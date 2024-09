Krypto News: FTX-Auszahlungen in Sicht – Neues Allzeithoch für Bitcoin?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Crash der Kryptobörse FTX hat den Kryptomarkt, der 2022 ohnehin schon angeschlagen war, nochmal extrem unter Druck gesetzt. Im Bärenmarkt gab es einen Run auf die Börse und viele Anleger wollten ihr Kapital abziehen, was aufgrund von Veruntreuung der Kundengelder durch den CEO und Gründer Sam Bankman-Fried nicht mehr möglich war. Eine Insolvenz war damals unumgänglich und Bankman-Fried hat inzwischen auch eine 20 jährige Haftstrafe abzusitzen. Nun sollen Anleger aber schon bald entschädigt werden. Wird der Bitcoin-Kurs dadurch auf ein neues Allzeithoch steigen?

Auszahlungen im Wert von 16 Milliarden US-Dollar

Als die Kryptobörse Insolvenz anmelden musste, wurde schnell deutlich, dass sich der Gründer Sam Bankman-Fried nicht nur den einen oder anderen Urlaub auf Kosten seiner Kunden gegönnt hat. Am Ende haben Milliarden gefehlt, die nicht ausgezahlt werden konnten und Anleger wurden bis heute nicht entschädigt. Nun steht die Auszahlung aber an und da die Kurse der meisten Coins wieder ordentlich gestiegen sind, sollen Anleger vollständig ausgezahlt werden. Zumindest mit dem Wert, den die Coins damals hatten.

MY FRIEND JUST RECEIVED $1.7M OFF FTX HE IS BUYING BITCOIN THE $16 BILLION DISTRIBUTION HAS BEGUN. pic.twitter.com/DojEpgHjLX — That Martini Guy (@MartiniGuyYT) September 29, 2024

Erste Anleger sollen ihr Geld bereits zurückbekommen haben. Viele fühlen sich natürlich immer noch betrogen, da sie ihre Coins vielleicht ohnehin bis heute gehalten hätten, sodass sie für einen Bitcoin heute zum Beispiel 65.000 US-Dollar bekommen würden anstatt der 16.000 US-Dollar, die ein Bitcoin damals gekostet hat. Ein kleiner Teil der Auszahlungen soll in Kryptowährungen erfolgen, der Rest in Cash.

Warum soll das bullish für Bitcoin sein?

Während man bei den Rückzahlungen der insolventen Kryptobörse Mt. Gox noch von einem möglichen Crash gesprochen hat, spricht man bei FTX von einem neuen Bullrun, der durch die Rückzahlungen ausgelöst werden könnte. Das liegt daran, dass die Auszahlungen bei Mt. Gox in Kryptowährungen durchgeführt wurden. Anleger hatten also 10 Jahre nach der Insolvenz von Mt. Gox Bitcoin erhalten, die heute viel mehr wert sind als damals. Ein Verkauf war also naheliegend.

Bei FTX wird nun ein Großteil in Cash ausgezahlt und der Niedergang der Börse ist noch gar nicht so lange her, sodass davon auszugehen ist, dass Anleger, die damals noch an Bitcoin und Co. geglaubt haben, das auch heute noch tun. Ein beachtlicher Teil der 16 Milliarden US-Dollar, die ausgezahlt werden, könnte also schnell wieder in den Kryptomarkt fließen, weshalb einige Experten davon ausgehen, dass das einen neuen Bullrun auslösen könnte, wenn sich Betroffene dazu entscheiden, erneut Bitcoin zu kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 29. September 2024

