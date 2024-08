Krypto News: Telegram-Gründer in Frankreich festgenommen! TON-Kurs im freien Fall

Der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram, Pavel Durov, wurde in Paris am Flughafen festgenommen, nachdem er mit seinem Privatjet einen Zwischenstopp machte, um zu tanken. Die Vorwürfe sind schwerwiegend und der CEO von Telegram könnte für viele Jahre ins Gefängnis gehen. Auch wenn der Toncoin (TON) nicht mehr im direkten Zusammenhang mit Telegram steht, wie es ursprünglich der Fall war, reagiert der Coin sofort mit einem massiven Einbruch. Wird sich TON erholen?

Die Behörden haben den Messenger-Dienst Telegram schon länger im Visier. Der Grund dafür ist, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, dass Behörden die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Nachrichten einsehen können. Nachrichten, die über diese Verschlüsselung gesendet werden, können nur am Gerät des Absenders und des Empfängers entschlüsselt und gelesen werden.

Die Behörden verlangen hierfür schon seit langem eine Hintertür, da viele Kriminelle den Messenger nutzen würden. Dementsprechend sind die Vorwürfe gegen Pavel Durov schwer und reichen bis hin zur Terrorismusunterstützung.

JUST IN: 🇫🇷 Telegram Founder & CEO Pavel Durov arrested in France. pic.twitter.com/NtJmtJewm0

Durov wird auch vorgeworfen, dass er sich nicht ausreichend darum gekümmert hat, gewisse Inhalte auf seiner Plattform zu zensieren, wie die Verbreitung von Kinderpornographie. Auch gegen ihn als Person gibt es direkte Vorwürfe, wie Betrug und Geldwäsche. Entsprechend hoch sind die Strafen, die Durov bevorstehen könnten. Bis zu 20 Jahre Haft sollen im Raum stehen.

Im Netz stößt man auf wenig Verständnis für die Verhaftung und spricht von einer voranschreitenden Zensur auch in Europa. Tatsächlich hat die EU-Kommission erst kürzlich Elon Musk gedroht, die Bemühungen gegen X zu intensivieren, wenn er nicht dafür sorgen würde, dass bestimmte Aussagen von Donald Trump im Interview, das die beiden auf X geführt haben, nicht ungefiltert an die Öffentlichkeit geraten.

Viele stellen auch den Bezug zu anderen Erfindungen her, die ursprünglich für etwas Anderes geplant waren, aber später von Kriminellen genutzt wurden. In der Regel sind die Erfinder dafür nicht ins Gefängnis gekommen, weshalb man auf wenig Verständnis für die Verhaftung Durovs stößt.

Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Den Investoren von TON hilft das aber derzeit nicht wirklich. Der Kurs hat sofort auf die Nachricht reagiert.

TON ist inzwischen eine der 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Da der Coin ursprünglich von Telegram gelauncht wurde, reagieren Anleger natürlich entsprechend auf Meldungen wie diese, auch wenn Toncoin heute nicht mehr in Zusammenhang mit Telegram steht und ein Community-Projekt geworden ist.

🚨 BREAKING 🚨

THE FOUNDER & CEO OF TELEGRAM,

PAVEL DUROV, HAS BEEN ARRESTED

IN FRANCE.

TON IS DOWN 14% 🩸 pic.twitter.com/obDYNpdl58

— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) August 24, 2024