Pepe Unchained knackt 5,5 Millionen Dollar Meilenstein, 500.000 Dollar in weniger als einer Woche eingesammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Pepe Unchained ($PEPU) ist heiß wie Frittenfett und hat die 5-Millionen-Dollar-Marke bei geknackt. Kurz vor dem Wochenende kamen nochmal über 500.000 Dollar hinzu.

Der neue Meme-Coin mit seiner eigenen Layer-2-Chain, die auf Ethereum aufsetzt, ist bereit in diesem Tempo weiterzumachen. Bleibt die Dynamik stark, dann ist es durchaus realistisch, dass der Coin schon in der nächsten Woche die 7-Millionen-Dollar Marke knackt. Anleger lieben Pepe Unchained, weil der ihnen die Möglichkeit bietet, endlich einen Pepe in ihrer Wallet zu haben, ohne die langsamen Transaktionen und hohen Gebühren, für die der „Ethereum-Urvater“ berüchtigt ist. Darüber hinaus bietet der aktuelle Vorverkauf Investoren die Möglichkeit, Pepe Unchained zu einem vergünstigten Preis zu erwerben, da der Token noch nicht an den großen Börsen gelistet ist. Zum Preis von 0,0086996 US-Dollar pro PEPU-Token können Anleger bereits die neue und verbesserte Version von Pepe kaufen.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Es ist eine Pepe-Sommerparty und Pepe Unchained steht im Mittelpunkt

Meme-Coins sind in den letzten 24 Stunden um 2,4 % gestiegen. Der älteste Pepe, PepeCoin ($PEPECOIN), hat 3 % zugelegt. Pepe’s andere Small Cap Freunde, wie sein Gras rauchender Kumpel Landwolf ($WOLF) mit einem Plus von 12% und sein Hot-Dog-liebender Kumpel Andy ($ANDY) mit einem Plus von 10%, haben ebenfalls beeindruckende Gewinne erzielt. Bird-Dog ($BIRDDOG), hat in den letzten 24 Stunden um 8 % zugelegt.

Nutzen Sie Meme-Münzen sinnvoll und verbessern Sie Ethereum

Vor nicht allzu langer Zeit sagte Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, dass er zwar nicht gegen Meme-Coins sei, diese sinnvoll eingesetzt werden sollten. Genau das tut Pepe Unchained, allerdings mit einer ganz eigenen Note. Pepe Unchained verkörpert die Essenz von „sinnvoll nutzen“, da er sein Giga-Brain einsetzt, um seine eigene Layer 2 zu erschaffen, die alles verbessert, was Ethereum zu bieten hat. Die eigene Layer 2 bedeutet schnellere Transaktionen, niedrigere Gebühren und größere Kapazitäten. Das bedeutet, dass Pepe-Liebhaber jetzt den gleichen Token mit Pepe-Geschmack mit einem deutlich verbesserten Erlebnis genießen können – eine Meinung, die auch von Austin Hilton geteilt wird, einem beliebten YouTuber mit mehr als 272.000 Followern:

Das Beste daran ist, dass die Pepe Unchained-Chain auch ihr eigenes neues Ökosystem ist. Das bedeutet, dass sie potenziell für die Integration von DeFi-Token, NFTs oder sogar anderen Meme-Münzen offen ist. Er könnte sogar alle seine Freunde wie Landwolf, Bird-Dog und Andy unchainen und sie aus dem erdrückenden Griff befreien. Das ist der Einsatz von Meme-Coins für einen guten Zweck.

Pepe has broken his chains with his own layer 2 blockchain solution: 🧠 Instant bridging between ETH and Pepe Chain

🧠 Lowest transaction fees

🧠 100x faster transaction speeds compared to ETH

🧠 Dedicated Block Explorer Join the future with Pepe Unchained! ⛓️🐸 pic.twitter.com/hluCsuV1Xz — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 1, 2024

Jetzt am PreSale teilnehmen

Pepe Unchained hat rund 20 % seines Gesamtangebots von 8 Milliarden $PEPU-Token für den laufenden Vorverkauf reserviert, was rund 1,6 Milliarden $PEPU entspricht. Investoren, die bereits eingestiegen sind, haben auch die Vorteile der Staking-Funktion genutzt, die einen APY von 349% bietet.

Ungefähr 458 Millionen Pepe Unchained Token wurden bereits gestaked. Dies deutet darauf hin, dass die Investoren Großes von Pepe Unchained erwarten, da die meisten der neu gekauften Token im Smart Contract gesperrt sind. Die Pepe Unchained-Chain ist allerdings auch ihr eigenes neues Ökosystem. Das bedeutet, dass sie potenziell für die Integration von DeFi-Token, NFTs oder sogar anderen Meme-Münzen offen ist.

Aus diesem Grund ist das Ziel, in der kommenden Woche 7 Millionen Dollar zu erreichen, durchaus realistisch. Early Bird Investoren sind also noch früh dran! Gehen Sie auf die Pepe Unchained-Website, verbinden Sie Ihr Wallet und kaufen Sie $PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert.

Der Pepe Unchained Smart Contract wurde von Coinsult und SolidProof vollständig geprüft. Dabei wurden keine kritischen Probleme im Code festgestellt.

Genau wie Vitalik Buterin sagte, nutzen Sie Meme-Coins für einen guten Zweck – also kaufen Sie $PEPU jetzt.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.