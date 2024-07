Krypto News: „Schnellstes Pferd“ trotz Crash! Diese Kryptowährung „wird BTC und ETH überbieten“ – jetzt kaufen?

Ein Chart-Analyst sieht trotz Crash eine beschleunigte Aufwärtsbewegung bei einem bestimmten Altcoin kommen. Die Kryptowährung sei das „schnellste Pferd“ im Bull-Run, werde sowohl Bitcoin als auch Ethereum überbieten. Was sollten Anleger jetzt wissen?

Der Krypto Crash der letzten Tage scheint ein Ende gefunden zu haben: Auf dem Stundenchart stabilisieren sich die meisten Coins, die Abwärtsbewegung kehrt sich wieder um. Ein Überblick:

Zwar kommt die globale Krypto-Marktkapitalisierung immer noch auf ein Minus von 3,06% innerhalb der letzten 24 Stunden. Dafür geht das Trading-Volumen völlig durch die Decke: Anleger stürzen sich förmlich auf BTC, ETH und Co. – könnte jetzt der optimale Zeitpunkt gekommen sein, um Kryptowährungen zu kaufen?

Falls ja, welche? Welche Kryptowährung wird explodieren 2024, welche sticht aus der breiten Masse heraus? Welche ist halbwegs vor einem Crash geschützt? Hierzu äußert sich Top-Analyst und Chart-Guru Inmortal in einer neuen Prognose. Er wisse, dass die meisten eine „Gottkerze“ wollen – also eine plötzliche Kurs-Explosion, die den Preis massiv nach oben treibt. Aber, so Inmortal:

I know most of you want a god candle.

But, the best thing that could happen to us is more consolidation.

The bigger the consolidation, the bigger the expansion.$BTC pic.twitter.com/7l5WkNiY46

— Inmortal (@inmortalcrypto) July 30, 2024