Krypto News: Spektakuläre Erholung bei Bitcoin & Ethereum – doch die wahre Kapitulation steht noch bevor! Jetzt verkaufen?

Nach dem brutalen Crash der letzten 48 Stunden konnten sich die Krypto-Märkte zwar fulminant erholen. Ein Top-Analyst warnt allerdings davor, dass es sich lediglich um eine Pause vor dem nächsten Absturz handeln könnte. Sollte man Kryptowährungen verkaufen?

Was ist los mit dem Kryptomarkt?

Digitale Assets stellen seit dem Wochenende mal wieder ihre Volatilität unter Beweis: Parallel zum Börsencrash in Japan fielen auch Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana und Co. ins Bodenlose – nur um einige Stunden später wieder spektakulär zu pumpen. Eine Auswahl:

Bitcoin kommt innerhalb der letzten 7 Tage auf ein Minus von -17,08%, konnte seit gestern aber +7,73% zulegen.

Ethereum hat in einer Woche -26,37% verloren, pumpt innerhalb der letzten 24 Stunden aber um +8,11%.

Binance Coin hat es mit -16,79% ebenfalls heftig getroffen, mit einem Tagesplus von +10,72% arbeitet der Exchange-Token aber intensiv daran, seine Verluste wieder auszugleichen.

Spektakulär auch die Erholung von Solana: -23,13% hat der Ethereum-Konkurrent im Zuge des Krypto-Crashs verloren, seit gestern aber wieder sensationelle +19% zugelegt.

Auch Ripples XRP explodiert: Nach dem Wochenrücksetzer um -20,33% konnte XRP +10,82% aufholen.

Dogecoin (DOGE) müht sich ebenfalls um eine Rückkehr zu lokalen Höchstständen: Folgend auf die Korrektur um -25,64% legt der Memecoin-König +13,04% zu.

Insgesamt ist die globale Krypto-Marktkapitalisierung innerhalb der letzten 24 Stunden um 7,92% gestiegen, sie befindet sich damit bei 1,95 Billionen Dollar. Viele Anleger fragen sich: War’s das mit dem Crash? Ist alles wieder im grünen Bereich bei Kryptowährungen? Werden die Coins von hier aus wieder steigen? Womöglich nicht.

Wie Top-Krypto-Analyst Benjamin Cowen in einer neuen Analyse warnt, hat sich ein ähnliches Szenario bereits 2019 abgespielt – und zu einer regelrechten Altcoin-Apokalypse geführt.

Cowen zufolge könne man auf den Charts sehen, dass Altcoins im Jahr 2019 erst ein Tief und dann ein Hoch erreicht hätten – genau wie 2024. Wochenlang könnten die Altcoins auf ein Tief sinken und dabei auf weniger als eine halbe Billion Dollar fallen. Cowen in seiner Analyse:

„Und dann sind sie wieder auf dieses Tief gesunken und haben es dann für ein paar Wochen gehalten. Es besteht also eine gute Chance, dass so etwas mit dem Altcoin-Markt wieder passiert, wo er auf etwa 440 bis 450 Milliarden Dollar zurückgeht“

Hier findest du die vollständige Altcoin-Analyse von Benjamin Cowen (auf englisch).

Welche Kryptowährung wird explodieren 2025?

Was man hierbei berücksichtigen sollte: Schon jetzt liegen die meisten Altcoins deutlich unter ihren Allzeithöchstständen. Das lässt einen Verkauf unattraktiv erscheinen. Die meisten digitalen Assets haben es nicht geschafft, im laufenden Bull-Run neue Höchststände zu markieren.

Sollten Altcoins das jüngste Momentum nicht ausbauen können und infolge wieder fallen, droht eine weitere Verkaufswelle mit Tiefstständen, die eine erneute Erholung nur erschwert möglich machen.

Vor entsprechenden Kursbewegungen geschützt: Kryptowährungen im Vorverkauf. Die sind noch nicht an Kryptobörsen erhältlich und unterliegen folglich nicht den typischen Marktgesetzen.

In der Regel sind sie brandneu und werden deshalb exklusiv über die Homepage der Entwickler vertrieben. Viele Anleger, die sich für neue Kryptowährungen interessieren, mischen Presale-Coins gezielt ihrem Portfolio bei.

Mit mehr als 5,98 Millionen Dollar gesammeltem Kapital aktuell in zahlreichen Investoren-Wallets vertreten ist beispielsweise Presale-Memecoin PlayDoge (PLAY). Das Smartphone-Spiel arbeitet an einem Revival des 90er-Megahits „Tamagotchi“, ergänzt den Retro-Klassiker mit Krypto-Belohnungsfunktionen.

Damit gemeint ist: Du übernimmst nicht nur die Patenschaft für ein virtuelles Haustier – das Projekt belohnt dich dafür auch noch mit PLAY, der nativen Kryptowährung von PlayDoge. Die bietet einerseits den Zugang zu Premium-Funktionen bei PlayDoge (PLAY), könnte andererseits eine interessante Portfoliobeimischung sein. Lohnt sich der Einstieg womöglich? Analysten bescheinigen PlayDoge (PLAY) auch langfristig enormes Potenzial, etwa Krypto-Influencer Flo Pharell:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2024

