sogar vierstellige Prozentgewinne erzielt werden.

Vier Meme-Coins übertreffen Bitcoin: Meme-Coin-Sparte weiterhin profitabel

Das US-amerikanische Finanzmagazin Forbes veröffentlichte kürzlich einen Bericht, in dem es gleich vier populäre Meme-Coins nennt, die im ersten Halbjahr 2024 eine bessere Performance als Bitcoin gezeigt haben. Auf dem ersten Platz liegt mit Abstand Dogwifhat (WIF), der einen Gewinn von satten 1.300 % verzeichnen konnte. Der Pepe Coin (PEPE) konnte mit einem Kursanstieg von immerhin 800 % überzeugen, während Floki (FLOK) eine Rendite von 418 % erzielte. Platz Vier wird von Shiba Inu (SHIB) belegt, denn der zweitgrößte Meme-Coin der Welt konnte immerhin 67 % an Wertzuwachs verzeichnen.

Zum Vergleich: Dogecoin (DOGE) als größter Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von 17,4 Milliarden US-Dollar konnte im gleichen Zeitraum “nur” ein Plus von 35 % anbieten. Allerdings ist die Tatsache, dass Meme-Coins besser als Bitcoin performen konnten, nicht sonderlich überraschend: Bereits im ersten Quartal 2024 berichtete CoinGecko, dass die Meme-Coin-Sparte mit Abstand die höchsten Renditen liefern konnte. Im zweiten Quartal wurden Meme-Token lediglich von Real World Assets (RWA) überholt.

Wie das Bild zeigt, mussten die größten Meme-Coins zwar im zweiten Quartal 2024 ebenfalls Einbußen hinnehmen, doch betrafen diese Verluste die gesamte Krypto-Welt. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Anleger weiterhin in die Spaß-Währungen investiert haben und damit den Preis immer wieder – trotz bärischer Tendenzen am Krypto-Markt – weiterhin nach oben drücken konnten.

Alleine im ersten Halbjahr 2024 konnte die gesamte Krypto-Sphäre satte 715 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen erhalten. Dies ist einerseits auf den Erfolg der Bitcoin-Spot-ETFs zurückzuführen, aber auch die Meme-Coin-Sparte hat einen großen Anteil an diesem Anstieg.

Profitiert die Meme-Coin-Sparte von den kommenden Ethereum-ETFs?

Derzeit scheint vieles darauf hinzudeuten, dass die lang erwarteten Ethereum-Spot-ETFs bereits nächste Woche genehmigt werden könnten. Dies dürfte natürlich den Ethereum-Preis merklich in die Höhe treiben, aber auch der gesamten Krypto-Welt zugutekommen. Denn nachdem die Bitcoin-ETFs eingeführt wurden, konnte die Meme-Coin-Sparte besonders hohe Zuflüsse verzeichnen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die kommenden Wochen wieder erneut starke Kursgewinne für Dogwifhat, Pepe Coin und andere Meme-Token mit sich bringen werden. Interessierte Anleger sollten also unbedingt die verschiedenen Meme-Projekte im Auge behalten.

Nachdem gerade die letzten Wochen signifikante Abflüsse für viele Meme-Coins mit sich gebracht hatten, scheint es nun jedoch wieder aufwärtszugehen (siehe Bild oben). Alleine in der letzten Woche konnten viele Meme-Token starke Gewinne verzeichnen: Dogecoin liegt mit 11 % im Plus, der Pepe Coin konnte sogar um 25,56 % und Dogwifhat um 24,16 % zulegen. Selbst Floki erfuhr in den vergangenen sieben Tagen ein Plus von 24,89 %.

Durch den derzeit bullischen Trend am Krypto-Markt sind viele Anleger zudem davon überzeugt, dass jetzt der beste Zeitpunkt gegeben ist, um in Initial Coin Offerings (ICOs) zu investieren. Schließlich dürften nicht nur die etablierten Kryptowährungen von dem aktuellen Hype profitieren, sondern gerade junge Projekte könnten so auf preisliche Höhen katapultiert werden, die zuvor als eher unwahrscheinlich galten. Diesbezüglich ist es natürlich wichtig, dass interessierte Investoren zuvor eine umfassende Recherche durchführen, um Verluste und Fehler zu vermeiden.

Base Dawgz überschreitet Marke von 2,5 Millionen Dollar

Hinter dem jungen Projekt Base Dawgz ($DAWGZ) steht die Idee, einen Meme-Coin als Multi-Chain-Token gleich über mehrere Blockchain-Netzwerke zu nutzen. Schließlich lässt sich der $DAWGZ-Token nicht nur als ERC-20-Token über die Ethereum-Blockchain versenden, sondern kann auch via Solana, Avalanche, Base und die Binance Smart Chain (BSC) verschickt werden. Dadurch möchten die Entwickler des Projekts garantieren, dass ein dezentraler Einsatz – und zwar ohne jegliche Limitierung – möglich ist.

Aus technischer Sicht sind hier vor allem die Portal-Bridge-Technologie sowie die Wormhole-Technologie zu nennen, die diesen diversen und komplexen Einsatz überhaupt möglich machen. Damit bietet Base Dawgz schon jetzt wesentlich mehr an innovativen Ideen als die meisten anderen Meme-Token.

Darüber hinaus setzt Base Dawgz auf ein weiteres spannendes Konzept: Über den Share-to-Earn-Algorithmus können Nutzer ganz einfach selbst interessante Inhalte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) erstellen und teilen. Dafür erhalten sie dann Punkte, die wiederum nach dem offiziellen Launch des $DAWGZ-Tokens in Coins umgewandelt werden können. So soll unter dem Motto “Be Social for Airdrops” eine starke Community gebildet werden.

Auch das Staking wird eine wichtige Rolle für das Base Dawgz Projekt spielen, allerdings ist hier zunächst nur ein Staking-Programm für Ethereum angedacht. Ob später auch weitere Staking-Angebote hinzukommen, dürfte unter anderem auch davon abhängig sein, was sich die Community wünscht. Es lohnt sich also, frühzeitig Teil der Gemeinschaft zu werden und so das Schicksal des $DAWGZ-Tokens mitzubestimmen.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2024

