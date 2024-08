Krypto News: Dogwifhat fällt um 41 %, während PlayDoge 5,9 Millionen US-Dollar einsammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Farbe Rot ist auf dem Kryptomarkt momentan leider die Farbe der Stunde. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging in den letzten 24 Stunden um rund 4,5 % zurück und die Leitwährung Bitcoin fiel auf Wochensicht um rund 14,5 % und notiert derzeit bei rund 58.200 US-Dollar – und damit unter der Marke von 60.000 US-Dollar.

Bei den Meme-Coins, die noch im ersten Quartal die großen Renditebringer waren, ging die Gesamtmarktkapitalisierung um rund 6 % zurück. Dogwifhat, der zu den Top-Meme-Coins zählte, fiel um knapp 41 %. Aber auch Brett blieb von einem Kurssturz nicht verschont. Der Token fiel um knapp 38 %. Wobei die großen Kursschwankungen aber vermutlich auch ein wenig daran liegen, dass Meme-Coins dazu neigen, Marktbewegungen übertrieben darzustellen. Denn im sowieso schon volatilen Kryptouniversum zählen die Meme-Coins zu den volatilsten Token. Wobei „Volatil“ an dieser Stelle nicht negativ belegt werden soll. Denn die Kursschwankungen können durchaus in beide Richtungen auftreten. Das heißt, es können gerade bei Meme-Coins durchaus enorme Gewinne drin sein. Wobei an dieser Stelle natürlich die alte Anlegerweisheit nicht vergessen werden darf, dass man nie mehr Geld investieren sollte, als man im schlimmsten Fall verkraften kann komplett zu verlieren.

PlayDoge – Meme-Coin gegen den Trend

Natürlich sind die derzeitigen Entwicklungen auf dem Kryptomarkt alles andere als schön. Man kann jetzt in einer Panikreaktion alle Coins mit Verlust verkaufen. Angst ist allerdings in den seltensten Fällen ein guter Ratgeber. Man kann aber auch die Ruhe bewahren, das Portfolio umsortieren, Aktien (die fallen im Moment nämlich auch), Kryptos und andere Assets nachkaufen und/oder neue Aktien und Assets aufnehmen. Es gibt durchaus Meme-Coins, die sich entgegen dem momentanen Trend entwickeln. Dazu gehört PlayDoge. Dem Meme-Coin Projekt ist es gelungen, mit seinem kürzlich gestarteten ICO über 5,9 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Der $PLAY kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden und kostet derzeit 0,0526 US-Dollar. Da der PreSale über verschiedene Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig kaufen, schon im Vorfeld einen Papiergewinn sichern.

PlayDoge – der Meme-Coin mit dem 90er Jahre Twist

PlayDoge holt mit Tamagotchi einen der 90er Jahre Gaming-Hits ins Web3 und aufs Smartphone und transformiert das Elektronik-Spielzeug zu einem Play-to-Earn Game. Statt um einen kleinen Außerirdischen müssen sich die PlayDoge Gamer, wie der Name schon verrät, um ein kleines Doge kümmern und gemeinsam mit ihm spannende Abenteuer erleben. Als Belohnung bekommen die fleißigen virtuellen Haustierbesitzer $PLAY Token. Diese können dann entweder im Spiel ausgegeben werden oder man kann sie, ähnlich wie bei Axie Infinitys SLP, in andere Kryptos tauschen. Geplant sind außerdem spannende Minigames in passender 2D-Sidescroller Retro Optik sowie eine Rangliste. Spieler, die ganz oben stehen, können sich Bonus Play Token und exklusive Belohnungen verdienen.

Das Playdoge Staking

PlayDoge bringt aber noch mehr Utility mit. Der $PLAY kann gestaked werden, womit sich Investoren einen zweiten Einkommensstrom generieren können. Staken kann man entweder auf der Heimatchain BNB oder auf Ethereum. Im BNB Staking Contract befinden sich derzeit rund 270 Millionen Token und der APY liegt bei 70 %. Im Ethereum Contract sind rund 239 Millionen Token gesperrt und der APY liegt bei 79 %. Um in den PreSale einzusteigen, muss man lediglich ein kompatibles Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB oder USDT. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert.

Jetzt PlayDoge kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.