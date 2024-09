Memebet Token ICO sammelt über 230.000 Dollar ein – Weniger als 24 Stunden bis zur nächsten Phase

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Memebet Token (MEMEBET) ICO wurde vor kurzem gestartet und hat bereits mehr als 230.000 US-Dollar eingesammelt.

Die Early Bird Investoren haben das Potenzial des Projekts schnell erkannt. Ziel von Memebet ist es, zwei wachstumsstarke Branchen – Online-Casinos und Meme-Coins – unter einem Dach zu vereinen. Zum Start wird die Memebet Token-Plattform Meme-Coins für Wetten auf Casinospiele, Spielautomaten und Sportwetten akzeptieren – eine Funktion, die bisher keine andere GambleFi-Plattform angeboten hat.

Dies könnte ein Grund sein, warum die Wale so schnell auf den Zug aufgesprungen sind und bereits große Mengen des nativen Memebet Token gekauft haben.

Der MEMEBET Token hat die erste Vorverkaufsphase erfolgreich durchlaufen und ist nun auf dem Weg in die dritte Phase. In weniger als 24 Stunden wird der Preis von 0,0251 US-Dollar auf 0,0252 US-Dollar steigen. Der MEMEBET-Token bringt neuen Schwung in den kränkelnden Meme-Coin-Sektor, indem er einen neuen Nutzen einführt. Er bietet Investoren, die von GambleFi begeistert sind, eine einzigartige Gelegenheit, Token zu einem günstigen Einstiegspreis zu erwerben.

Hier geht es zu Memebet Casino

Die Memebet Token-Plattform: neuer Nutzen für Top-Meme-Coins

Der Meme-Coin-Sektor ist auf einen Markt von 38 Milliarden Dollar geschrumpft, nachdem er 2024 seinen Höhepunkt mit über 60 Milliarden Dollar erreicht hatte.

Wichtige Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE) und Shiba Inu (SHIB) konnten in der zweiten Jahreshälfte nicht an ihren Erfolg vom Jahresbeginn anknüpfen. Mit dem kürzlich gestarteten Projekt Memebet Token ist ein neuer Hoffnungsschimmer für den Sektor aufgetaucht, der sich als Katalysator für ein Wiederaufleben der Meme-Coins erweisen könnte. Das Online-Casino des Projekts, das speziell für Degen-Spieler entwickelt wurde, ist eine bemerkenswerte Ergänzung zu GambleFi und kombiniert zwei Branchen, die in den kommenden Jahren wachsen könnten.

Die Plattform, Memebet Casino, ermöglicht es Spielern, mit Kryptowährungen zu wetten. Anstelle der üblichen Bitcoin (BTC) oder Tether (USDT), können High-Rolling-Krypto-Spieler mit ihren Lieblings-Meme-Coins spielen.

Man denke an DOGE, PEPE, SHIB, sowie Bonk (BONK) und Floki (FLOKI), und es ist möglich, dass bald weitere hinzukommen. Token, die seit ihrem Höchststand zwischen Mai und Juni stagnieren, können auf der Memebet Token Plattform neue Verwendung finden. Degen-Investoren müssen nicht mehr um ihr Leben kämpfen, sondern können ihre Meme-Coins auf einer Plattform einsetzen, die für sie entwickelt wurde, um große Gewinne zu erzielen.

Hier geht es zu Memebet Casino

Wale stürzen sich in den Memebet Token ICO

Aufgrund der Vorteile, die der Memebet Token bietet, haben die Wale schnell große Mengen des Token gekauft. Innerhalb von nur zwei Tagen gab es zwei große Käufe, die die Finanzierung des Projekts auf den aktuellen Stand brachten. Der erste Kauf fand kurz nach dem Start des Projekts statt, der zweite etwa zwei Tage später und umfasste Token im Wert von 50.000 MEMEBET, also etwa 2 Millionen Token.

Wale haben oft mehr Einblick als der durchschnittliche Investor. Manchmal handelt es sich um Fonds oder Institutionen, die versuchen, aus aufstrebenden Projekten Kapital zu schlagen. Memebet Casino könnte ein solches Projekt sein. Die Frage ist: Was ist das Besondere an diesem neuen Token, dass es bereits in einem so frühen Stadium kapitalkräftige Investoren angezogen hat? Während die Plattform einen neuen Nutzen für Meme-Coins bringt, liegen die spezifischen Gründe für ihre Investition wahrscheinlich in den einzigartigen Vorteilen des Tokens.

Der MEMEBET Token schaltet zahlreiche Belohnungen innerhalb der Memebet Casino Plattform frei, darunter Airdrop Belohnungen, spezielle Degen Boni und Zugang zu den kommenden Memebet Casino Lootboxen, die echte Preise und wertvolle Casino Boni enthalten. Darüber hinaus bietet der Besitz von MEMEBET-Tokens Zugang zu einer exklusiven Degen-VIP-Community, in der sich die besten Krypto-Spieler treffen. Die Wale haben also erkannt, dass der MEMEBET-Token der einzige Meme-Coin mit weitreichenden Möglichkeiten und Vorteilen ist. Aus diesem Grund glaubt Yellow Trades, mit mehr als 58.000 Abonnenten auf YouTube, dass dieser Token aus 100 Dollar eines Kleinanlegers 10.000 Dollar machen kann.

Der Memebet-Token startet die erste Airdrop Season für Early Bird Investoren

Mit dem Start der ersten Airdrop-Saison, die Early Adopters belohnt, ist das Projekt noch spannender geworden. Der Airdrop belohnt frühe Investoren mit exklusivem Zugang und Vorteilen, einschließlich einer Vorschau auf neue Funktionen und Spiele auf der Plattform. Um sich zu qualifizieren, müssen die Nutzer während der Vorverkaufsphase Token kaufen. Sie können dies tun, indem sie die Website des Projekts besuchen, ihr Wallet verbinden und ETH-, BNB- oder POLY-Token gegen MEMEBET-Token eintauschen. Zahlungen per Kreditkarte werden ebenfalls akzeptiert. Nach dem Kauf der Token müssen diese im Casino eingesetzt werden, sobald dieses eröffnet wird, bevor der Vorverkauf abgeschlossen ist. Nur Käufe über das Ethereum-Netzwerk (ETH, USDT oder Kreditkarte) werden sofort in die Wallet übertragen. Um die Token zu sehen, müssen Sie die Token-Adresse 0x0C4a2a28a4edb47a7a4c53B06143C53e889Bd5dB zu Ihrer Wallet hinzufügen. Memebet Casino wurde einer vollständigen Prüfung durch Coinsult unterzogen, bei der keine kritischen Fehler gefunden wurden. Das Projekt ist auch ein stolzer regionaler Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft, was das Engagement der Verantwortlichen widerspiegelt. Werden Sie Mitglied der Memebet-Community auf X und Telegram, um über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben.

Hier geht es zu Memebet Casino

Zuletzt aktualisiert am 16. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.