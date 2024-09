Solana Kurs Prognose: Krypto-Experte sieht SOL-Explosion auf 187 US-Dollar in naher Zukunft

Auch Solana ist in den letzten Wochen nicht vom bearishen Sentiment der Krypto-Anleger verschont geblieben und musste zeitweise signifikante Korrekturen durchleben. Dies führte unter anderem dazu, dass der SOL-Token im vergangenen Monat um fast 17 Prozent an Wert verloren hat.

Nun hat der bekannte Krypto-Experte Ali Martinez einen Blick auf den Kursverlauf der letzten Monate geworfen und anhand einer Chart-Analyse erklärt, warum der Solana Kurs schon bald aus dem aktuellen Abwärtstrend ausbrechen und eine starke Kursexplosion erfahren könnte. Seiner Meinung nach wäre sogar ein baldiges Preisniveau von fast 190 US-Dollar denkbar.

Erst in den letzten Tagen meldete sich Martinez zu Wort und erklärte in seinem Tweet auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass sich der SOL-Token bereits seit April in einer parallel laufenden Konsolidierungsphase befindet, die keine tatsächlichen Kursgewinne zugelassen hat. Inzwischen möchte der Krypto-Analyst allerdings ein Kaufsignal ausgemacht haben, das darauf hindeuten soll, dass der Solana Kurs schon bald einen Aufstieg beginnt, bevor er dann an der mittleren oder oberen Grenze abprallen wird.

Diese beiden Widerstandsmarken benennt Martinez bei 154 beziehungsweise 187 US-Dollar. Sollte er damit recht behalten, würde der SOL-Preis bereits in den kommenden Tagen mit einem signifikanten Anstieg beginnen, bevor er dann nach einem lokalen Hoch wieder sinken könnte.

#Solana has been consolidating within a parallel channel since April.

The TD Sequential has now presented a buy signal on the daily chart, indicating that $SOL could rebound from the channel's lower boundary toward the middle or upper boundaries, positioned at $154 and $187… pic.twitter.com/eGI7qY4fTE

— Ali (@ali_charts) September 6, 2024