Solana Kurs Prognose: 3 Gründe, warum der SOL-Kurs noch weiter steigen könnte

Der Krypto-Markt profitiert aktuell stark von einem bullishen Sentiment, das von vielen Anlegern mitgetragen wird. Viele Kryptowährungen konnten in den letzten Tagen entsprechende Zuflüsse verzeichnen. Auch Solana zeigt sich nach einigen Wochen in einer Konsolidierungsphase nun wieder mit einem ersten Aufschwung.

Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf gleich drei Gründe, warum es sich jetzt nur um den Anfang eines Bullenmarkts für Solana handeln könnte.

Bereits in der letzten Woche fand die Krypto-Messe “Token 2049” in Singapur statt. Auf diesem Event wurde bekannt gegeben , dass das Seeker Smartphone – der direkte Nachfolger des Solana-Mobiltelefons “Saga” – im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Die ersten 140.000 Exemplare seien laut Hersteller bereits vorbestellt worden.

Das neue Solana Smartphone soll die Schwächen des Vorgängers beheben, denn das Vorgängermodell wurde vor allem für den schwachen Akku, den schlechten Bildschirm und den unübersichtlichen App-Store kritisiert. All diese – und weitere – Upgrades sollen im neuen Seeker Smartphone jetzt enthalten sein. Dafür soll das Smartphone zu einem Preis von 450 US-Dollar verkauft werden.

1/ We’ve been deep in build mode for months, and we’re excited to show you what we've been working on.

Introducing the next chapter of Solana Mobile: the Solana Seeker 🧵👇 pic.twitter.com/2UW3Wqhymw

— Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) September 19, 2024