Pepe Unchained ICO: Whale FOMO steigert Finanzierung auf 16,5 Millionen Dollar

Pepe Unchained (PEPU) hat mit seinem Vorverkauf neue Höhen erklommen, was ihm den Spitznamen “The Notorious P.E.P.U.” eingebracht hat. Der Zähler des Presales steht nun bei 16,5 Millionen Dollar.

Vor fünf Tagen durchbrach der neue Pepe-Like-Coin die 15-Millionen-Dollar-Marke und erreichte am Samstag 16 Millionen Dollar. Zu Beginn der neuen Woche sammelte der Token weitere 500.000 Dollar ein und bewies der Kryptowelt, dass PEPU wirklich der Big Poppa unter den zahlreichen Pepe-Coins ist. Die Aufregung, die den Vorverkauf von PEPU in den letzten Tagen angeheizt hat, ist auf eine starke Mischung von Faktoren zurückzuführen. Es gab einen kleinen Einblick in die kommenden Layer 2, der letzte Woche in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, und dann das unerbittliche FOMO der Kryptowale am Freitag, dass die Nachfrage nach PEPU noch weiter in die Höhe getrieben hat. Der PEPU kann noch knapp zwei Tage lang für 0,0099 US-Dollar erworben werden. Danach geht das Projekt in die nächste Finanzierungsrunde und der Preis wird wieder steigen.

Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 Dollar?

Die Erfolgsserie von Bitcoin (BTC) geht mittlerweile in die dritte Woche. Aktuell testet der BTC die Marke von 66.000 US-Dollar. Das bringt den Coin wieder näher an die 68.000 Dollar – ein Niveau, das er seit Juli nicht mehr erreicht hat. Laut Amberdata könnten die Aussichten auf das Erreichen dieses Kursniveaus positiv zu sein, unterstützt durch ein zinsbullisches Momentum, da Händler eine signifikante Kaufaktivität von Call-Optionen zum Ausübungspreis von 75.000 Dollar beobachten.

Diese positive Handelsaktivität folgte auf die Zuflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs, die in der vergangenen Woche die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten.

Aufgrund des gestiegenen Appetits auf Bitcoin verzeichnete auch der breitere Markt, insbesondere die Meme-Coins, einen deutlichen Anstieg und erreichte am Sonntag eine Gesamtmarktkapitalisierung von 53,4 Milliarden US-Dollar. Trotz eines leichten Rückgangs am Montag haben mehrere Top-Meme-Coins in der vergangenen Woche eine beeindruckende Performance gezeigt: Shiba Inu (SHIB), DogWifHat (WIF) und Pepe (PEPE) stiegen um 25,83 %, 37,57 % bzw. 32,40 %.

Der Kaufrausch bei den Meme-Coins hat sich auch auf den Pepe Unchained-Presale ausgewirkt. Ein Wal hat 5,2 Millionen PEPU für 19,69 ETH, oder rund 51.000 Dollar gekauft, was dem Projekt geholfen hat, seinen neuen Finanzierungsmeilenstein zu erreichen.

Dies ist der zweite große Kauf während des Pepe Unchained-Vorverkauf innerhalb des Monats September. Der letzte Kauf am 9. September belief sich auf 56.000 Dollar.

Die bullische Aktivität von Bitcoin bis hin zu aufstrebenden Token wie Pepe Unchained ist ein gutes Omen für die kommenden Monate Oktober und November, die historisch gesehen die stärksten Monate im Kryptouniversum sind.

Pepe Unchained gibt einen kleinen Einblick in seine L2

Das Fundraising von Pepe Unchained läuft auf Hochtouren und bringt durchschnittlich wöchentlich über 1,5 Millionen Dollar ein. Wenn das Projekt bis Mittwoch die 17-Millionen-Dollar-Marke überschreitet, sind in einer Woche mehr als 2 Millionen Dollar zusammengekommen – und es könnte noch mehr werden, wenn die Entwicklung weitergeht.

Die Aufregung ist förmlich greifbar, die Investoren warten sehnsüchtig auf die Layer 2 von Pepe Unchained und die Teaser in den sozialen Medien befeuern die Vorfreude.

In einem kürzlich veröffentlichten X-Post stellte Pepe Unchained sein Testnetz, die Bridge, seine dezentrale Börse (DEX) und seine hochmodernen Analysemöglichkeiten vor und gab damit einen Einblick in die Zukunft des Projekts.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek! What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem. 🐸Pepe Unchained L2

🐸Block Explorer

🐸DEX

🐸Bridge

🐸Advanced Analytics

🐸Builder Grants Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Das Posting folgt auf das am 19. September angekündigte Förderprogramm für Entwickler, das Entwickler dazu einlädt, die Pepe-Blockchain zu erforschen und sich für eine Förderung durch den Pepe Council zu bewerben. Diese Entwicklungen untermauern das Narrativ, dass PEPU auf der Überholspur ist, um seinen Thron an der Spitze der Pepe-Nahrungskette zu behaupten. Die Herausforderungen, die mit dem Besitz von Pepe verbunden sind – wie hohe Gaspreise und langsame Transaktionen in der restriktiven Ethereum-Umgebung – werden der Vergangenheit angehören, sobald das Projekt gestartet ist. Pepe Unchained bietet eine schnellere und kostengünstigere Lösung mit einer eigenen Blockchain, die fähig ist, andere Pepe Coins und Token erfolgreich zu machen. Es ist noch nicht zu spät, bei Pepe Unchained einzusteigen, bevor der Coin möglicherweise eine 200-fache Rendite wie NEIRO erzielen könnte. Da Pepe Unchained auf die 17-Millionen-Grenze zusteuert, ist dies Ihr goldenes Ticket, um auf den Zug aufzuspringen und PEPU zum Vorzugspreis zu kaufen.

Die rege Kaufaktivität rund um PEPU zeigt ein aufkeimendes Interesse am Potenzial des Projekts, und eine Notierung an einer der großen Börsen könnte den Wert in neue Höhen treiben – man denke an eine 200-fache Rendite wie bei First Neiro on Ethereum (NEIRO). Diese Stimmung bezüglich PEPU wird von dem beliebten Krypto-Influencer ClayBro auf YouTube geteilt.

Es gibt bereits Gerüchte, dass Tier-1-Börsen das Projekt für einen möglichen Börsengang ins Visier genommen haben. Das Team hat jedoch beschlossen, sich vorerst auf das Fundraising zu konzentrieren, um jedem Investor die Möglichkeit zu geben, sich von Anfang an an Pepe Unchained zu beteiligen, bevor das Projekt an die Börse geht.Solange dieses Zeitfenster für neue Investoren offen ist, sollten Sie das als Ihr grünes Licht betrachten, so viel PEPU wie möglich zu kaufen.

Gehen Sie auf die offizielle Website des Projekts, verbinden Sie Ihre Wallet und holen Sie sich PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Zahlungen mit Kreditkarte sind ebenfalls willkommen.

Sie können beruhigt sein, denn der Smart Contract von Pepe Unchained wurde von Coinsult und SolidProof einer gründlichen Prüfung unterzogen, bei der keine kritischen Probleme festgestellt wurden. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen und Ankündigungen, indem Sie der Community des Projekts auf X und Telegram beitreten.

Zuletzt aktualisiert am 1. Oktober 2024

