Pepe Unchained erobert 2024: Token-Vorverkauf bringt Ã¼ber 13,1 Millionen US-Dollar ein

Pepe Unchained (PEPU) entwickelt sich langsam, aber sicher zum Top-Token-Vorverkauf des Jahres 2024. Mit seinem Vorverkauf hat der Meme-Coin mittlerweile 13 Millionen Dollar Marke geknackt.

Der neue Ethereum Layer 2, der über einen eigenen Block Explorer und sogar eine eigene DEX verfügt, könnte bis 2025 zu den Skalierungslösungen gehören, die von Vitalik Buterin voll unterstützt werden. Infolgedessen hat sich der Coin sicherlich einen starken Ruf als Pepe Killer erarbeitet, dessen Ziel es ist, sich den dritten Platz auf der Top-Meme-Coin-Liste zu sichern. Dieser Fokus wird durch den stetigen Kapitalzufluss unterstützt. Es könnte also gut sein, dass Pepe Unchained im Laufe der nächsten Woche auch die 14 Millionen Dollar Marke knackt. Ein PEPU kostet derzeit 0,0096897 US-Dollar. Der Preis wird steigen, sobald die nächste Finanzierungsstufe erreicht ist.

Pepe Unchained schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Investoren

Pepe Unchained hebt den Besitz von Pepe auf die nächste Stufe, da der Coin auf seiner eigenen Blockchain arbeitet. Dadurch werden Transaktionen deutlich billiger und schneller. Obwohl die Ethereum-Gaspreise am 7. September auf ein Allzeittief gefallen sind, können sie immer noch volatil sein. In Zeiten hoher Nachfrage im Netzwerk können die Kosten durchaus wieder in die Höhe schnellen. Wenn die Gasgebühren steigen, können die Kosten für Transaktionen unerschwinglich werden, vor allem für kleine Trader, die dann keine Möglichkeit mehr haben, von steigenden Tokenwerten zu profitieren. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ereignete sich im Mai letzten Jahres, als der Gaspreis aufgrund einer erhöhten Kaufaktivität von Pepe (PEPE) auf 150 Gwei anstieg. Ein Gwei ist ein Milliardstel eines Ethers. Eine erhöhte Netzwerkaktivität kann also mitunter zu Transaktionsgebühren von mehr als 50 US-Dollar führen.

Dies führte zu Verwirrung unter einigen Investoren und einem Nutzer, der sich auf Reddit darüber beschwerte, dass eine 15 Dollar Transaktion in PEPE eine 50 Dollar Gebühr verursacht hat.

Dies ist das Worst-Case-Szenario für einen Nutzer mit begrenzten Mitteln, der sich dem Trend anschließen und von einem möglichen Aufschwung des PEPE profitieren möchte. Immerhin hätte sich eine Investition während des PEPE-Höhepunkts in diesem Jahr mindestens versiebenfachen können. Wäre eine solche Investition nur einen Monat früher, im April, getätigt worden, hätte aus einem Kauf von 15 Dollar mehr als 3.300 Dollar werden können – vorausgesetzt, die Gaspreise hätten den Anleger nicht abgeschreckt. Mit Pepe Unchained ist das anders. Diese Version von Pepe behält die gleiche Attraktivität, beseitigt aber die Ungerechtigkeit der hohen Gasgebühren und schafft so gleiche Bedingungen für alle Investoren.

Einführung in die Pepe Unchained DEX und den Block-Explorer

Es sind nicht nur die niedrigeren Transaktionskosten, die Pepe Unchained zu einer besseren Alternative zu seinem Ethereum Pendant machen. Pepe Unchained ist ein Ökosystem und eine meme-zentrierte Startrampe für Token, die Solanas Pump.fun und Trons SunPump den Rang ablaufen könnten. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, da Pepe Unchained die Chain werden könnte, um einen Dogecoin (DOGE) mit Pepe-Geschmack oder einen Shiba Inu (SHIB) zu erschaffen. Mit dieser Entwicklung werden Kleinanleger nicht länger an der Seitenlinie potenziell hochprofitabler Möglichkeiten stehen.

Darüber hinaus wird Pepe Unchained, wie in seinem X-Post unten angekündigt, seinen eigenen DEX starten, der PEPU-Swaps mit Token wie ETH und USDT billiger machen wird. Bald werden alle zukünftigen Token, die auf Pepe Unchained basieren, auf dieser DEX handelbar sein. Transaktionen können über den Block Explorer verfolgt werden.

For our L2 we've built a custom DEX that allows for cheap swaps between $PEPU and supported tokens like (ETH, USDT, etc.). pic.twitter.com/jW0PVuKkbC — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Pepe Unchained ist auf dem Weg zu 14 Millionen Dollar

Angesichts der beträchtlichen Summen, die Pepe Unchained bereits eingesammelt hat, ist es offensichtlich, dass die Investoren großes Vertrauen in das Potenzial des Meme-Coin-Projekts haben.

Diese beeindruckende Unterstützung vor dem Börsengang ist der Grund dafür, dass einige Kursprognosen für PEPU außergewöhnlich optimistisch sind und bis zu 100-fache Gewinne bis Ende des Jahres vorhersagen. Der Krypto-Youtuber ClayBro räumt ein, dass eine 100-fache Rendite zwar im Bereich des Möglichen liege, das realistischste Ziel für die nahe Zukunft jedoch 0,016 US-Dollar sei.

Das wäre ein Anstieg von 66 % gegenüber dem aktuellen Vorverkaufspreis und könnte sich bis 2025 verdoppeln.

Auf dem Kryptomarkt ist allerdings alles möglich. Während diese Prognosen nur konservative Schätzungen sind, haben wir gesehen, gab es viele Token in nur wenigen Wochen um bis zu 1.000 % gestiegen sind. Wenn Pepe Unchained schon jetzt mehr als 1 Million Dollar pro Woche einsammeln kann, stellen Sie sich vor, was er erreichen könnte, wenn er erst einmal an den großen Börsen eingeführt und mit Liquidität überschwemmt ist.

Wenn Sie Pepe Unchained also noch nicht in Ihrem Portfolio haben, besuchen Sie jetzt die offizielle Website. Verbinden Sie Ihr Portfolio und kaufen Sie $PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Zahlungen per Kreditkarte werden ebenfalls akzeptiert. Seien Sie versichert, dass der Pepe Unchained Smart Contract von Coinsult und SolidProof vollständig getestet wurde und keine kritischen Probleme gefunden wurden.

Zuletzt aktualisiert am 14. September 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.