PlayDoge vs. Tamagotchi – ein 90er Hit neu interpretiert

Auch rund 30 Jahre später sind die 90er immer noch enorm beliebt. Die 90er waren nicht nur von politischen Umbrüchen geprägt, in diesem Jahrzehnt wurden auch Mobiltelefone richtig populär und Massentauglich. Es war das Jahrzehnt von Seinfeld, dem Prinz von Bel Air, Baywatch und Takeshis Castle – und natürlich das der Love Parade. Noch etwas wurde, neben Takeshis Castle, erfolgreich aus Japan importiert: das Tamagotchi. In den frühen 90ern hatte fast jeder so ein piepsendes Plastikei, vom Kind bis zum Rentner.

Das Tamagotchi, ein kleiner Außerirdischer vom Planeten Tama der „Millionen Meilen“ von der Erde entfernt sein soll, kann sich in verschiedene Charaktere entwickeln, je nachdem, wie gut sich der Tamagotchi-Sitter kümmert.

Auf die virtuelle Welt kommt es als Babytchi und entwickelt sich dann weiter zum Marutchi und anschließend zum Tamatchi. Ab diesem Zeitpunkt kommt es auf den Spieler an und wie gut er sich um den halbwüchsigen Außerirdischen kümmert. Es kann sich beispielsweise zu einem Mametchi, einem Mimitchi, einem Picochutchi oder einem Hypertchi weiterentwickeln. Auch heute sind Tamagotchis enorm beliebt. Die Originaleier von Bandai aus den 90ern werden teilweise für knapp 100 Euro gehandelt. Das neue Meme-Coin Projekt PlayDoge transportiert die Tamagotchi Spielmechanik ins Web3 und aufs Smartphone und kombiniert das Ganze zusätzlich mit dem beliebten Doge Meme.

PlayDoge vs. Tamagotchi – die Unterschiede

Der erste Unterschied zwischen PlayDoge und Tamagotchi fällt sofort ins Auge. Während es sich beim originalen Tamagotchi um ein Elektronikspielzeug in Form eines Plastikeis handelt, kommt PlayDoge als App auf das Smartphone. Auch der Protagonist ist ein anderer. Statt um einen Außerirdischen muss sich der PlayDoge Spieler um ein Doge kümmern, natürlich stilecht in Pixeloptik. Außerdem handelt es sich bei PlayDoge um klassisches Play-to-Earn Game. Das heißt, virtuelle Tierbesitzer, die sich sorgfältig um ihr Doge kümmern und gemeinsam mit ihm spannende Abenteuer erleben, werden on top noch mit $PLAY Token belohnt. Diese können dann entweder im In-Game-Shop ausgegeben werden oder man kann die Coins in andere Kryptowährungen tauschen.

Zudem plant das PlayDoge Team noch Minispiele in passender 2-D Sidescroller Optik sowie eine Rangliste. Spieler, die ganz oben stehen, können sich so Bonus-Play-Token und exklusive Belohnungen sichern.

Das Gameplay soll etwas einfacher sein als beim Tamagotchi. Das Pixeldoge soll so manchen Fehler verzeihen und auch nicht so schnell davonrennen beziehungsweise sterben.

PlayDoge – der Meme-Coin mit dem gewissen Extra

Meme-Coins waren im vergangenen Quartal die großen Renditebringer, noch vor den „ernsten“ Kryptoprojekten und den AI-Coins. Über durchschnittlich 1.300 % Rendite konnten sich die Investoren freuen, die ihr Geld in die Top Meme-Coins investiert hatten. An erster Stelle stand $Brett mit einer Rendite von knapp 7.000 %, an zweiter Stelle Dogwifhat ($WIF) mit 2.700 %. Auffällig ist, dass es sich bei beiden um eher „klassische“ Meme-Coins mit einer überschaubaren Utility handelt.

Der $PLAY hingegen hat als nativer Token seines eigenen Play-to-Earn Universums eine Utility und das Potenzial des Projekts zeigt sich schon im PreSale. Innerhalb kürzester ist es der Plattform gelungen, über 5,7 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln und noch läuft der Vorverkauf.

Außerdem hat der $PLAY auch eine Stakingfunktion, was bedeutet, dass sich Early Bird Investoren einen zweiten Einkommensstrom generieren können. Gestaked werden kann der Coin sowohl auf der Heimatchain BNB als auch auf Ethereum. Der APY beläuft sich auf 72 % (BNB) beziehungsweise 85 % (Ethereum).

Der $PLAY kann im Moment, wie oben bereits erwähnt, noch im PreSale zum vergünstigten Preis gekauft werden. Ein Token kostet derzeit 0,00519 US-Dollar.

Da der Vorverkauf über verschiedene Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, im Vorfeld einen Papiergewinn sichern.

Um in den Vorverkauf einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB oder USDT. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert.

PlayDoge hat durchaus das Potenzial, das nächste große Ding im Meme-Coin Universum zu werden. Denn das Projekt ist mehr als nur der nächste Meme-Coin, der ohne Utility auf den Markt geworfen wird. Der $PLAY ist der native Token seines eigenen Play-to-Earn Ökosystems, das vom Entwicklerteam mit jeder Menge 90er Jahre Charme und einem bekannten Gameplay kombiniert wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2024

