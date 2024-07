Ripple Kurs Prognose: Dieser Krypto-Experte sieht unglaubliches Preisziel für XRP

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Aktuell zeigt sich die Ripple-Kryptowährung XRP äußerst bullisch: Alleine in den letzten 24 Stunden konnte der Coin ein Zuwachs von 15 % generieren und dafür sorgen, dass der Preis nach bärischen Wochen zum ersten Mal wieder über die Marke von 0,60 US-Dollar gestiegen ist.

Diesen aktuellen Hype nutzen derzeit auch viele Krypto-Analysten, um einen genaueren Blick auf die kommenden Wochen und Monate zu werfen. Ein Experte hat nun eine äußerst bullische XRP Prognose gewagt. Sollte er mit seiner Aussage recht behalten, könnte dies den XRP-Verlauf am Krypto-Markt für immer beeinflussen.

Könnte XRP bald die Marke von 36 US-Dollar erreichen?

Der Krypto-Stratege “Dark Defender” ist vor allem auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bekannt und veröffentlicht dort für seine über 106.000 Follower regelmäßig Chart-Analysen, die einen Ausblick in die Zukunft bieten sollen. Erst heute Morgen veröffentlichte er einen Graphen, der sich mit dem aktuellen Geschehen rund um XRP beschäftigt. In seinem Tweet erklärt der Krypto-Analyst, dass sich die Kryptowährung nun im “Qualifikationsmodus” befindet, nachdem sie zuvor bei dem Unterstützungsniveau von 0,3917 US-Dollar abgeprallt war.

Mittlerweile konnte der XRP Kurs sogar die wichtige Marke von 0,6044 US-Dollar überschreiten, was laut Dark Defender ein wichtiger Schritt dafür gewesen ist, um jetzt einen großen Ausbruch erleben zu können.

Als nächstes großes Preisziel gibt der Krypto-Experte die Möglichkeit an, dass XRP auf 18 oder gar 36 US-Dollar steigen wird. Allerdings verrät er nicht, in welchem Zeitraum diese äußerst bullische Veränderung stattfinden soll. Da der Ripple Coin zuletzt im November 2021 über der Marke von 1 US-Dollar lag, ist eine schnelle Veränderung auf ein so hohes Niveau doch eher unwahrscheinlich. Sollte Dark Defender mit seiner Einschätzung trotzdem recht behalten, so handelt es sich wahrscheinlich eher um Monate oder gar Jahre an bullischen Zuflüssen, bevor die Kryptowährung so stark ansteigen konnte.

Der XRP Kurs wird aktuell stark von den Spekulationen darüber beeinflusst, dass der jahrelange Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC nun endlich ein Ende finden könnte. Viele Experten gehen davon aus, dass ein Urteil zugunsten von Ripple ausfallen wird, was mit Sicherheit für einen signifikanten Anstieg des XRP Preises sorgen dürfte.

XRP steigt über 40 % in nur einer Woche

Tatsächlich reagiert der Krypto-Markt äußerst positiv auf die Gerüchte rund um das Ripple-Gerichtsverfahren. XRP selbst konnte in den letzten sieben Tagen um 41,02 % steigen und wird somit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels mit 0,6188 US-Dollar gehandelt. Auch die Marktkapitalisierung der Kryptowährung ist merklich gestiegen und liegt aktuell bei über 34,5 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 14,80 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Darüber hinaus ist das Handelsvolumen alleine in diesem Zeitraum um satte 44,22 % gestiegen, was ein großes Interesse der Anleger am XRP-Token beweist.

Ob XRP also in nächster Zeit ein Preisniveau zwischen 18 und 36 US-Dollar erreichen wird, ist äußerst fraglich. Klar ist jedoch, dass der Hype rund um Ripples nativer Kryptowährung aktuell ein hohes Niveau erreicht hat und – gerade bei einem baldigen positiven Ausgang des Gerichtsverfahrens – langfristig anhalten könnte. Ein Abschluss des Rechtsstreits könnte außerdem dazu führen, dass nach Bitcoin-ETFs und Ethereum-ETFs sowie den ersten Anträgen für Solana-ETFs nun auch XRP-Spot-ETF-Anträge folgen könnten.

Bis es jedoch soweit ist, sind noch immer viele Anleger unsicher darüber, ob sie XRP kaufen oder lieber auf ein tatsächliches Gerichtsurteil warten sollten. Aus diesem Grund schauen sich viele Investoren eher nach jungen Krypto-Projekten um, die sich noch im Vorverkauf befinden und alleine dadurch ein hohes Potenzial auf Gewinn versprechen. Vor allem Meme-Coins liegen hier weiterhin hoch im Kurs, nachdem in den letzten Tagen einige davon unglaubliche Kursgewinne verzeichnen konnten.

Shiba Shootout – ein Meme-Coin im Wilden Westen

Einer der neuesten Projekte am Krypto-Markt ist Shiba Shootout ($SHIBASHOOT). Der Coin setzt auf ein Wild-West-Setting und begleitet Marshal Shiba sowie die Shiba Sharpshooters auf ihrem Weg zum “großen Shiba Shootout”, das in der fiktiven und digitalen Stadt Shiba Gulch stattfinden wird. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen großen Meme-Battle, sondern auch eine virtuelle Schnitzeljagd oder ein Pokerturnier mit Krypto-Twist gehören zum umfassenden Programm des noch jungen Meme-Coins.

So soll Shiba Shootout mit einer breiten Palette an interessanten Möglichkeiten die Community binden und festigen. Dazu gehören unter anderem die “Lagerfeuergeschichten” – eine Möglichkeit, um selbst spannende Geschichten rund um den Meme-Coin zu veröffentlichen und dafür $SHIBASHOOT-Token zu erhalten. Auch eine “Lucky Lasso Lotterie” ist geplant, über die interessierte Nutzer einfach Tickets kaufen und damit Krypto-Belohnungen gewinnen können.

Ebenfalls interessant: Über das sogenannte Kaktus-Staking können Anleger bereits im laufenden Presale ihre $SHIBASHOOT-Token investieren und den digitalen Kaktus zum Wachsen bringen. Im Augenblick wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.481 % geboten, was ein großer Anreiz für frühzeitige Investoren ist. Denn die Staking-Rewards, die immerhin 20 % des gesamten Tokenvorrats ausmachen – werden über die nächsten zwei Jahre hinweg ausgezahlt.

Wer Interesse am neuen Shiba Shootout Projekt hat, der sollte nicht länger warten, sondern sich näher informieren und zum Beispiel einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen. Denn hier werden sämtliche Konzepte, Ideen und Technologien näher erklärt.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2024

