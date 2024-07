Krypto News: WienerAI Presale kurz vor dem Ende! Jetzt kaufen?

Die Hälfte des Juli ist vorbei, nun heißt es gespannt abzuwarten. Denn das Krypto Projekt WienerAI (WAI) hat bekannt gegeben, dass der Vorverkauf des Tokens mit 31. Juli endet. Bislang wurden im Vorverkauf rund 7,4 Millionen US-Dollar eingesammelt, dementsprechend groß ist jetzt die Vorfreude auf den ICO.

In nur knapp drei Monaten hat WienerAI unaufhaltsam die Aufmerksamkeit im Kryptobereich auf sich gezogen, dank seiner fortschrittlichen, KI-gestützten Krypto-Handelsfähigkeiten.

Als das “ChatGPT der Krypto-Welt” bezeichnet, präsentiert sich diese AI-Meme-Münze mit einem charmanten Maskottchen – halb Mischling, halb Dachshund – das als benutzerfreundlicher Chatbot fungiert, um den Kryptowährungshandel für Händler aller Erfahrungsstufen zu vereinfachen.

Jetzt, mit nur noch 16 Tagen bis zum Ende des Vorverkaufs, läuft die Zeit ernsthaft davon für Investoren, die einen Anteil an der Zukunft des Krypto-Handels zu einem aktuellen niedrigen Preis von 0,00073 US-Dollar pro $WAI-Token haben möchten.

Nach dieser Phase plant WienerAI, an globalen Börsen gelistet zu werden, was den Wert erheblich steigern wird. Nutzen Sie die Gelegenheit für eine potenzielle 100-fache Rendite auf ein Token, das zwei der heißesten Investitionstrends des Jahres 2024 kombiniert.

Die Verbindung von KI und Kryptowährungen ist wirklich ein Match made in heaven, bei dem viele Projekte von der wachsenden Beliebtheit dieser Technologien profitieren.

KI-Anwendungen im Krypto-Bereich haben inzwischen einen beeindruckenden Marktwert von 25,96 Milliarden Dollar erreicht. Token wie beispielsweise Render ($RNDR), Near Protocol ($NEAR) und Artificial Superintelligence Alliance ($FET) verzeichnen seit Jahresbeginn beachtliche Gewinne von 34,94 %, 33,4 % bzw. 69,49 %.

Im Jahr 2024 haben Meme-Coins die Welt von Kryptowährungen erobert. Sie haben sogar Bitcoin in Bezug auf Renditen überholt. Während Bitcoin seit Januar um 48,22 % zugelegt hat, sind Meme-Coins in der ersten Jahreshälfte im Durchschnitt um 2.400 % gestiegen.

Trotz jüngster Marktkorrekturen zeigen Meme-Coins wie Pepe ($PEPE) (+645,38 %), DogWifHat ($WIF) (+1080,18 %) und Floki ($FLOKI) (+348,41 %) weiterhin erhebliche Gewinne seit Jahresbeginn. Zusammen haben diese lebhaften Meme-Coins eine Marktkapitalisierung von etwa 46 Milliarden Dollar erreicht.

Und genau das ist auch der Reiz an WienerAI, welcher von einer Community, der sogenannten “Sausage Army”, herzlich aufgenommen wurde. Diese Community zählt jetzt schon bereits über 15.000 Mitglieder auf X und etwa 13.000 auf Telegram.

Natürlich tragen auch die KI-gesteuerten Fähigkeiten von WienerAI dazu bei und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Einfachheit, als auch Effizienz im Krypto-Handel.

Deshalb ermutigt der beliebte YouTuber ClayBro alle, auf den WienerAI-Zug aufzuspringen, während sich der Markt auf einen weiteren bullischen Schub vorbereitet.

Wir wissen ja bereits: der Krypto-Handel ist absolut verrückt, und nur wer schlauer ist, hat eine Chance. Die Preise schwingen ständig wie ein Pendel, und der jüngste Markteinbruch ist nur ein weiteres Beispiel für die launische Natur des Kryptomarktes. Im Großen und Ganzen wissen wir ja, dass der Handel oft von der generellen Stimmungslage und anderen Faktoren massiv beeinflusst wird.

Aber hier kommt WienerAI ins Spiel. Mit seinem Trading-Bot, der auf Künstliche Intelligenz setzt, können Händler aller Erfahrungsstufen den Kryptomarkt mit relativer Leichtigkeit und Profitabilität navigieren. Es ist fast so, als hätte man einen persönlichen Finanzguru in der Tasche. Denn WienerAI tut genau das: es versucht inmitten des ganzen Geschehens Preise und Entwicklungen dank KI hervorzusagen.

WienerAI bietet die Möglichkeit, über eine Chatbot-Schnittstelle, ähnlich wie ChatGPT, zu interagieren. Man kann so ziemlich jede handelsbezogene Frage stellen, und der Bot liefert die besten möglichen Einstellungen, indem er den Markt analysiert und sogar die besten dezentralen Börsen (DEX) für die Ausführung dieser Trades empfiehlt. Eine Vorschau dieser Schnittstelle wurde vor einem Monat von WienerAI auf X geteilt.

Aber das ist noch nicht alles. WienerAI liefert zudem auch eine umfassende Marktanalyse zu seinen Auswahlmöglichkeiten, was den Händlern nicht nur hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen, sondern auch ihren Lernprozess verbessert. Dank seiner modularen Fähigkeiten ist die Technologie von WienerAI extrem anpassungsfähig und entwickelt sich ständig weiter, um sich den wechselnden Marktbedingungen anzupassen.

If you’ve ever felt like crypto trading is complicated, you’re not alone. That’s why we’ve built WienerAI with simplicity in mind.

WienerAI acts like most AI chat bots you’ve used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ

— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024