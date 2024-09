Pepe Unchained Presale sammelt 15 Millionen Dollar ein – wann geht die Layer 2 live?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Pepe Unchained (PEPU), der Meme-Coin mit eigener Ethereum Layer 2-Blockchain, hat den Blue Moon-Meilenstein überschritten und beeindruckende 15 Millionen Dollar an Fundraising-Kapital gesammelt.

Der ICO von Pepe Unchained wurde diesen Sommer gestartet und innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ein Hype um den Token, als Meme-Coin-Fans erkannten, dass sie sowohl von Staking-Belohnungen als auch von niedrigeren Gebühren und 100x schnelleren Transaktionen profitieren können. Jetzt bleibt weniger als ein Tag, um PEPU zum niedrigsten festen Vorverkaufspreis von 0,00985 US-Dollar zu kaufen, bevor der Vorverkauf in die nächste Runde geht. Danach steigt der Preis auf 0,00986 US-Dollar. Wer also rechtzeitig einsteigt, kann sich schon im Vorfeld einen Papiergewinn sichern. In diesem Monat hat das Team auch eine Roadmap für das Ökosystem in einem Thread mit mehreren Tweets auf X veröffentlicht.

The Pepe Unchained Layer 2 solution will become an entire ecosystem with the best developers in the space contributing. Stay updated by following our official channels for more detailed announcements about the future of Pepe Unchained. — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

In dem Thread verspricht das Team einen benutzerdefinierten dezentralen Layer-2-Austausch (DEX) für billige Tauschgeschäfte zwischen PEPU und unterstützten Token sowie eine Pepe Foundation, die helfen soll, „ein ganzes Ökosystem mit den besten Entwicklern in diesem Bereich zu finanzieren“. Nach dem ICO könnte die wahrscheinliche Börsennotierung des Token die Obergrenze für potenzielle Kursgewinne sprengen. Für Neugierige könnte es also nie einen besseren Zeitpunkt zum Einstieg geben. Für eine Investition von 100 US-Dollar erhält man mehr als 10.000 PEPU. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie PEPEs neuer Layer-2-Token seinen Besitzern mehr als nur ein Lächeln und Spekulationspotenzial bescheren könnte.

Pepe wird in PEPU entfesselt

Der ursprüngliche Pepe (Ticker: PEPE) ist mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Dollar der drittgrößte Meme-Coin der Kryptowelt. Der berühmte Avatar von Pepe wurde vier Jahre bevor Bitcoin 2009 das Licht der Kryptowelt erblickte, erfunden. Ursprünglich war er eine Figur aus dem Webcomic Boys Club, gezeichnet von Max Furie. Pepe war bekannt für seinen Slogan „Feels good, man“. Der Frosch wurde zum Star der Meme-Szene und tauchte sogar bei den Protesten in Hongkong 2019-2020 auf. Seit der Einführung der Pepe-Meme-Münze wurden weitere von Furies Comic inspirierte Coins auf den Markt gebracht, aber keine war so erfolgreich wie das Original.

Dennoch hat die große Anziehungskraft der Webcomics Milliarden von Dollar angezogen. Der kürzlich eingeführte Brett-Coin (BRETT) hat eine Marktkapitalisierung von fast einer Milliarde Dollar. Die Marktkapitalisierung des PEPE-Nachahmer-Coins PEPECOIN beträgt heute fast eine halbe Milliarde Dollar.

Der Reiz dieser viralen Coins liegt eindeutig in ihrem Steigerungspotenzial. Hätte man heute vor einem Jahr PEPE gekauft, wäre der Wert dieser Coins inzwischen um 1.124 Prozent gestiegen. BRETT-Besitzer, die zum Start im Februar gekauft haben, liegen fast 9.000 Prozent im Plus. Inzwischen sitzen „Diamond Hands“ PEPECOIN HODLer laut CoinGecko auf einem unglaublichen Plus von 24.389 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Was unterscheidet PEPU nun von seinen drei Boys Club Vorgängern? Im Gegensatz zu den anderen Pepe-Coins, die in der Regel nur gehalten werden, um ihren volatilen und oft schnellen Kursanstieg auszunutzen und dann für einen schnellen Dollar zu verkaufen, machen die Eigenschaften von PEPU ihn zu einem Meme-Coin, der für das HODLing quasi geschaffen wurde.

Pepe’s neue Layer 2 Fähigkeiten und Tokenomics

Pepe Unchained ist der erste Pepe-Token, der auf seiner eigenen exklusiven Ethereum-Layer-2-Blockchain läuft. Ethereum ist die kommerziell bedeutendste Blockchain, dank einer riesigen Gemeinschaft von Anwendungsentwicklern und Verbrauchern, die das Netzwerk gemeinsam zur Nummer eins unter den Blockchains für dezentralisierte Finanzen (DeFi) gemacht haben.

An incredible $15M raised! 🔥 Get warmed up for the biggest launch of this bull season! pic.twitter.com/EyDn4uzZ6z — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 24, 2024

Allerdings kann Ethereum derzeit nur etwa 15 Transaktionen pro Sekunde (tps) verarbeiten, was zu einer starken Überlastung des Netzwerks und leider auch zu höheren Transaktionsgebühren führen kann. Um dieses Problem zu lösen, haben die Entwickler verschiedene Layer-2-Protokolle entwickelt. Layer-2-Protokolle setzen auf dem Ethereum-Hauptnetzwerk auf und verarbeiten Transaktionen unabhängig auf einer Nebenchain, bevor sie dem Blockchain-Ledger der Layer-1-Blockchain hinzugefügt werden. Ein bekanntes Layer-2-Protokoll ist Polygon, das durch den POL-Token (früher MATIC) repräsentiert wird, der maximal 429 tps verarbeiten kann. Layer-2-Protokoll-Token haben zusammen eine Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden Dollar erreicht.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek! What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem. 🐸Pepe Unchained L2

🐸Block Explorer

🐸DEX

🐸Bridge

🐸Advanced Analytics

🐸Builder Grants Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Pepe Unchained, oder PEPU, ist der erste Meme-Coin, der diese Technologie nutzt und seinen Inhabern ein verlockenderes Wertversprechen bietet als die „Standard-Meme-Coins“. Die Transaktionen sind hundertmal schneller und billiger als bei Ethereum. Dank der verbesserten Skalierbarkeit, die die Arbeit der Hauptchain entlastet, bietet Pepe Unchained PEPU den Stakern weitaus höhere Belohnungen als ihre Layer-1-Meme-Coin-Pendants, mit einer variablen Rendite. Der APY liegt derzeit bei 139 Prozent.



Das Projekt kommt mit einem speziellen Block-Explorer, um alle Layer-2-Transaktionen zu sehen. Er bietet auch eine sofortige und kostengünstige Bridge zwischen Pepe Unchained und Ethereums Layer 1. Insgesamt sind 3,2 Mrd. PEPU, also zwei Fünftel des Gesamtangebots von 8 Mrd. PEPU, für den Vorverkauf reserviert, wovon gut 30 Prozent (2,4 Mrd. PEPU) in das Staking fließen. Ein Zehntel ist für die Vermarktung des Token vorgesehen, während die restlichen 20 Prozent zu gleichen Teilen auf die DEX-Liquidität und die Projektentwicklung (jeweils 7,5 Prozent) aufgeteilt werden, wobei die verbleibenden 5 Prozent in die Layer-2-Kasse von Pepe Unchained fließen. Erfahren Sie mehr über Pepe Unchained auf den offiziellen X- und Telegram-Accounts des Projekts.

