Krypto News: Solana auf 1.470 US-Dollar! Top-Analyst sagt 10x für SOL voraus – jetzt einsteigen?

Während sich die Aussichten für Ethereum (ETH) weiter verschlechtern, werden zahlreiche Prognosen für Solana bullish. Ein Top-Krypto-Analyst sagt jetzt sogar ein 10x für SOL voraus, also eine Preissteigerung ums Zehnfache. Sollte man jetzt Solana kaufen?

-5,49 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden: Die globale Krypto-Marktkapitalisierung zieht sich aktuell intensiv zurück, nahezu alle Coins der Krypto-Top-100 fallen – von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Darunter: DOGS (DOGS) mit einem Anstieg um 5,01 Prozent seit gestern, Popcat (SOL) (POPCAT) mit 5,05 Prozent und UNUS SED LEO (LEO) mit 2,65 Prozent.

Sonst geht’s rasant abwärts: Fantom Coin (FTM) beispielsweise führt mit einem Rückgang um 11,95 Prozent die Verluste an, dicht gefolgt von Layer-2-Skalierungslösung Polygon (MATIC) mit -11,91 Prozent. Auch Lido DAO (LDO) und Sui Coin (SUI) fallen mit 11,12 Prozent bzw. 10,15 Prozent zweistellig.

Top-Verlierer unter den großkapitalisierten Coins bleibt weiterhin Ethereum (ETH): Die Smart-Contract-Plattform musste seit gestern 8,3 Prozent ihres Wertes einbüßen, setzt damit ihre bearishe Abwärtsentwicklung der letzten Woche fort.

Mit einer Korrektur von -7,49 Prozent ähnlich schwer getroffen hat es zwar Solana (SOL) – die Prognosen für den Ethereum-Konkurrenten sind derzeit allerdings deutlich besser. Im Moment tradet SOL bei 147 US-Dollar und damit ein guter Stück unter dem jüngsten Monatshoch von 191 Dollar, auf dem sich SOL noch Ende Juli bewegt hat.

Nichtsdestotrotz: Top-Krypto-Analyst und Ex-Goldman-Sachs-Manager Raoul Pal sagt in einer neuen Solana-Prognose eine regelrechte Kursexplosion voraus. Nicht nur bei SOL, auch bei BTC rechnet Pal mit massiven Gewinnen.

Ein 5x sei für BTC demnach in den Karten, also eine Preissteigerung um den Faktor 5. Das brächte Bitcoin vom aktuellen Kurs von rund 60.000 US-Dollar auf bis zu 300.000 US-Dollar – ein Plus von sage und schreibe 400 Prozent.

Noch explosiver wird’s laut Pals Prognose aber für Solana. Innerhalb der nächsten 12 Monate sagt Pal einen neuen, extremen Bullenmarkt voraus – mit entsprechenden Folgen für die Preise der Coins. Pal:

Eine zehnfache Kursexplosion brächte Solana vom momentanen Preis von 147 Dollar aus auf 1.470 Dollar – eine Erhöhung um 900%. Da kommen der Prognose zufolge weder Bitcoin noch Ethereum mit.

So oder so könnte Solana (SOL) für Anleger aktuell das attraktivere Investment darstellen: Solana ist deutlich günstiger, könnte Prognosen zufolge gleichzeitig stärker aufwerten. Das verschiebt das Risiko-Ertrags-Verhältnis zugunsten des Ethereum-Konkurrenten und sorgt dafür, dass viele Anleger Solana kaufen (SOL) statt Ethereum.

Was man berücksichtigen sollte: Sowohl ETH als auch SOL notieren fast 50% unter ihrem aktuellen Allzeithoch – bei einer Rückkehr zu den Höchstständen lassen sich mit SOL bei niedrigerem Kapitaleinsatz folglich potenziell ähnlich hohe Gewinne generieren.

Bullish für Anleger ist beispielsweise die rasante Adaption und Verbreitung von Solana: So hat gerade Robinhood, eine der beliebsten US-Tradingplattformen, SOL in seinen Robinhood-Wallet integriert. Hunderttausende Nutzer können Solana über den Wallet jetzt selbstverwahren, senden und empfangen.

Super excited to announce that the Solana network is now live on Robinhood Wallet!

Starting today, you can self-custody @solana tokens and send + receive over the Solana blockchain.

— Johann Kerbrat (@JohannKerbrat) August 27, 2024