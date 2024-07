Near Protocol steigt um 15 %, während WienerAI 7,4 Millionen US-Dollar einsammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die letzten Wochen auf dem Kryptomarkt waren, vorsichtig ausgedrückt, sehr zäh. Kurze Kursanstiege wechselten sich mit längeren Korrekturphasen ab und als Kryptoinvestor musste man wirklich starke Nerven haben. Jetzt zeichnen sich wieder zarte Silberstreifen am Bullrun Horizont ab. Die Leitwährung Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um 1,73 % gestiegen und konnte heute, zumindest kurzfristig, die magische 60.000 US-Dollar Marke durchbrechen.

Near Protocol ist auf Wochensicht um rund 15 % gestiegen und in den letzten 24 Stunden um 1,47 %. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar und das 24 Stunden Handelsvolumen liegt bei rund 224 Millionen US-Dollar. Der NEAR notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 5,27 US-Dollar.

Was ist NEAR Protocol für ein Projekt?

NEAR Protocol ist eine Layer 1 Blockchain und eine dezentrale Computing-Plattform. Das Kryptprojekt will die Probleme lösen, mit denen andere Blockchains zu kämpfen haben, wie beispielsweise mangelnde Skalierbarkeit, hohe Transaktionsgeschwindigkeiten und langsame Geschwindigkeit. Gegründet wurde das Projekt 2020 von Erik Trautmann, Illia Polosukhin und Alexander Skidanov. Mittlerweile wird die Plattform allerdings von der Near-Community betrieben.

Was Near Protocol beispielsweise noch grundlegend von anderen Projekten unterscheidet, sind die Kontonamen. Diese sind bei dem Projekt auch für Menschen lesbar die sich im Kryptospace nicht ganz so gut auskennen – im Gegensatz zu den sonst üblichen Kryptografischen Adressen, die hauptsächlich eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben sind. Near Protocol hat außerdem einen eigenen Konsensmechanismus mit dem wunderschönen Namen Doomslug. Dieser ermöglicht es den Validierern, sich bei der Erstellung von Blöcken abzuwechseln.

Zudem kommt bei Near Protocol das sogenannte Sharding zum Einsatz. Damit kann eine Blockchain in kleinere Bereiche aufgeteilt werden, welche sich einfacher verwalten lassen und das Netzwerk weniger belasten. Die Blockchain bietet sich beispielsweise für die Entwicklung von dApps sowie für Smart Contracts an. Der Fokus von Near Protocol liegt vor allem darauf, sowohl Entwicklern als auch Nutzern eine Plattform zu bieten, die einfach zu bedienen ist. Bis 2024 konnte das NEAR Protocol seine Nutzerbasis erheblich steigern. Insbesondere die NEAR Wallet hat durch strategische Partnerschaften und Initiativen wie die Zusammenarbeit mit SWEAT Economy mehr als 20 Millionen Nutzer erreicht. Zusätzlich ist die Anzahl der täglich aktiven Nutzer im letzten Jahr von 50.000 auf 1,76 Millionen angewachsen. Der native Token der Plattform ist der NEAR. Dieser dient zur Konsensfindung und ist gleichzeitig der Governance Token.

WienerAI – der Trading Bot mit KI

WienerAI ist ein neues KI-Meme-Coin Projekt, das seinen Nutzern, ähnlich wie NEAR Protocol, das entscheidende bisschen mehr an Utility bieten möchte.

Der Fokus der Macher liegt darauf, einen Trading Bot zu launchen, der sowohl von blutigen Anfängern als auch von Profi-Tradern einfach und unkompliziert bedient werden kann. Man muss dem Bot lediglich eine Frage zu einer gewünschten Kryptoinvestition stellen und schon macht sich die KI mit ihrer prädiktiven Technologie auf die Suche nach dem passenden Token. Ist ein Gewinner gefunden, liefert WienerAI zusätzlich eine gründliche Analyse und findet die günstigen Kurse an den DEXs. Zusätzlich schützt WienerAI seine Nutzer vor MEV Bots, die Transaktionen unnötig verteuern können.

Der native Token $WAI hat außerdem eine Stakingfunktion. Bisher wurden rund 6,8 Milliarden Token in den Staking Contract eingezahlt, der APY liegt bei 152 %.

Ein charmantes Maskottchen fehlt bei dem Meme-Coin KI Projekt natürlich auch nicht. Statt für einen Shiba Inu hat sich das Team allerdings für einen Dackel entschieden.

WienerAI im PreSale kaufen

Dem Projekt ist es gelungen mit seinem PreSale bisher rund 7,4 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Wer allerdings als Early Bird Investor in das Projekt einsteigen will, muss sich etwas beeilen, denn der Vorverkauf ist mittlerweile auf die Zielgeraden eingebogen. Ein $WAI kostet 0,00073 US-Dollar. Um den Token im PreSale zu kaufen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB, USDT oder mit FIAT-Geld mit einer Kreditkarte. Achtung! Das Vorab-Staking ist nur mit einem Kauf über Ethereum möglich.

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2024

