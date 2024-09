Pepe-Theme Meme Coins explodieren: Pepe Unchained erzielt 14,1 Mio. Dollar im Vorverkauf

Die Pepe Coins steigen und prompt sammelt Pepe Unchained (PEPU) mit seinem Vorverkauf 14,1 Millionen Dollar ein.

Innerhalb von 24 Stunden konnte der Pepe mit der hauseigenen Blockchain weitere 300.000 Dollar einsammeln und damit seine Gesamtfinanzierung auf den aktuellen Stand bringen. Ein Großteil des neuen Kapitalzuflusses ist auf das gestiegene Interesse an der Kryptoindustrie nach der überraschenden Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die US-Notenbank zurückzuführen, was wiederum die Preise für digitale Vermögenswerte seit Mittwoch in die Höhe getrieben hat. Darüber hinaus hat Pepe Unchained Zuschüsse für Entwickler angekündigt, um das L2-Ökosystem zu erweitern, was weitere Investoren auf die Plattform locken wird. Dies lässt den Urvater Pepe (PEPE) besorgt über seine Schulter schauen. Der native Token von Pepe Unchained, PEPU, hat derzeit einen Kurs von 0,00981 US-Dollar. In weniger als 19 Stunden beginnt die nächste Finanzierungsrunde. Ab diesem Zeitpunkt wird der Preis für den Pre-Sale Token 0,00982 US-Dollar betragen.

Meme-Coins sind wieder im Trend und haben die 40 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung überschritten. Aktuell glänzen die Scherz-Währungen mit einer Marktkapitalisierung von 42,63 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen stieg in den letzten 24 Stunden um 5,11% auf beeindruckende 5,57 Milliarden Dollar. Zu den heißesten Token, die die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen, gehören die beliebten Pepe Coins. PeiPei (PEIPEI) ist der Spitzenreiter mit einem Anstieg von 37,49 % über Nacht und beachtlichen 58 % in den letzten sieben Tagen.

Dicht gefolgt von PepeCoin (PEPECOIN), der innerhalb eines Tages um 10,11 % und innerhalb einer Woche um 43 % gestiegen ist. Der drittwertvollste Meme-Coin, PEPE, verzeichnete seit Donnerstag einen soliden Anstieg von 5,62 %. Während sich diese Meme-Coins mit Pepe-Thema in letzter Zeit gut entwickelt haben, hat die ultimative Version von Pepe, PEPU, sie alle übertroffen, indem der Coin einen weiteren Meilenstein im Vorverkauf erreicht hat und sich damit den Titel des Top-Token im Vorverkauf für 2024 verdient hat. Seit dem Start vor nur drei Monaten haben die Investoren schnell erkannt, wie das Projekt die Probleme von Pepe zu lösen gedenkt, was das beträchtliche Kapital erklärt, das der Coin eingesammelt hat. Die Lösung ist eine exklusive Blockchain, die entwickelt wurde, um 100-mal schnellere Geschwindigkeiten als Ethereum zu einem Bruchteil der Gasfees zu bieten, etwas, das kein anderer Pepe-Token bieten kann. Während also Pepe-Token ihren Moment im Rampenlicht genießen, wartet PEPU geduldig im Hintergrund, bereit, entfesselt zu werden.

In Vorbereitung auf die Einführung der Chain Layer 2 hat Pepe Unchained „Pepe Frens With Benefits“ ins Leben gerufen, eine Initiative zur Vergabe von Fördermitteln an Entwickler, die Projekte auf der neuen Blockchain entwickeln.

It’s essential that we equip developers with all the necessary tools—comprehensive guides and financial support—to build outstanding dApps.

In Q4, we’ll officially open grant applications for developers looking to build on Pepe L2.

This is your chance to help shape the future…

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 18, 2024