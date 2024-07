Pepe Unchained sammelt über 5 Millionen US-Dollar ein – dabei kommt die Altcoin Season erst noch

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Nachdem Pepe Unchained ($PEPU) in der vergangenen Woche 4 Millionen Dollar eingesammelt hat, geht es weiter bergauf. Die Summe des Raising Capitals ist mittlerweile auf über 5 Millionen Dollar gestiegen.

Pepe’s neueste und härteste Version, die mit einer eigenen Layer-2-Chain auf Ethereum aufsetzt, hat den großen Meilenstein innerhalb von einem Monat erreicht. Alleine n den letzten drei Tagen sind 1 Million Dollar gesammelt worden. Dabei ist der Kryptomarkt noch gar nicht in vollem Altcoin-Saison-Modus. Das hat die Investoren jedoch nicht davon abgehalten, Woche für Woche neues Kapital in Pepe Unchained zu investieren, da sie in ihm nicht nur einen verbesserten Pepe sehen, sondern auch das neue Gesicht der Kryptofizierung der Meme-Kultur. Der derzeitige Preis von 0,00863040 US-Dollar wird in wenigen Stunden wieder steigen, wenn der Token eine weitere Vorverkaufsphase erreicht. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich $PEPU zu sichern, bevor er an die großen Börsen kommt und die Layer-2-Chain live geht. Sobald dies geschieht, wird der Kurs von $PEPU wahrscheinlich auf dem Weg zum Mond sein.

Ethereum und der Rest des Marktes haben Bitcoin noch nicht übertroffen – noch

Bitcoin stieg in der vergangenen Woche um 4,62 % auf über 67.000 USD. Währenddessen stieg Ethereum um 0,64 % auf 3.482 US-Dollar. Der Handel mit den Ethereum Spot ETF ist am Dienstag gestartet. Der Rest des Kryptowährungsmarktes nahm eine Auszeit von der Hitzewelle der letzten Woche und fiel in den letzten 24 Stunden leicht um 1,43 %. Im gleichen Zeitraum verzeichnete der Meme-Coin-Sektor ebenfalls einen Rückgang 3,7 %. Der Vorgänger von Pepe Unchained, Pepe ($PEPE), konnte sein positives Wachstum mit einem Plus von 8,8 % in den letzten sieben Tagen fortsetzen. Andere führende Meme-Coins sind in diesem Zeitraum ebenfalls stark gewachsen, wobei DogWifHat ($WIF), Bonk ($BONK) und Dogecoin ($DOGE) um 23,5 %, 11,6 % bzw. 9 % gestiegen sind. Da die Top-Coins Bitcoin übertreffen, scheint der Markt langsam, aber sicher in eine Altcoin-Saison einzutreten. Der Altcoin-Index bleibt mit nur 24 allerdings niedrig, was darauf hindeutet, dass die Investoren immer noch auf Bitcoin setzen.

Eine echte Altcoin-Saison beginnt in der Regel, wenn mindestens 75 % der wichtigsten Kryptowährungen in den letzten 90 Tagen besser als Bitcoin abschneiden. Die letzten Altcoin-Saisons fanden im Januar und März dieses Jahres statt, also vor dem großen Meme-Coin-Boom. Es gibt also noch viel Raum für eine zweite Welle von Meme-Coins. Das bedeutet, dass die Renditen, die wir jetzt sehen, der Anfang von etwas Großem sein könnten. Auch wenn es noch nicht ganz Altcoin-Saison ist, bleibt die Frage offen, warum Pepe Unchained plötzlich so viel Geld in so kurzer Zeit einfährt.

Es scheint, dass einige Leute etwas Besonderes in Pepe Unchained sehen, das andere wiederum noch nicht ganz verstanden haben – ähnlich wie damals nur eine Handvoll Leute das Potenzial von Bitcoin erkannten.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Pepe Unchained: Ein Top 10 Layer 2 auf Ethereum

Pepe ist ein ikonisches und universell wiedererkennbares Meme, das die Zeit überstanden hat und in der Internetkultur weiterhin hochrelevant bleibt.

Seine Meme-Coins $PEPE und $PEPECOIN sind für die Krypto-Community ein leuchtendes Beispiel für die Verschmelzung von Internetkultur und finanzieller Souveränität. Aber diese alten Pepes sind kaputt. Sie sind langsam und teuer. Das wird sich mit der Einführung der ultimativen Version ändern. Pepe Unchained führt seine eigene Layer-2-Kette auf Ethereum ein. Dadurch werden die Kosten für den Kauf von mehr $PEPU drastisch reduziert. Layer-2-Lösungen bieten Skalierbarkeit, niedrigere Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz. Während die alten Pepes die Internetkultur mit finanzieller Souveränität vermischten, verschmilzt Pepe Unchained nahtlos die Internetkultur mit reibungsloser finanzieller Souveränität. Aufgrund dieser Auszeichnung wurde Pepe Unchained von der führenden Krypto-Publikation CryptoNews als beste Layer-2-Chain auf Ethereum erkannt, und 99 Bitcoins auf YouTube sagt voraus, dass hier der nächste Meme-Coin mit einer 10-fach Rendite kommen könnte.

Zusätzlich schafft Pepe Unchained als unabhängige Chain mit einzigartigem Protokoll, Konsensmechanismus, Sicherheitsmerkmalen und sogar einem eigenen Blockchain-Explorer ein neues Ökosystem neben Ethereum, das anderen spannenden und innovativen Projekten als Sprungbrett dienen könnte.

Erhöhen Sie Ihre $PEPU-Token täglich um den Faktor 1

Pepe Unchained, das sich aus Ethereums Umklammerung befreit, könnte das Steuer bei den Meme-Coins übernehmen. Frühe Investoren sind sich dessen bewusst und kaufen nicht nur $PEPU, sondern nutzen auch die Vorteile der Staking-Funktion mit 366 % APY. Das ist genug, um Investoren eine tägliche Rendite von 1 % zu bieten.

Mit den 404 Millionen $PEPU-Token im Staking Contract, die derzeit mit

3,4 Millionen $ bewertet werden und 68 % der verkauften Token entsprechen, sendet das ein starkes Zeichen bezüglich des Vertrauens in die Zukunft von Pepe Unchained. Wenn Sie zu den wenigen gehören, die das Potenzial von Pepe Unchained erkannt haben, sollten Sie schnell auf die Website von Pepe Unchained gehen, Ihr Wallet anschließen und $PEPU mit ETH, USDT oder BNB kaufen. Kreditkarten werden auch akzeptiert. Damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, wurde der Smart Contract von Pepe Unchained von Coinsult und SolidProof vollständig überprüft und es wurden keine kritischen Probleme im Code gefunden. Ob es nun Altcoin-Saison ist oder nicht, kluge Investoren sollten dorthin gehen, wohin das kluge Geld fließt – und im Moment ist das $PEPU. Schließen Sie sich dieser Bewegung an und kaufen Sie $PEPU noch heute.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.