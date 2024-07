Krypto News: Mega-Bär wird bullish! „Das Beste kommt erst noch“ – doch welche Kryptowährung kaufen?

Er gilt als einer der pessimistischsten Bären auf den Krypto-Märkten, wird geschätzt für seine nüchtern-realistischen Chart-Betrachtungen. Dieser Mann sieht eher Abstürze als Aufstiege. Jetzt schaltet der Mega-Bär allerdings auf bullish – und äußert sich insbesondere bei Altcoins optimistisch. Viele Anleger haben mittlerweile allerdings den Überblick verloren, fragen sich angesichts der zahlreichen Möglichkeiten: Welche Kryptowährung kaufen?

Kaum ein Krypto-Trader ist bearisher, kaum einer bleibt länger pessimistisch – doch jetzt die Kehrtwende: CryptoCapo, einer der bekanntesten Analysten der Branche, wird plötzlich bullish! In einem Tweet an seine mehr als 863.000 Follower kommentiert der pseudonyme Krypto-Stratege:

Die Gründe:

Yes, I’m bullish for the next few weeks, especially on altcoins. pic.twitter.com/sPojZCrNcG

-Selling pressure from the German Government is being absorbed.

Sprich: Das BKA hat keine Bitcoins mehr zum Verschleudern, die Ethereum ETFs kommen – und auch für Solana soll es sogenannte Exchange-traded funds geben.

Wie man es dreht und wendet: Die Aussichten für Kryptowährungen und die Märkte für digitale Assets sind besser denn je. Gleichzeitig verspricht US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump, die Krypto-Industrie unterstützen zu wollen, sollte er wieder Präsident werden – und treibt damit die Kurse der meisten Coins seit Tagen aufwärts!

So konnten beispielsweise dogwifhat (WIF), Helium Coin (HNT) und Core Coin (CORE) innerhalb der letzten sieben Tage satte +54%, +43,66% sowie +33,85% zulegen! Die globale Krypto-Marktkapitalisierung hebt mit einem Anstieg um 0,57% innerhalb der letzten 24 Stunden zwar noch nicht wirklich ab.

Das könnte sich aber rasant ändern, wie auch CryptoCapo in einem aktuellen Tweet ergänzt:

Altcoins also seem to have found their local bottom. In my opinion, the best is yet to come. https://t.co/CmvZOxpkfT

BTC is pumping, especially after reclaiming 60k-61k.

Ähnlich äußert sich der beliebte Profi-Trader Michael van de Poppe. Der sorgt seit geraumer Zeit mit seiner Altcoin-Strategie für Aufsehen: Der Holländer hat seine Bitcoins verkauft und das Kapital in Altcoins investiert. In einem aktuellen Tweet rät er seinen Followern dazu, es ihm gleichzutun und Altcoins zu kaufen:

This week was great.

The #Ethereum ETF is coming next week, through which the ETH ecosystem starts to wake up.

I think that a lot of the recent Binance listings are going to yield a massive return.

Long #Altcoins.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 21, 2024