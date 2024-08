Nach Binance-Ankündigung: Wal kauft POPCAT für 5,7 Millionen Dollar!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Auch wenn bei Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. derzeit nicht viel passiert und die Kurse seit Wochen seitwärts verlaufen, bedeutet das keineswegs, dass am Kryptomarkt nicht viel Bewegung herrscht. Gerade in Zeiten wie diesen wird am Meme Coin Markt umso mehr spekuliert, da hier immer noch enorme Renditen in kurzer Zeit erzielt werden können. Zumindest wenn man bereit ist, das höhere Risiko einzugehen, das mit Meme Coins einhergeht. Ein Krypto Wal scheint mit hohen Risiken offenbar keine Probleme zu haben. Er hat POPCAT nach einer Ankündigung von Binance für 5,7 Millionen Dollar gekauft.

Binance listet POPCAT und SUN

Der größte Erfolg, den ein Meme Coin erreichen kann, ist wohl das Listing auf Binance. Binance ist die größte Kryptobörse der Welt und hat die strengsten Bedingungen für ein neues Listing. Allerdings werden die Coins damit auch Millionen von neuen Investoren zugänglich, weshalb sich ein Binance Listing meist positiv auf den Kurs auswirkt. Heute hat die Börse angekündigt, dass sie Perpetual Contracts für POPCAT und SUN ermöglichen wird.

Die Perpetual Contracts können mit 75-fachen Hebel ausgeführt werden. Das bedeutet, dass Anleger auf die Kursentwicklung der beiden Meme Coins spekulieren können, wobei es bei den Kontrakten im Gegensatz zu traditionellen Futures kein Verfallsdatum gibt. Die Positionen können also theoretisch für immer gehalten werden, oder zumindest bis man liquidiert wird, was mit einem x75 Hebel das wahrscheinlichere Szenario ist. Der Hebel bedeutet, dass Anleger mit 1.000 Dollar handeln können, als hätten sie 75.000 Dollar. Gewinne und Verluste können dabei also deutlich höher ausfallen.

Wal nutzt die Gelegenheit

Krypto Wale sind Investoren, die eine erhebliche Menge eines Coins kaufen. Ein Großinvestor hat die Gelegenheit sofort genutzt, als er vom POPCAT-Listing auf Binance gehört hat. Da zu erwarten war, dass der Kurs durch die Nachricht steigen wird, ist er oder sie gleich aufs Ganze gegangen und hat 10 Millionen $POPCAT-Token im Wert von 5,73 Millionen Dollar gekauft.

Tatsächlich hat der Kurs sofort auf die Nachricht reagiert, dass Binance den Meme Coin listet. Allein in den letzten 24 Stunden liegt $POPCAT mit mehr als 30 % im Plus. Für einen erheblichen Anteil dieser Kurssteigerung dürfte der Wal durch seinen Kauf allerdings selbst verantwortlich sein. Dennoch stehen die Chancen gut, dass er durch sein Investment früher oder später einen erheblichen Gewinn erzielt, da der Kurs durch das Binance-Listing noch weiter steigen dürfte.

Die ganz großen Gewinne, von denen man bei Meme Coins oft hört, werden bei POPCAT aber eher nicht mehr erreicht werden, da sich die Marktkapitalisierung bereits auf über 500 Millionen Dollar beläuft. Für Gewinne von x100 oder mehr müssen Anleger bereit sein, das höhere Risiko einzugehen, das mit Coins mit niedrigerer Bewertung einhergeht, wobei Investoren derzeit vermehrt auf den neuen Crypto Allstars ($STARS) setzen. Hier könnte schon bald eine Kursexplosion bevorstehen.

Sind mit Crypto Allstars höhere Gewinne möglich?

Natürlich gibt es keine Möglichkeit, die zukünftige Kursentwicklung eines Assets vorherzusagen. Schon gar nicht bei Meme Coins. Das Risiko ist und bleibt hoch, allerdings deutet bei $STARS zumindest einiges darauf hin, dass der Kurs schon bald durch die Decke gehen könnte. $STARS ist ein neuer Meme Coin, bei dem Anleger im Gegensatz zu $POPCAT noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Gerade am Anfang kann der Wert eines neuen Meme Coins schnell um ein Vielfaches steigen.



($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Die $STARS-Token sind erst seit kurzem im ICO erhältlich und schon nach wenigen Tagen haben Anleger Token im Wert von über 650.000 Dollar gekauft, lange bevor der neue Coin überhaupt an den Kryptobörsen gehandelt wird. Das ist bereits ein erstes Indiz dafür, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Vor allem aber, weil Crypto Allstars eine Besonderheit mitbringt.

Crypto Allstars überzeugt Anleger mit dem einzigartigen MemeVault-Protokoll. Das soll es schon bald ermöglichen, große Meme Coins verschiedener Blockchains auf einer Plattform zu staken und dafür eine Rendite zu erhalten. Damit vereint Crypto Allstars Meme Coin Investoren sämtlicher Chains unter einem Dach und spricht dabei auch genau die richtige Zielgruppe an, um den Wert der $STARS-Token in die Höhe zu treiben. Analysten vermuten daher, dass der Coin das Potenzial hat, um mehr als das 10-fache zu steigen.

Zuletzt aktualisiert am 22. August 2024

