Raketenstart: Pepe Unchained sammelt rekordverdächtige 10 Millionen Dollar im Vorverkauf

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Pepe Unchained ($PEPU) hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Vorverkaufsdebüt die 10-Millionen-Dollar-Marke überschritten.

Der neue Meme-Coin der seine eigene Blockchain im Gepäck hat, durchbricht Woche für Woche seine Finanzierungsziele. Pepe Unchained hat auf X angekündigt, dass die Layer-2-Blockchain kurz vor dem Start steht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Presale bald endet. Im Moment kostet $PEPU 0,0092364 US-Dollar, aber in weniger als 10 Stunden wird der Preis auf 0,00927340 US-Dollar steigen. Pepe Unchained verspricht, dass der Weg zum Besitz von Pepe weniger steinig sein wird. Wenn Sie diesen Deal verpassen, sollten Sie sich selbst in den Hintern treten, so wie Sie es bereuen, nicht vor sieben Jahren in Bitcoin eingestiegen zu sein.

Pepe Unchained hält, was er verspricht

Auch wenn manche Versprechen nicht eingehalten werden, bei der Pepe Unchained Layer 2 Chain wird das nicht der Fall sein. An der Entwicklung der Pepe Unchained Layer 2 Chain wird intensiv gearbeitet. Sobald sie eingeführt wird – voraussichtlich direkt nach dem Ende des Vorverkaufs – wird sie es Investoren ermöglichen, Pepe zu niedrigeren Kosten und mit schnelleren Transaktionen im Vergleich zu seinen sperrigen Vorgängern Pepe ($PEPE) und PepeCoin ($PEPECOIN) zu erwerben. Diese laufen immer noch auf Ethereum.

Pepe is preparing to launch his own Layer 2 blockchain solution soon: 🧠 Instant bridging between ETH and Pepe Chain

🧠 Lowest transaction fees

🧠 100x faster transaction speeds compared to ETH

🧠 Dedicated Block Explorer Get ready to join the future with Pepe Unchained! ⛓️🐸 pic.twitter.com/9gxNnddMyq — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 18, 2024

Layer 2 Lösungen wie Pepe Unchained haben ein kollektives TVL von 37 Milliarden Dollar

Wie im obigen X-Post erwähnt, wird Pepe Unchained einen eigenen Blockchain-Explorer haben. Denn bei der Layer 2 handelt es sich um eine ganz neue Blockchain.

Das ist eine gute Nachricht für die Early Bird Investoren des Projekts, denn das bedeutet, dass die Plattform die Erstellung von neuen Token unterstützt – denken Sie an DeFi-Token, NFTs und mehr, die auf Pepe Unchained basieren. Die Möglichkeiten sind schier endlos.

Das Beste ist, dass $PEPU im Mittelpunkt stehen wird und nicht mehr nur ein Meme-Coin ist, sondern der Token in jeder Transaktion. Das Design von Pepe Unchained passt perfekt in die boomende Layer-2-Szene, in der der kombinierte Wert von überbrückten, extern überbrückten und nativ geprägten Token auf 37 Milliarden Dollar gestiegen ist – ein sattes Plus von 226 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Großteil dieses Wachstums geht auf die Base-Chain zurück, eine weitere Layer-2-Chain auf Ethereum-Basis, die stark gewachsen ist und sogar Solana den ersten Platz bei der Einführung von Meme-Coins streitig macht.

Base allein hat einen Anteil von 16,86 % am Wert von L2Beat, was etwa 6,27 Milliarden Dollar entspricht.

Wenn Pepe Unchained mit dem Erfolg von Base mithalten kann, ist es nicht absehbar, wie hoch der Kurs von $PEPU steigen könnte.

Das ist genau der Grund, warum die vertrauenswürdige Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins auf YouTube den Coin als eine Top-Kryptowährung eingestuft hat, den man gerade jetzt kaufen sollte.

Early Bird Investoren können ihre $PEPU-Bestände mit 200 % APY staken

Es ist ein Wettkampf, ein $PEPU-Wal zu werden. Diejenigen, die $PEPE Token in der ersten Hälfte des Jahres 2024 gekauft haben, profitieren davon immer noch, während der gesamte Markt nach unten geht. Frühe $PEPU-Investoren könnten in einer ähnlich beneidenswerten Position sein, sobald Pepe Unchained an den großen Börsen gelistet wird. Um den Wal-Status zu erreichen, sollten Sie Ihre $PEPU-Bestände für eine beeindruckende jährliche Rendite von 200 % (APY) staken. Wenn Sie noch nicht auf den $PEPU-Vorverkaufszug aufgesprungen sind, besuchen Sie die Pepe Unchained-Website. Verbinden Sie Ihr Wallet und kaufen Sie $PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert.

Pepe Unchained hat gründliche Prüfungen durch Coinsult und SolidProof durchlaufen, die sicherstellen, dass der Smart Contract frei von bösartigem Code oder kritischen Problemen ist. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten über Pepe Unchained, indem Sie seiner Community auf X und Telegram beitreten.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 23. August 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.