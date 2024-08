Pepe Unchained ($PEPU) Presale erreicht $9 Millionen – Boom bei $PEPE und Layer 2 Projekten

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Pepe Unchained ($PEPU) hat die 9-Millionen-Dollar-Grenze geknackt, ganze sechs Tage, nach dem das Projekt bereits die 8-Millionen-Dollar-Grenze pulverisiert hatte.

Woche für Woche steigen Investoren in den neuen Pepe-Token ein, der auf seiner exklusiven Layer-2-Chain läuft, die auf Ethereum aufsetzt. Zwischen den beiden Meilensteinen des Vorverkaufs von 8 und 9 Millionen Dollar investierte ein mysteriöser Wal kürzlich 3,13 Millionen Dollar in Pepe ($PEPE), aufgeteilt in zwei Transaktionen. Außerdem gab es in dieser Woche einen starken Anstieg der Nachfrage nach Ethereum-Layer-2-Lösungen. Die Coinbase-eigene Base-Chain erreichte am Montag 3,6 Millionen Transaktionen. Am Dienstag wickelten alle Layer-2-Protokolle zusammen 12,44 Millionen Transaktionen ab. Das zeigt die deutlich wachsende Nutzung von Skalierungslösungen. Das Pepe-Fieber und die wachsende Layer-2-Aktivität haben mehrere prominente Web3-Influencer dazu veranlasst, $PEPU zu kaufen und zu bewerben, darunter Austin Hilton mit 273.000 Abonnenten. Diejenigen, die jetzt einsteigen, erhalten $PEPU für 0,0091265 US-Dollar, das ist der niedrigste Preis, der für die verbleibende Zeit des Vorverkaufs noch verfügbar ist.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Pepe: Einst ein Gefangener, jetzt entfesselt

Meme-Coin-Fans lieben $PEPU für seine Staking-Belohnungen von über 215 % APY. Dazu kommen niedrigere Gebühren und 100x schnellere Geschwindigkeit für alle, die mit $PEPU Transaktionen durchführen, verglichen mit den führenden ERC-20 Meme-Coin-Konkurrenten. Das wahrscheinliche Listing des Tokens an den Börsen nach dem ICO könnte Ströme von neuen Geldern anziehen. Für Neugierige gibt es vielleicht nie einen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen. Eine anfängliche Investition von 100 US-Dollar bringt etwas mehr als 11.000 $PEPU-Token ein. Der Urvater Pepe (Ticker: $PEPE) ist der drittgrößte Meme-Coin im Meme-Coin Ranking, mit einer Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Dollar. Die Welt hat das Pepe-Meme zum ersten Mal gesehen, vier Jahre, bevor Bitcoin im Jahr 2009 auf der Bildfläche auftauchte. Bekannt für seinen Slogan „Feels Good Man“, begann Pepe sein Leben als globales Phänomen in Max Furies Webcomic Boy’s Club aus den Nullerjahren. Er wurde dann zu einem starken Symbol bei den Hongkong-Protesten 2019-2020, den größten Protesten in der Geschichte des Landes. Seit dem Erscheinen von $PEPE hat er vielen Token als Inspiration gedient, aber keiner hatte den gleichen Erfolg. Vermutlich auch deswegen, weil sie alle Meme-Coins mit geringem Nutzen waren, die nichts wesentlich Neues boten. Das war, bis Pepe sich von den niedrigen Geschwindigkeiten und hohen Transaktionskosten von Ethereum befreite.

We’ve just hit $9M! 🎉 Pepe Unchained is unstoppable, and it’s all thanks to you! pic.twitter.com/jdvgHIXjuj — Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 16, 2024

Die feinen Details: $PEPUs Layer 2

Pepe Unchained ist der erste Pepe-Token, der auf seiner eigenen Ethereum Layer 2 Blockchain läuft.

Ethereum ist der größte Konkurrent von Bitcoin, dank der hochfunktionalen Smart Contracts. Es ist das Blockchain-Netzwerk mit den meisten kommerziellen Aktivitäten momentan und die Heimat von einer Gemeinschaft von App-Entwicklern und Programmierern, die zusammen eine unschlagbare Auswahl an Anwendungen für Finanzdienstleistungen, Spiele und Handel erschaffen haben. Allerdings kann die Layer 1 von Ethereum derzeit nur etwa 15 Transaktionen pro Sekunde (tps) verarbeiten, was zu einer großen Belastung und hohen Transaktionsgebühren führt, in Zeiten wo die Aktivitäten hoch sind. Um diesen Engpass zu beheben, wurden viele Layer-2-Protokolle entwickelt. Layer-2-Protokolle setzen auf dem Ethereum-Hauptnetzwerk auf und verarbeiten Transaktionen unabhängig auf einer Nebenchain, bevor sie dem Layer-1-Blockchain-Ledger hinzugefügt werden.Pepe Unchained, oder $PEPU, ist der erste Pepe-Token, der auf seinem eigenen exklusiven Layer 2 sitzt und die Vorteile der hohen Geschwindigkeiten nutzt, um einen Meme-Coin hundertmal schneller und billiger zu machen als Ethereum. Das Projekt verfügt über einen speziellen Block-Explorer, der alle Transaktionen auf Layer 2 anzeigt. Dieser bietet auch eine sofortiges und kostengünstiges bridging zwischen Pepe Unchained und Ethereums Layer 1. Was Pepe Unchained von anderen Projekten unterscheidet, ist seine Fähigkeit, den gleichen Spaß und spielerischen Geist wie Pepe zu vermitteln – und gleichzeitig einen erheblichen Nutzen und Kosteneffizienz zu bieten.

Pepe is in the incubator, getting ready to be reborn! 🐸🧪 pic.twitter.com/yjZuDr0cee — Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 14, 2024

Für Meme Coin- und DeFi-Investoren, die ihr Meme Coin-Portfolio aufstocken möchten, ist Pepe Unchained ein heißer Kandidat für beträchtliche Staking-Renditen und potenziell explosiven Handel, sobald der PreSale endet und der Token auf den offenen Markt kommt. Pepe Unchained wurde von Coinsult und SolidProof gründlich geprüft, und es wurden keine kritischen Probleme oder Bedenken in seinem Smart Contract gefunden.

Reiten Sie auf der überragenden 9-Millionen-Dollar-Welle von $PEPU an und setzen Sie einen neuen Wasserstand für Meme-Coins und Layer-2-Protokolle.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 17. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.